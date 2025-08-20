Minden stadionra vonatkozó látogatási tilalmat kapott a Bournemouth játékosát rasszista sértéssel illető férfi.
Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik
Kerkez Milos, a Liverpool nyáron szerződtetett magyar védője bekerült az angol Profi Labdarúgók Szövetségének (PFA) Év csapatába kiemelkedő teljesítményének köszönhetően.
A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki a játékostársak szavazatai alapján odaítélt elismerést.
Kerkez mellett négy jelenlegi Liverpool-csapattársa is helyet kapott az álomtizenegyben: Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah.
A magyar védőt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ezt a kategóriát azonban végül az Aston Villa játékosa, Morgan Rogers nyerte meg.
Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.
A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta.
Robbie Keane vezetőedző szerint kulcsfontosságú lesz a Qarabag ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében, hogy a Ferencváros lehetőleg ne kapjon gólt.
Szeretne még egy évet az elitben tölteni a magyar férfi jégkorongválogatott, de ehhez nagyon nehéz ellenfelek jönnek eléjük jövő májusban.
Toronymagasan nyerte a nézőszámversenyt a keleti rangadó, majdnem kétszer annyi néző ment ki, mint az Újpest meccsére.
A Bajnokok Ligája sorsolása a tavalyi rendszert követi, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását idén először egy közös eseményen bonyolítják le.
A Morecambe labdarúgócsapata menesztette Derek Adams vezetőedzőt, mindössze egy nappal azután, hogy a klubot felvásárolta a Panjab Warriors nevű befektetői kör.
Wayne Rooney elárulta, hogy Sol Campbell több mint hat hónapig nem állt szóba vele az angol válogatott edzőtáborában - az ügy már több mint húszéves.
Lehet, hogy már világbajnokként suhanhat el a róla elnevezett lelátó előtt az ausztrál Forma 1-es pilóta jövő tavasszal.
Neymar könnyekben tört ki, miután a Santos 6-0-ra kikapott a Vasco da Gamától a brazil bajnokságban, ami pályafutása legnagyobb veresége volt
Némely belépő egészen borsos áron kapható a Fradi holnapi BL-selejtezőjére, de nem lenne meglepő a teltház.
A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.
A kultrendező és a korábbi NFL-irányító sokat dolgoztak egy dokusorozaton, ami azonban mégsem kerül adásba.
Egy szabálymódosításnak köszönhetően dönthetett focis világrekordot a Hollandiában játszó tehetség, és csapata győzött is a debütáló meccsén.
Az NCAA súlyos pénzbüntetést szabott ki a Michigani Egyetemre egy illegális jellopási botrány miatt, de nem tiltotta el a csapatot a rájátszástól
Emma Raducanu megosztotta tapasztalatait a hírnévvel, a magánéletébe való folyamatos beavatkozással és a sportkarrierjét érintő kihívásokkal kapcsolatban
A diósgyőri ultrák egyre dühösebbek a csapat teljesítménye miatt, ráadásul máris jön a következő keleti rangadó.
Mikel Arteta vezetőedző számára ez lehet a legfontosabb szezon az ötéves edzői pályafutása során az Arsenalnál.
