Telitalálat az európai szuperlottón, valaki 11 milliárd forintot nyert! Mutatjuk a giganyereményt érő számokat

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/32. heti, pénteki nyerőszámait. Volt telitalálat, egy szerencsés nyertes 32 millió eurót, vagyis 11,8 milliárd forintot nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 32. játékhéten, pénteken:

1; 3; 6; 13; 23, 5; 7

Ezen a héten volt telitalálat! Egy külföldi játékos 32 658 025 eurót, azaz 11,8 milliárd forintot nyert!

Hatan is bosszankodhatnak, mert egy számra voltak a jackpottól, nekik a fenti összegnek nagyjából a tizedével kell beérni. A magyaroknak kevésbé volt szerencsés hete, de egy hofitársunk 5 találatos szelvényével a mai árfolyamon több mint 30 millió forintot nyert. Emellett 33 magyar játékos 4+1 találattal 70 300 forintot vihet haza. Rajtuk kívül még több mint 20 ezer magyarnak volt szerencséje a pénteki sorsoláson.

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5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon már 382 sorsolás óta.

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