Ezért tarol a nemzetközi piacon a kínai divatóriás: A Shein milyen cég és mennyi idő alatt jön meg a Shein rendelés?

Az elmúlt évek során kialakult vásárlási trendek alapján egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a fast fashion virágkorát éljük: minél több, divatos, új ruhához szeretnénk jutni, lehetőleg a legalacsonyabb áron, ami nem viseli meg a pénztárcánkat. Évről évre bukkannak fel olyan, akár kizárólag az online térben működő divatáruházak, mint a Shein, ami a közelmúlt egyik legnagyobb sikertörténetévé nőtte ki magát. Na de a Shein milyen cég, minek köszönheti brutális nemzetközi sikereit? Mi a Shein és a hozzá hasonló online áruházak hátulütője?

Milyen cég a Shein?

A Shein egy tisztán online működő kínai divatáruház, fő profilja a női ruhák értékesítése, de kínálnak férfiaknak, gyerekeknek és kisállatoknak készült viseletet és lakásdekorációt is. A Shein Kínából származik, azonban a cég csak és kizárólag külföldre szállít ruhákat. A ruháik legnagyobb felvevőpiaca az USA és Latin-Amerika, de egyre népszerűbbek a termékeik Európában, köztük Magyarországon is. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a Shein termékei megtestesítik az igazi „kínai ruha” sztereotípiát: rendkívül olcsó, az esetek többségében műszálas, mennyiségi divatot kínálnak, első sorban a tizen-, és huszonéves női célközönségüknek.

A közelmúltban a közösségi médiaplatformok használata közben egyre gyakrabban észlelhettük – különösen a női felhasználók – a rendszeresen ismétlődő, ízlésünknek és testméretünknek is tökéletesen megfelelő ruhadarabokat kínáló Shein hirdetéseit. A Shein agresszív jelenlétet mutat a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on és a TikTokon egyaránt: hirdetéseik változatosak, nagyban építkeznek az országos és a nemzetközi influencer marketingre. A megkattintott hirdetések egyértelműen a Shein applikáció letöltésére ösztönzik a lehetséges vásárlókat, ezzel eléjük tárva egy ízléses, bensőséges online piacteret, ahol szinte biztos, hogy megtalálják a stílusunknak megfelelő darabokat.

A Shein története

A céget 2008-ban alapította a keresőoptimalizálással foglalkozó Hszü Jangtien és két társa, eredetileg Zoetop Business Co Ltd névvel a kínai Nankingban. Kezdetben a cég menyasszonyi ruhák forgalmazásával foglalkozott, ám a kínálat hamarosan bővült különféle nagykereskedések ruhadarabjaival. A cég 2012-ben Sheinside-ra változtatta a nevét, székhelyét Kuangcsouba költöztette. Hogy a márkát könnyebb legyen megjegyezni, 2015-ben a nevüket Shein-re rövidítették. Jelenleg is irányadó működési formájukat 2017-ben kezdték meg, ennek köszönhetően a Shein 2021-re a világ vezető, kizárólag online forgalmazó divatcégévé vált.

A Shein már 2019-ben is nagy forgalmú áruháznak számított, 2020-ra azonban 250%-os növekedésen ment keresztül. A tőzsde becslései szerint a Shein piaci értéke az előző év végére elérte a 20 milliárd dollárt, ami világszerte felkeltette a befektetők érdeklődését. A Shein mintájára számtalan kisebb vállalkozást alapoznak mind Kínában, mind a világ többi részén, a vállalat sikeres működését több-kevesebb sikerrel próbálják másolni.

Hogy működik a Shein?

A Shein az első olyan kínai cég, ami ilyen léptékben képes volt betörni a nyugati piacra: eladásaik közel 1/3-a az USA-ban történik, ahol piaci jelenléte olyan erős, mint a Zaráé és a H&M-é együttesen! Amivel az európai, amerikai központú gyártók nem tudják felvenni a versenyt az az, hogy a Shein termékek gyártása eleve Kínában történik. Az ellátási lánc fegyelmezett, a gyártási idő minimális, a szervezet működését big data alapon optimalizálják. Bonyolult algoritmusokkal elemzik, hogy a közösségi média-felületeken mely darabok a népszerűek, ez alapján kezdenek sajátot gyártani.

Habár a Sheinnek számtalan sajátmárkás terméke van, több ezer kínai beszállítóval és ruhagyártó céggel működik együtt, akik a fogyasztói igényeknek megfelelő kinézetű és mennyiségű ruhát hoznak létre. Ha valamelyik darab jól fogy, a Shein többet rendel belőle, amelyiket nem veszik, egyszerűen nem gyártják le, hagyják kifutni (nincsenek előre leadott, nagytételes rendelések, naponta veszik fel az új igényeket).

A Shein alkalmazásában minden gyártónak saját profilja van, a szoftverek a termékeikről statisztikákat készítenek, sőt, még azt is képesek megjósolni, hogy egy adott darab sikeres lesz-e a piacon. A fogyasztói igényeket a Shein folyamatosan visszajelzi a gyártók számára, ezért egyre népszerűbb a kereskedelmi óriás – olyannyira népszerű, hogy valós konkurenciájává vált az Amazonnak is (az Amazon alapítóját, Jeff Bezost egyébként letaszította a világ leggazdagabb embereinek listájáról a milliárdos feltaláló, Elon Musk).

Minek köszönheti a Shein a népszerűségét?

1. Nagyon olcsó – de mennyire?

Egy átlagos termék a Shein kínálatában 8-30$ között mozog (átszámolva ~2.500-9.500 Ft), ez a hazai bevásárló üzletházakban népszerű H&M vagy Zara termékek áránál 30-50%-kal alacsonyabb. A Shein az alacsony árakat képes tovább fokozni a különböző termékekre vonatkozó villámakcióival: a Shein applikációba bejelentkezve akár néhány 100 forintért hozzájuthatunk leértékelt ruhákhoz.

2. Elképesztően széles termékpaletta

A Shein évente körülbelül 600.000 terméket dob piacra. Összehasonlítva a fast fashion korábbi királynőjével, a Zarával: míg a Zara évente 10.000 terméket terjesztett eladásra, addig ez a mennyiség a Shein esetében akár egy nap alatt megvalósulhat! Akkora a termékkibocsájtás volumene, amivel sem a Zara, sem a H&M nem bír el, már az Amazonon is aktívan jelen van, több ezer saját márkás termékkel.

3. XXXXXL

A Shein körülbelül 150 országba szállít a világon – részben azért is népszerű, mert a legtöbb globális márkával szemben tisztában van azzal, hogy nem csak a konfekció-alkatú hölgyeknek van igénye divatos ruhára (egyébként a C&A sikere is ebben rejlik). Míg a legtöbb áruházban a lélektani határt a 42-44-es ruháknál (XL, XXL) húzzák meg, addig a Shein kínálatában ennél jóval terebélyesebb alkatra is lehet vásárolni, akár 5-6XL méretekben is.

4. A közösségi vásárlás addiktív élménye

A Shein a külföldi piacon is hozza a kínai mintára szervezett közösségi vásárlás-élményt. Amellett, hogy a Shein hirdetések teljesen átszövik a közösségi médiát és ráveszik a felhasználót, hogy regisztráljon, folyamatosan vásárlásra ösztönöz a különféle kuponokkal, pontgyűjtési lehetőségekkel és a már említett villámakciókkal, ami az európaiak, amerikaiak szemében szinte ingyen ruhának minősül – vagyis igazodnak a „Z”generáció igényeihez.

5. Influencer marketing

A Shein nagy összegeket szán az influencer marketing útján történő népszerűség-növelésre. Sokak számára ismerősek lehetnek a haul videók, amikor egy ismert influencer bemutatja egy videóban, storyban azt, hogy miket vásárolt a szolgáltatótól, beszámolva (jellemzően pozitív) élményeiről. Rengeteg social média eseményt szerveznek olyan világsztárokkal, mint például Khloe Kardashian.

Milyen a Shein ruhák minősége?

Számtalan olyan látatlanban vásárolt ruhás történet kering a neten – ha csak nem saját tapasztalatunkból tudjuk -, amikor a Távol-Keletről megvásárolt ruha még csak köszönőviszonyban sincs az online megjelenített darabbal. A Shein rendelés előtt érdemes tisztában lennünk azzal, hogy az ár és a minőség egyenes arányban vannak egymással: a ruhák szinte kivétel nélkül műszálas anyagból vannak, kérdés, hogy beérjük-e ezzel. Abban az esetben, amikor tényleg valami szörnyűség érkezik ki, lehetőségünk van reklamálni, amit a Shein általában azzal orvosol, hogy visszautalja a termék árát (egyszerűen nem éri meg Kínába visszaküldeni azt, mert a szállítási költség több mint az előállítási).

„Ultra fast fashion”

A Shein applikációján keresztül bármilyen újdonságot megrendelhetünk – a Shein visszajelzést küld a termékről a gyártónak, az pedig kb. 10 nap alatt legyártja az árucikket. Az új termék ötletétől a rendelhetőségéig mindössze 25 nap telik el, ezt követően történik meg a Shein rendelés kiszállítása – hogy a Shein mennyi ido a szallitas, az attól függ, hová rendeltük. A Shein ezzel felülírja a divat hagyományos trendciklusát (kijön egy új kollekció kis számban, drágán, majd csökken az ára, végül leértékelődik és outletbe kerül), mert mindig csak a legújabb trendeknek megfelelő, egységesen olcsó cikkeket forgalmazza.

Fenntarthatósági kérdések

A Shein gyártói gyakran kerülnek a környezetvédelmi szervezetek célkeresztjébe, mondván, hogy iszonyatos mennyiségű, silány minőségű terméket állítanak elő, amelynek a többsége a megrendelés után a kukában landol. A Shein vezetősége azzal védekezik, hogy nem környezetszennyező a vállalat tevékenysége, mert nem halmoznak fel raktárkészletet: a ruhákat frissen gyártják, a fogyasztói igényekkel összhangban, így nincs felesleg – habár a válasz kitérő, az érvbe nehéz belekötni.

Nem nyilatkozik a Shein vezetősége

Habár a Shein pontosan tudja, hogy milyen termék hogyan fog fogyni, ezért nem halmoz fel raktárkészletet, mivel 600.000 féle terméket árul, a kis készlet is sok helyet igényel. A Kuangcsouban lévő óriásraktáruk 1,5 millió négyzetkilométeren terül el és körülbelül 10.000 embert foglalkoztat, napi 24 órában - igen kétséges körülmények között. A Shein esetében többször is felvetődött a kizsákmányolás gyanúja, miszerint a helyieket munkaszerződés nélkül alkalmazva túldolgoztatják.

A Shein amerikai terjeszkedése ellen nem csak anyagi okokból lázadnak a kereskedők: ugyanúgy, ahogy a TikTok esetében, a Shein is adatokat gyűjt az amerikai felhasználókról, ami ha ennél is nagyobb léptéket ölt, akár nemzetbiztonsági kérdést is eredményezhet az államokban. Vád tárgyát képzi az is, hogy a Shein ellopja más divattervezők, áruházak design-ját, a népszerű termékeket egyszerűen lemásolva. A kínai óriáscég vezetősége nem nyilatkozik az őket ért vádakkal szemben: jellemzően kitérő válaszokat adnak (például környezetvédelmi kérdésben), vagy tagadnak (állításuk szerint a kínai munkatörvényeknek megfelelően végzik a gyártást).

Shein mennyi a szállítás költsége?

A Shein szállítási költség mindössze néhány dollár (vagy euró), azonban bizonyos limitösszeg fölött ingyenesen kiszállítják a csomagunkat (~15.000 Ft a határ). A Shein felhasználók számára elérhetőek olyan kuponok is, amelyekkel szintén megúszható a Shein szállítási költsége.

A Shein rendelés mennyi idő alatt jön meg?

A felhasználói tapasztalatok igen vegyesek: a Shein kiszállítási idő 2-3 héttől 1,5 hónapig terjed Magyarországon, attól függően, hogy mit és mennyit rendeltünk. Szezonális termékeket (pl. téli kabát, csizma) megéri mihamarabb megrendelni.

Shein Hungary: elérhető a Shein magyar nyelven?

Shein HU egyelőre még nincs, azonban nem kizárt, hogy a közeljövőben kifejezetten magyarok részére is optimalizálják a webshopot. Shein rendelés esetén, ha valami nem világos számunkra, érdemes belépni egy Shein Facebook csoportba és ott feltenni kérdéseket a szállítási időről, fizetési lehetőségekről, Shein kuponokról.