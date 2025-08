Bárkinél lapulhat egy aranyat érő, régi mobil: milliókat is kifizetnek ezekért a gyűjtők

A retró mobiltelefonok piaca 2025-ben új lendületet kapott, egyes ritka modellekért már milliós összegeket is kifizetnek a gyűjtők. A nosztalgia mellett a ritkaság, az eredeti állapot és a különleges dizájn is hajtja felfelé az árakat.

A retró mobiltelefonok piaca 2025-ben új erőre kapott: egyre többen keresik a nosztalgikus eszközöket nemcsak gyűjtői szenvedéllyel, hanem praktikus okokból is. A régi készülékek népszerűségét az egyszerűség, a tartósság és a digitális detox trendje is táplálja. Bár nem hatalmas a piac, a ritka és jó állapotban lévő darabokért meglepően magas árakat lehet kérni – vagy épp kifizetni - írja a Blikk.

Az árakat elsősorban a készülék ritkasága, állapota, dizájnja és működőképessége határozza meg. A gyűjtők különösen nagyra értékelik a gyári dobozban, eredeti állapotban fennmaradt darabokat. Külön kategóriát képeznek a limitált szériák, a különleges formatervezésű modellek vagy azok, amelyek valamely tulajdonságuk miatt ikonikussá váltak – például hosszú akkumulátoridő vagy extrém strapabírás.

A nemzetközi piacon csillagászati árakat is elkérhetnek egyes modellekért. A Motorola DynaTAC akár 20 ezer eurót is érhet, míg az első generációs iPhone, dobozban, bontatlanul, 1,5 millió forint körül is gazdát cserélhet – sőt, egy példányért már 70 millió forintot is kifizettek. Az olyan különleges Nokia modellek, mint a 8800 Sirocco vagy a banántelefonként emlegetett 8110-es is tízezres, százezres nagyságrendben kelnek el.

A hazai piacon persze jóval alacsonyabb árak jellemzőek, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne itthon is értékes darabokra bukkanni. Aki gyűjtőként vagy eladóként szeretne belépni ebbe a szűk, de lelkes körbe, jól teszi, ha előveszi a fiók mélyére süllyesztett mobilokat – akár egy igazi kincs is lapulhat közöttük.