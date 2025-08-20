Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik

Kerkez Milos, a Liverpool nyáron szerződtetett magyar védője bekerült az angol Profi Labdarúgók Szövetségének (PFA) Év csapatába kiemelkedő teljesítményének köszönhetően.

A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki a játékostársak szavazatai alapján odaítélt elismerést.

Kerkez mellett négy jelenlegi Liverpool-csapattársa is helyet kapott az álomtizenegyben: Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah.

A magyar védőt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ezt a kategóriát azonban végül az Aston Villa játékosa, Morgan Rogers nyerte meg.

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA