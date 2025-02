Végleg leáldozott a Tindernek, lezárult a társkeresők kora? Ez a fiatalok új módszere a pártalálásra

A társkereső alkalmazások népszerűsége csökken a fiatalok körében, miközben egyre többen találnak párra közös érdeklődésen alapuló online platformokon - közölte a BBC. Az Ofcom jelentése szerint az Egyesült Királyságban a legnépszerűbb társkereső appok felhasználóinak száma jelentősen visszaesett, míg a hobbi- és közösségi alkalmazások, mint a Strava vagy a Letterboxd, növekvő népszerűségnek örvendenek. A szakértők szerint ez a trend a Z generáció igényeit tükrözi, akik hitelesebb és kevésbé nyomasztó módját keresik az ismerkedésnek.

A társkereső alkalmazások térvesztésének hátterében több tényező állhat. Sokan negatív tapasztalatokról számolnak be, és a "swipe" funkció is veszített vonzerejéből. A Covid-19 járvány alatt az emberek más jellegű online interakciókat kerestek, ami szintén hozzájárulhatott a változáshoz. Ezzel szemben a hobbi alapú platformok kevesebb nyomást helyeznek a felhasználókra, és hitelesebb kapcsolódási lehetőséget kínálnak.

Jess és Nate története jól példázza ezt a trendet. A pár a World of Warcraft videojátékban ismerkedett meg, és ott is jegyezték el egymást virtuálisan. "Ez egy másfajta módja annak, hogy megismerjünk valakit" - mondja Jess. "Mindkettőtöknek olyan erős közös szeretete van már valami iránt, hogy könnyebb szerelembe esni." A szakértők szerint ez a jelenség nem új keletű, de most újra előtérbe került. Carolina Bandinelli, a Warwick Egyetem docense szerint "az ötlet, hogy egy közös érdeklődési kör segítségével ismerkedjünk meg valakivel, nem új, de ebben a bizonyos pillanatban újra feltalálták".

A hobbiappok alkalmazkodnak ehhez a trendhez. A Strava - egy futás, biciklizés, túrázás témájú közösségi app - például üzenetküldő funkciót vezetett be, amit sokan használnak flörtölésre. A platform adatai szerint a Z generációs aktív tagok közül minden ötödiknek volt már randevúja valakivel, akivel az appon keresztül ismerkedett meg. A Letterboxd pedig a filmkedvelők közössége, melyen szintén lehetőség van új ismeretségeket kötni. A platform egyre népszerűbb a Z generációsok körében.

A társkereső alkalmazások azonban nem adják fel könnyen. Új funkciókat vezetnek be és specializált platformokat indítanak, hogy vonzóbbá tegyék szolgáltatásaikat. Brian Heaphy professzor szerint korai lenne a társkereső alkalmazások halálát hirdetni, inkább a piac átrendeződéséről beszélhetünk. A jövőben a mesterséges intelligencia integrálása és a többcélú platformok térnyerése további változásokat hozhat az online társkeresés területén.