Ilyen módszerekkel szedik rá a gyanútlan internetezőket: be ne dőlj az ócska trükknek!

Folytatja a rendőrség a tavaly indult országos adatvédelmi kampányát, amelyben több e-kereskedelmi szereplővel összefogva az adathalászat kísérletek visszaszorításásra tesznek kísérletet – számol be a police.hu.

A koronavírus hatására végbement digitális átállás óta továbbra is magas az online ügyintézések és tranzakciók száma, az adatvédelem kérdése több millió honfitársunkat érinti minden nap. Ez csábító vadászterület lehet a kiberbűnözők számára, akik egyre kifinomultabb módszerekkel és egyre többféle szektorban próbálkoznak az adathalászattal. A bűnözők kezére dolgozik az a tény is, hogy sok felhasználó még mindig tapasztalatlan a digitális térben, emiatt nehezebben veszik észre a csalási kísérletek jeleit. A jelenség ráadásul immár nemcsak elsősorban a webshopokat és az online apróhirdetési oldalakat érinti: az elmúlt egy év során a legnagyobb banki, IT és telekommunikációs szereplők mellett az energiaszolgáltatói/közműszolgáltatói szektorban is sok esetben tapasztaltak testre szabott adathalász kísérleteket.

Az áldozattá válás elkerülés érdekében rendőrség fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körben hívja fel a figyelmet az újabb elkövetési módszerekre, amelyek már nemcsak a vásárlókat, de az online kereskedelmi felületeken eladóként jelen lévőket is érinti.

Az adathalászat leggyakoribb jelei: