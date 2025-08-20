2025. augusztus 20. szerda István
Telki, 2025. június 3.Kerkez Milos a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. június 3-án. A magyar csapat június 6-án Svédország válogatottját fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Az
Sport

Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik

MTI
2025. augusztus 20. 08:01

Kerkez Milos, a Liverpool nyáron szerződtetett magyar védője bekerült az angol Profi Labdarúgók Szövetségének (PFA) Év csapatába kiemelkedő teljesítményének köszönhetően.

A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki a játékostársak szavazatai alapján odaítélt elismerést.

Kerkez mellett négy jelenlegi Liverpool-csapattársa is helyet kapott az álomtizenegyben: Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah.

A magyar védőt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ezt a kategóriát azonban végül az Aston Villa játékosa, Morgan Rogers nyerte meg.

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#foci #labdarúgás #premier league #liverpool #kerkez milos #szoboszlai

