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Szórakozás

Soha nem látott őrület Budapesten: Sebestyén Balázs gigabulija miatt megbénulhat a közlekedés, erre minden utazónak készülnie kell

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 14:02

Telt ház előtt lép fel szombaton DJ OTI-ként Sebestyén Balázs a Hajógyári-szigeten: a szervezők szerint akár 65 ezer ember is érkezhet a rendezvényre, amelyre egy hónap alatt elfogytak a jegyek. Az óriási érdeklődés miatt a BKK és a MÁV-HÉV sűrítette a járatait, különbuszok is közlekednek, a szervezők és Vitézy Dávid pedig arra kérik a résztvevőket, hogy időben induljanak el.

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A vasárnap kezdődő Sziget Fesztivál helyszínén rendezik meg augusztus 8-án a DJ OTI Show-t, amely ugyan a Hajógyári-szigeten lesz, de nem része a fesztiválnak, így a Sziget-bérletek nem jogosítanak belépésre. A program 15 órakor kezdődik, a beléptetés már 13 órától elindul, az estét pedig több helyszínen after party zárja. A koncert minden jegye elfogyott, pedig a belépők ára sem volt alacsony: a normál jegyek 23 990 forintba, míg a VIP-belépők 49 990 és 100 ezer forint közötti összegbe kerültek.

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Az esemény várhatóan minden eddiginél nagyobb terhelést jelent a környék közlekedésének. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban a Balázsék című rádióműsorban arról beszélt, hogy a Sziget 2016-os Rihanna-koncertje óta nem volt példa ekkora érdeklődésre, a rendezvény pedig olyan terhelést ad a közlekedésre, mint egy teltházas Puskás-meccs az M2-es metró nélkül.

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A miniszter szerint a legnagyobb kihívást a K-híd jelenti, amely óránként legfeljebb 10-12 ezer ember beléptetésére képes. Emiatt a közel 65 ezres tömeg bejutása még ideális körülmények között is 5-6 órát vehet igénybe, ezért azt tanácsolta, hogy mindenki minél korábban érkezzen a helyszínre. Vitézy Dávid szombaton újabb bejegyzésben is felhívta a figyelmet arra, hogy a MÁV-csoport és a BKK sűrített menetrenddel készül.

A H5-ös HÉV délután gyakrabban közlekedik a Filatorigát megállóig, ahonnan néhány perc sétával érhető el a K-híd, míg a Szentlélek tér felől a H-hídon keresztül is megközelíthető a rendezvény. Emellett a Nyugati pályaudvar és az Óbudai-sziget között külön OTI-buszjáratok szállítják az utasokat 13:30 és hajnali 1 óra között.

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A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: még az ötpercenként közlekedő HÉV-ekkel sem lehet egyszerre ekkora tömeget a szigetre juttatni, ezért azt kérte a koncertre érkezőktől, hogy tervezzék meg előre az utazásukat, induljanak el időben, és legyenek türelmesek egymással.

 
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
1 napja
A sziget-cirkusz ideje alatt hagyományosan meg sem próbálok közlekedni arrafelé mert tragédia ami ott van olyankor az egész környéken, olyan mint egy csövestanya. Ezt baromira nem itt kéne rendezni hanem pl valahol a Szentendrei szigeten minél távolabb a lakott területektől, anno Woodstock-ot se a Central Parkban rendezték hanem egy magán szántóföldön ahol már nem volt mit kitaposni, letarolni, elpusztítani.
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