Brillíroztak az ifjú magyar programozók: fővárosi diákok nyerték a rangos versenyt

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Belügyminisztérium és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közös szervezésében a nyílt forráskódú megoldásokat népszerűsítő verseny, a „Kódolj határok nélkül!”. Az idei bajnokság több mint 50 csapat, azaz több mint 150 diák részvételével indult, majd két online fordulót követően, a 10 legeredményesebb csapat jutott tovább a 24 órás döntőbe, ahol ezúttal egy online társasjátékoknak teret adó platform fejlesztése volt a feladat. A döntőben számos érdekes és egyedi megoldás született, közülük került ki az a három legkreatívabb pályamű, amely végül a dobogót jelentette fejlesztőik számára. A nyertesek 2022. április 26-án, ünnepélyes díjátadó keretében vehették át a díjaikat a Belügyminisztérium Márványaulájában.

A nyílt szabványok évről évre egyre nagyobb szerepet töltenek be az infokommunikációs piacon, a közigazgatásban és a kormányzati informatikában egyaránt, sőt, ma már a fiatal programozók körében is egyre inkább terjed a nyílt forráskód használata. A NISZ-nél 2016. óta külön szervezeti egység felel a nyílt forráskódú alkalmazásokért és a cég által üzemeltetett közigazgatási infrastruktúrában is számos rendszer kiszolgálói oldala már teljesen nyílt technológiákra épül. A Belügyminisztérium és a NISZ kiemelt célja a nyílt forráskódú megoldások hazai népszerűsítése és a „Kódolj határok nélkül!” versenysorozatot is ez a törekvés hívta életre.

Idén már rögtön a nevezéskor kiderült, hogy izgalmas és igazán erőt próbáló megmérettetés várható a középiskolások között, hiszen a szervezők sok visszatérő csapatot köszönthettek a versenyben. Az első forduló több mint 50 csapat részvételével kezdődött, az ország több mint 20 településéről neveztek a diákok. Érdekesség, hogy a döntőbe jutott 10 csapat fele tavalyi, visszatérő versenyző, 7 vidéki és 3 budapesti iskola növendékei, akik a második forduló után mindannyian 80% feletti eredménnyel jutottak tovább a fináléba. Végül most is mint minden évben, a szakmai zsűri által a leginnovatívabbnak és legjobban kivitelezettnek talált alkotás nyerte el a „Kódolj határok nélkül!” középiskolai versenysorozat fődíját.

A nyílt forráskódú programozás közösségépítő ereje az egész verseny során megmutatkozott, a csapatok tagjai egymást segítve, egymásra figyelve oldották meg az egyes feladatokat. A diákok már a verseny első két fordulójában bebizonyították, hogy nem csak szeretnek programozni, hanem értenek is hozzá. A versenyzők a 24 órás végső hajrában munkájukkal még magasabb színvonalat képviseltek és kiemelkedően jól teljesítették a számukra kiírt feladatot. A fejlesztés során különböző szinteken integrálták alkalmazásaikba a nyílt forráskódú megoldásokat és a már bevált technológiák mellett iparági újdonságokat is felvonultattak. A nyertesek 2022.április 26-án, ünnepélyes díjátadó keretében vették át díjaikat a Belügyminisztérium Márványaulájában, ahová a 10 legjobb csapat kapott meghívást.

A Belügyminisztérium elkötelezett a nyílt forráskódú technológiák alkalmazása iránt, ezért a cél az, hogy minél szélesebb körben használja nemcsak az államigazgatás, hanem az állampolgárok is. Ezek a technológiák már a mai e-közigazgatási alkalmazások, közszolgáltatások jelentős részében is bevezetésre kerültek” – mondta el Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára a díjátadón „A Belügyminisztérium hitvallása az, hogy a jövő építéséért cselekszünk, megvalósítjuk a jövőt!

– fogalmazott Hajzer Károly.

A nyílt forráskód nem része az iskolai tananyagnak, így külön elismerésre méltó, hogy a diákok autodidakta módon, saját maguknak fejlesztenek és folyamatosan képzik magukat. Ezt a hozzáállást és szorgalmat sok felnőtt szakember megirigyelhetné” – fejezte ki elismerését Bancsics Ferenc, a NISZ vezérigazgatója a versenyzők szorgalma és teljesítménye iránt. „Idei programozó versenyünk résztvevői méltán lehetnek büszkék magukra, hiszen óriási teljesítményt nyújtottak. Természetesen a felkészítő tanárok munkáját is köszönet illeti, akik külön foglalkoznak a csapatok fejlődésével és mentorálják őket a nyílt forráskód világában

– tette hozzá Bancsics Ferenc.

A verseny szervezői – a Belügyminisztérium és a NISZ – ezúton is gratulál a nyerteseknek! Továbbra is várják a kihívásokat kereső, lelkes középiskolai csapatokat, akik szívesen megmérettetnék magukat egy nyílt forráskódú programozó versenyen.

A Kódolj határok nélkül! nyílt forráskódú programozó verseny nyertesei:

Középiskolai kategória fődíj:

„Python”, a budapesti Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium csapata (versenyzők: Szatmáry Zoltán, Szekeres Márton, Tersztenyák Zsombor, felkészítő tanár: Augusztunyi Dániel Gyula)

Középiskolai kategória, második helyezett:

„NullExpression” a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum csapata, (versenyzők: Pap Sándor Dániel, Szabados Gergő, Urbán Tamás, felkészítő tanár: Péter Miklós)

Középiskolai kategória, harmadik helyezett: