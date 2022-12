Kiszivárgott: ilyen csúcsjátékok jönnek ingyen a PlayStation kínálatába

Ahogyan az karácsony körül minden évben lenni szokott idén is kiszivárgott, hogy a PlayStation rajongói milyen csúcsjátékokat fognak megkapni ingyen 2023. első hónapja végén – szúrta ki a 24.hu.

Szinte már hagyománynak számít, hogy december végén kiszivárog, hogy a PlayStation Plus előfizetői milyen játékokat kapnak meg ingyen januárban. A Dealabs által közzétett lista pedig kifejezetten tetszetős: többek között elérhető lesz a Star Wars – Jedi: Fallen Order PS4-re és PS5-re egyaránt, valamint a Fallout 76 PS4-re. Mindezek mellett egy kevésbé ismert játék is ingyenesen elérhető lesz PS4-re és PS5-re egyaránt, mégpedig az Axiom Verge 2.

Bár teljes bizonyossággal nem állítható, hogy ezek ingyenesen elérhetőek lesznek jövőre, de az oldal eddigi előrejelzései jónak bizonyultak, így nincs okunk kételkedni most sem.

Na de mégis mi az a PlayStation Plus?

A PlayStarion Plus egy extra szolgáltatás, amire azok tudnak előfizetni, akik PS4-gyel vagy 5-tel rendelkeznek. Segítségével pedig nemcsak arra jó, hogy legyen egy online tárhelyünk, de ezzel a multiplayer funkció is használhatóvá válik, illetve további kedvezményekre is jogosultak leszünk. Mint például az ingyen játékok.

Ahogyan azt már korábbi, a digitális rezsivel foglalkozó cikkünkben is megírtuk a PlayStation hívei bőven tudnak válogatni a csomagok közül az alapján, hogy mennyi időre szeretnének elköteleződni. Egy hónap 2700, három 7500 és 12 hónap pedig 18000 forintba kerül mindössze. Ezért megkapunk mindent, ami szem-szájnak ingere: játékokat, akciókat, online tárhelyet.