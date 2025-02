Óvatosan ezekkel az SMS-ekkel, e-mailekkel: durva a csalók módszere, így nullázák a bankkártyádat

Rengeteg olyan megdöbbentő kibervédelmi statisztika áll rendelkezésre a kiberbűnözésről, sebezhetőségekről, költségekről, karrierlehetőségekről és egyéb trendekről, amelyeket érdemes figyelembe vennie a felhasználóknak a 2025-ös biztonsági terv kialakításakor.

A hackerek és adathalászok egyre kifinomultabbá, rosszindulatúbbá és kapzsibbá válnak. Még a nagyközönség is egyre inkább tudatában van azoknak a biztonsági fenyegetéseknek és incidenseknek, amelyek rendszeresen szerepelnek a hírekben.

A nehezebb kérdés az, hogy kik vannak veszélyben, miért és mikor válhatnak támadás áldozatává, mennyire elterjedtek a támadások, és mely fenyegetések a legvalószínűbbek. Fontos továbbá megérteni a támadások költségeit és következményeit, azokat a technológiákat, amelyekkel megelőzhetők a kibertámadások, valamint azt, hogy mi történik egy támadás vagy adatvédelmi incidens után. A következő statisztikák segítenek a kockázatok megértésében, a hálózati biztonság biztosításában és – minden eshetőségre – egy incidenskezelési terv kidolgozásában.

Kiberbűnözés és kibervédelmi statisztikák

Mielőtt részletesen megvizsgálnánk a különböző kibertámadási típusokat, érdemes megérteni, mekkora adatmennyiség forog kockán. 2028-ra az emberiség által generált összes adat eléri a 394 zettabájtot – ez a 394-es szám után 21 nulla áll. Ez az adat mindent magában foglal, a streaming videóktól és társkereső alkalmazásoktól kezdve az egészségügyi adatbázisokig. Ezeknek az adatoknak a védelme kulcsfontosságú.

A kiberbűnözők fő célja az információszerzés – például nevek, jelszavak és pénzügyi adatok megszerzése –, amelyeket aztán a dark weben értékesítenek. Ahogy az alábbiakban is látható, a támadások bármikor bekövetkezhetnek, és mind magánszemélyek, mind szervezetek célponttá válhatnak:

Az elmúlt évek egyik legnagyobb kibervédelmi trendje az ellátási láncot érintő támadások elszaporodása volt. Az olyan incidensek, mint a 2023-as MoveIt sebezhetőség, a SolarWinds szoftverkezelő vállalatot érintő adatszivárgás, valamint a Log4j sebezhetőség a nyílt forráskód világában, világszerte veszélybe sodorták a szervezeteket. A Gartner elemzőcég előrejelzése szerint 2025-re a globális vállalatok 45%-át érinteni fogja valamilyen ellátási láncot célzó támadás.

Az ismert sebezhetőségek száma folyamatosan növekszik. A Skybox Security "Vulnerability and Threat Trends Report 2024" jelentése szerint az elmúlt évben több mint 30 000 új sebezhetőséget tártak fel, ami 17%-os éves növekedést jelent.

A kibervédelem folyamatosan kiemelt kérdés marad, és 2025-ben is fennáll a támadások kockázata a technológia által támogatott erőforrások és szolgáltatások – például a pénzügyi rendszerek és a kommunikációs infrastruktúra – ellen. Ezt a kockázatot a Világgazdasági Fórum "Global Risks Report 2024" jelentése is alátámasztja.

A kiberbűnözés éves átlagos költsége 2027-re várhatóan meghaladja a 23 billió dollárt, szemben a 2022-es 8,4 billió dollárral – Anne Neuberger, az USA kibervédelmi és feltörekvő technológiákért felelős helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója szerint.

A vállalatok saját érzékeny adataikat próbálják védeni, miközben az ügyféladatokat világszerte sérülékeny adatbázisokban tárolják. Az identitáslopásból eredő veszteségek 2023-ban összesen 23 milliárd dollárt tettek ki a "2024 Identity Fraud Study" (Javelin Strategy & Research) szerint.

Egy adatvédelmi incidens felismerése és kezelése átlagosan 258 napot vesz igénybe az IBM és a Ponemon Institute "Cost of a Data Breach Report 2024" jelentése szerint.

Az ellopott vagy elveszett hitelesítő adatokkal kapcsolatos adatszivárgások még hosszabb ideig tartanak, átlagosan 292 napig, mire azokat azonosítják és kezelik.

A kriptobányászatot célzó támadások (cryptojacking) 2023-ban 659%-kal nőttek az előző évihez képest, és elérték az 1,06 milliárd támadást a "2024 SonicWall Cyber Threat Report" szerint.

Az IoT (Internet of Things) eszközöket célzó rosszindulatú szoftverek támadásai 107%-kal növekedtek 2024 első félévében.

Egy Apple által támogatott független tanulmány szerint 2023 első kilenc hónapjában az adatszivárgások 20%-kal magasabb számban fordultak elő, mint bármely korábbi év azonos időszakában.

EZ IS ÉRDEKELHET Ádáz csalás húzza le a magyarokat, szinte minden internetezőt érint: irtó nehéz védekezni ellene A kártékony hirdetési kampányok során a támadók jellemzően a legjobb hirdetési felületet vásárolják meg a keresőmotoroktól.

Kibervédelmi fenyegetések és problémák

Számos különböző biztonsági fenyegetés létezik. Egy biztonsági incidens nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adatok veszélybe kerültek, de az információkat fenyegetés érte. A leggyakoribb fenyegetések a következők:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Malware (rosszindulatú szoftver)

Ransomware (zsarolóvírus)

Social engineering (manipulatív támadások)

Phishing (adathalászat)

Hitelesítő adatok ellopása

DDoS támadások (elosztott szolgáltatásmegtagadási támadások)

A Verizon "2024 Data Breach Investigations Report" szerint az emberi tényező a legnagyobb veszélyforrás: az adatszivárgások 68%-a egy nem rosszindulatú emberi hiba következménye.

A Kaspersky Lab szerint 2024 harmadik negyedévében 6,7 millió mobil kártevő támadást blokkoltak. A ransomware támadások továbbra is jelentős fenyegetést jelentenek: a szervezetek 59%-a érintett volt "The State of Ransomware 2024" (Sophos) szerint. A generatív AI fejlődése miatt a phishing támadások 4151%-kal nőttek a ChatGPT 2022-es megjelenése óta. A DDoS támadások száma 2024 első felében 8 millió volt, 13%-os növekedéssel az előző félévhez képest.



Ezekre tehát mindenképpen érdemes odafigyelnie a nagyobb mennyiségű, érzékenyebb adatokat tároló vállalatoknak, cégeknek, és akár még a mindennapi felhasználóknak is.