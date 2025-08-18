Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
Tejhatalmi háború: Kína nekiment Brüsszelnek és Washingtonnak
Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát, ami a Brüsszellel és Washingtonnal folytatott kereskedelmi háború folytatását jelzi.
A kínai Kereskedelmi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy 2026. február 21-ig meghosszabbítja a vizsgálati időszakot, az ügy összetettségére hivatkozva. Peking döntése az európai sajt, tej és tejszín termékek vizsgálatának meghosszabbításáról azt követően született, hogy júniusban már kiterjesztette az európai sertéshúsra vonatkozó vizsgálatot is, júliusban pedig vámokat vezetett be az EU-s brandy-gyártókra - bár a nagyobb konyakmárkák mentesültek, amennyiben egy minimális ár felett értékesítenek - számolt be a Reuters.
Elemzők szerint Kína tartós kereskedelmi fegyverszünetre törekszik az Egyesült Államokkal és az EU-val, hogy megőrizze exportorientált gazdasági modelljét, miközben a belföldi kereslet továbbra is gyenge.
A Kína és az EU közötti kereskedelmi feszültségek 2023-ban robbantak ki, amikor az Európai Bizottság támogatási vizsgálatot indított a kínai elektromos járművek ellen, azzal vádolva Pekinget, hogy államilag támogatott exporttal árasztja el a piacot.
Idén áprilisban az Európai Bizottság szóvivője bejelentette, hogy az EU és Kína megállapodott abban, hogy a tavaly bevezetett vámok helyett a kínai elektromos járművek minimális árának meghatározását vizsgálják meg.
"Peking még mindig reméli, hogy megegyezésre juthat az EU-val a kereskedelmi konfliktusok hosszú listájáról" - nyilatkozta Even Rogers Pay, a pekingi Trivium China mezőgazdasági szakértője.
"Ez a vizsgálat - a júniusban meghosszabbított EU-s sertéshúsra vonatkozó vizsgálattal együtt - jelentős alkupozíciót biztosít a kínai új energiájú járművekre kivetett EU-s vámokról folyó tárgyalásokon" - tette hozzá.
Kína eredetileg egy évvel ezelőtt jelentette be a tejtermékekre vonatkozó vizsgálatot, egy nappal azután, hogy Brüsszel felülvizsgálta a kínai elektromos járművekre kivetett vámokat, de nem törölte el azokat, ahogy azt Peking sürgette.
