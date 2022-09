Százezreket húzhat ki a zsebedből a lappangó rezsi: rengeteget spórolhatsz, ha ezekre odafigyelsz

A folyamatosan emelkedő infláció, a rezsiemelés és a pandéndémiás időszak mindenkit arra késztet jelenleg, hogy ahol tud, ott spóroljon egy keveset, hogy legyen esélye félretenni a fizetéséből hó végén egy keveset. A legalamuszibb kiadásunk pedig talán a digitális rezsi, hiszen ma már nincsen olyan háztartás, ahol ne fizetnének elő valamilyen ide tartozó szolgáltatásra. Ezek pedig bár külön-külön nem kerülnek sokba, de könnyedén elérhetjük, hogy egy kisebb vagyont adjunk ki értük havonta. De vajon mik ezek pontosan, és hogyan tudjuk visszavágni ezeket a sokszor elengedhetetlennek tűnő kiadásokat?

Mielőtt belevágunk az árak összehasonlításába és a számok összeadásába érdemes tisztáznunk, hogy pontosan mit is értünk digitális rezsi alatt. Jellemzően ebbe a kategóriába soroljuk azokat az online szolgáltatásokat, amik bár nem létszükségletűek, de a modern fogyasztási trendek fényében elengedhetetlenné váltak az elmúlt években, hiszen a mindennapjaink szerves részévé váltak. Azonban ezekkel az előfizetésekkel érdemes csínján bánni: ha nem figyelünk könnyedén egy kisebb vagyont fizetünk ki a különböző streaming szolgáltatóknak.

A havi digitális rezsink pedig könnyedén rúghat a rezsicsekkek összegére is, hiszen ezeket automatikusan vonja le a kártyánkról a rendszer. Ezért észre se vesszük, hogy már több mint 30 ezer forintot fizettünk ki a különböző oldalaknak, amiket lehet nem is használunk rendszeresen. Mindezt azért, mert elfelejtettük lemondani a próbaidőszak után az előfizetést, vagy csak megfeledkeztünk a szolgáltatásról, amit továbbra is folyamatosan fizetünk, mondván egyszer még használni fogjuk. Éppen ezért érdemes csínján bánni a digitális rezsivel.

Netflix

Bár a Netflix népszerűsége az utóbbi hónapokban nagyot zuhant, ennek ellenére még mindig ez hazánkban az egyik legnépszerűbb streaming szolgáltató. Az oldalon mindössze két mozijegy áráért egy teljes film és sorozatarzenált kapunk: havi 4490 forint ellenében HD minőségben élvezhetjük kedvenc filmjeinket és sorozatainkat. Az összegért cserébe a legnagyobb csomagot kapjuk meg, ahol négy fiókot is létrehozhatunk, hogy az egész család (vagy sokszor a baráti kör) használhassa a szolgáltatást.

Persze tudunk olcsóbb csomagot is választani, sőt a Netflix most gondolkodik egy reklámokkal ellátottban is, ami a hírek szerint sokkal kevesebbe fog kerülni az eddigieknél. Azonban a kisebb csomagot csak akkor érdemes választani, ha nem okos tévén akarjuk nézni a kedvenc filmjeinket és sorozatainkat, hiszen nem éri meg a filmek minőségének lerontása ellenében spórolni pár száz forintot.

HBO MAX

Márciusban hazánkba is megérkezett az HBO Max, ahol az HBO, a Max Originals, a Warner Bros és a DC filmjeit és sorozatait élvezhetjük. Aki rendelkezett korábban HBO Go előfizetéssel, vagy élt a kezdeti akcióval, annak mindössze 1590 forintot kell fizetnie havonta a szolgáltatásért.

De az, aki most a Sárkányok háza miatt szeretne előfizetni a streaming oldalra annak is jóval kevesebbet kell fizetnie, mint a Netflixért: havi 2390 forintért élvezhetjük a végtelen mennyiségű filmet és sorozatot HD minőségben. Annak, aki pedig biztos benne, hogy egész évben használná az HBO Maxot és hajlandó egy évre elköteleződni az most 33 százalékos kedvezménnyel, mindössze 18990 forintért elő tud rá fizetni egy évre.

Amazon Prime

Az Amazon Prime ára talán a legkedvezőbb az összes szolgáltató közül: egy 30 napos próbaidőszakot követően havi 899 forintot kell havonta fizetnünk érte. Ezért az összegért egyszerre 3 okoseszközön lehet egyszerre streamelni, de már régi típusú tévékészüléken is elérhető az Amazon Plus Video.

Az oldalon pedig nem csak az Amazon Originals saját gyártású filmeket, hanem más szolgáltatók tartalmait és élő adásokat, csatornákat is közvetít (Amazon-csatornák kiegészítő szolgáltatás). Országonként eltérő, hogy Amazon Prime előfizetés nélkül is lehet-e használni a streaming szolgáltatást (pl. Amerikában vagy Németországban lehet csak a Prime Video-t használni az egyéb szolgáltatások nélkül, 2016 óta van így szétválasztva), máshol mindez külön weboldalon hozzáférhető.

Disney +

Sokan, főleg a Marvel és a StarWars univerzum szerelmesei várták, hogy hazánkba is megérkezzen végre a Disney+, ahol lényegében minden megtalálható, ami a filmbirodalom égisze alatt született, vagy születni fog. Ide tartozik minden, ami Disney-, Pixar-, Marvel-, StarWars-, vagy National Geographic többek között, hiszen ne felejtsük el, hogy az egyikor mindössze Miki egérről nevezetes rajzfilmgyár mára már a legnagyobb filmes hatalommá nőtte ki magát, miután 2019-ben felvásárolta a 21st Century Fox-ot, ráadásul nem régiben a képregények szerelmesei örömére egy hatalmas üzletet kötött a Sony-val is.

Azért pedig, hogy hozzáférjünk ehhez a birodalomhoz havonta 2490 forintot kell fizetnünk, de itt is van lehetőség éves előfizetésre 10 hónap áráért, azaz 24900 forintért évente.

Apple TV

Az Apple streaming szolgáltatásáért egy egyhetes próbaidőszak után 1890 forintot kell fizetnünk, ha úgy döntünk továbbra is igényt tartunk az itt megnézhető filmekre és sorozatokra. Az Apple nagy előnye, hogy értékeli a hűséget. Így, ha alapvetően a cég termékeit használjuk, akkor érdemes a One csomagot választani 3350 forint értékben havonta, amivel zenét is tudunk hallgatni.

Persze a tech óriás már gondol a nebulókra is: ha diákigazolvánnyal rendelkezünk, akkor havi 699 forintba kerül az Apple Music, ami mellé a tévét ingyen kapjuk meg ajándékba.

Spotify

Ha az Android készülékek mellett tettük le a voksunkat, akkor a zenehallgatásra a legkézenfekvőbb megoldás a Spotify. A streaming szolgáltató összesen négy előfizetési lehetőséget kínál, amikkel reklámmentesen hallgathatjuk a zenét bárhol és bármikor. Ahogy általában most is diákként járunk a legjobban, hiszen akkor 2,49 euróért (jelenlegi árfolyamon számolva 996 forintért) élvezhetjük a szolgáltatást. Ezt a csomagot viszont évente meg kell újítanunk igazolva, hogy van érvényes diákigazolványunk.

Az egyéni csomag ennek a duplájába, 4,99 euróba (1996 forintba) kerül, de ha már valakivel megosztanánk sokkal jobban járunk: a duó csomag 6,49 euróba (2596 forintba) kerül, aminek ugye csak a felét kell állnunk. A Spotifynál is van lehetőség családi csomagra, ahol 6 prémium fiókot kapunk 7,99 euróért (azaz 3196 forintért) havonta egy három hónapos próbaidőszak után, ami mindegyik csomag esetében jár. De választhatjuk az ingyenes opciót is, akkor viszont nem tudunk számot váltani, internethozzáférés nélkül zenét hallgatni, illetve el kell viselnünk a reklámokat is.

Play Station Plus

Miután zenére és filmekre kifizettünk egy kisebb vagyont, akkor a játékok sem maradhatnak ki. A PlayStation hívei bőven tudnak válogatni a csomagok közül az alapján, hogy mennyi időre szeretnének elköteleződni. Egy hónap 2700, három 7500 és 12 hónap pedig 18000 forintba kerül mindössze. Ezért megkapunk mindent, ami szem-szájnak ingere: játékokat, akciókat, online tárhelyet.

Xbox Live

Az Xbox már jóval több csomaggal és kedvezményes próbaidőszakkal csábítja át a versenytársaitól a játékosokat: összesen három csomag közül tudunk választani attól függően, hogy konzolon, gépen vagy mindkettőn szeretnénk játszani. Mindhárom csomag esetében az első hónap 300 forint. Az Ultimate csomag a legdrágább, de talán ez is éri meg a legjobban, ugyanis mindössze 4190 forintért 100 játékot kapunk, elsőként férhetünk hozzá az akciókhoz és az új játékokhoz, ezen felül pedig ingyenes előnyökkel is jár, mint például a játékon belüli tartalmak.

Az pedig már csak ráadás, hogy emellé a csomag mellé igényelhető csak a Gold lehetőség, 2500 forintért, ami további előnyökkel jár. Ha csak PC-n szeretnénk játszani, akkor szintén 100 játékot kapunk és online tárhelyet, illetve ugyanezekkel a feltételekkel kérhetjük a konzolra való csomagot, ahol a másik két lehetőséggel szemben nincs egy hónapos próbaidőszak.

Switch Onilne

Ha a Nintendo előfizetését választjuk, akkor 30 napért 1400 forintot, 90-ért 2825 forintot, míg egész évre 7070 forintot kell fizetnünk, ha az egyéni előfizetést választjuk. De miért is tennénk, ha van családi csomag, ahol 8 Nintendo fiók is használhatja a Switch Online tagsági szolgáltatást, potom évi 12375 forintért. A pénzünkért pedig online játékokat, felhőalapú tárolást, okostelefon-appot és különleges ajánlatokat kapunk mindegyik esetben.

YouTube Premium

Nem meglepő, hogy a YouTube se maradt teljesen ingyenes felület. A jelek szerint pedig elég sokan szeretnének elbúcsúzni örökre a reklámoktól, hiszen egyre többen fizetnek elő a videómegosztó oldalra is. A Premium csomagot egy hónapon keresztül ingyenesen is kipróbálhatjuk, amit követően 1790 forintért élvezhetjük a reklámmentes világot.

Google Drive

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy valahol tárolunk kell a képeinket és a dokumentumainkat, amiket nap mint nap használunk, így érdemes előfizetnünk egy online tárhelyre, ahol mindezt elraktározhatjuk. Előfizethetünk 100 GB-ra havi 690, 200 GB-ra 1070, 2TB-ra pedig 3590 forintért. Mindegyik esetben van lehetőség éves előfizetésre is, amikor csak 10 hónapot kell kicsengetnünk egyben.

ICloud

Természetesen az Apple szerelmeseinek is van online tárhelyre lehetősége. Ebben az esetben csak havi előfizetés lehetséges, 50 GB 300, 200 GB 899, míg 2 TB 2990 forintba kerül.

De mégis mennyit fizetünk összesen?

Ha mindegyik esetben a legnagyobb csomaggal számolunk, úgy, hogy egyik esetben se szeretnénk egy hónapnál tovább elköteleződni, akkor, ha mohók vagyunk, könnyen 30 ezer forintot is fizethetünk egy hónapban digitális rezsi néven. Egy átlagos ember, akinek Android készüléke van, Spotify-on és YouTube-on hallhat zenét, a PlayStation mellett tette le a voksát és „csak” a Disney +-ra, Netflixre és HBO Maxra fizet elő az az extra tárhelyekkel, elkötelezettség nélkül összesen 19446 forintot fizet egy hónapban.

Ebbe pedig még bele se számoltuk a munkához szükséges eszközöket, mint a Photoshop, vagy a Word és azt se, ha teszem azt még nem találtuk meg életünk párját, így előfizetünk akár több társkereső applikációra is. Persze ezt az összeget lehet csökkenteni, hiszen a legtöbben nem fizetnek elő egyszerre Spotify-ra és Apple Musicra, illetve érdemes a streaming szolgáltatók esetében szüneteltetni az előfizetést, ha éppen nem használjuk az oldalt, vagy a nagyobb csomagra fizetünk elő, amit megoszthatunk családunkkal, barátainkkal, így sokkal kevesebbet kell fizetnünk, mint különben.

Érdemes elgondolkozni sokszor az éves előfizetéseken is, hiszen sokszor jobban megéri, főleg ha szolgáltatóról beszélünk, amit tényleg rendszeresen használunk, hiszen a legtöbb esetben két havi előfizetésnek a díját is megspórolhatjuk az elköteleződésünkért cserébe. Ha okosan csináljuk, és tudatosan kezeljük ezeket a lehetőségeket, akkor sikerülhet elérnünk, hogy a káposzta is megmaradjon, miközben a kecske is jól lakott.