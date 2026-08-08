Soha nem látott őrület Budapesten: Sebestyén Balázs gigabulija miatt megbénulhat a közlekedés, erre minden utazónak készülnie kell

Telt ház előtt lép fel szombaton DJ OTI-ként Sebestyén Balázs a Hajógyári-szigeten: a szervezők szerint akár 65 ezer ember is érkezhet a rendezvényre, amelyre egy hónap alatt elfogytak a jegyek. Az óriási érdeklődés miatt a BKK és a MÁV-HÉV sűrítette a járatait, különbuszok is közlekednek, a szervezők és Vitézy Dávid pedig arra kérik a résztvevőket, hogy időben induljanak el.

A vasárnap kezdődő Sziget Fesztivál helyszínén rendezik meg augusztus 8-án a DJ OTI Show-t, amely ugyan a Hajógyári-szigeten lesz, de nem része a fesztiválnak, így a Sziget-bérletek nem jogosítanak belépésre. A program 15 órakor kezdődik, a beléptetés már 13 órától elindul, az estét pedig több helyszínen after party zárja. A koncert minden jegye elfogyott, pedig a belépők ára sem volt alacsony: a normál jegyek 23 990 forintba, míg a VIP-belépők 49 990 és 100 ezer forint közötti összegbe kerültek.

Az esemény várhatóan minden eddiginél nagyobb terhelést jelent a környék közlekedésének. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban a Balázsék című rádióműsorban arról beszélt, hogy a Sziget 2016-os Rihanna-koncertje óta nem volt példa ekkora érdeklődésre, a rendezvény pedig olyan terhelést ad a közlekedésre, mint egy teltházas Puskás-meccs az M2-es metró nélkül.

A miniszter szerint a legnagyobb kihívást a K-híd jelenti, amely óránként legfeljebb 10-12 ezer ember beléptetésére képes. Emiatt a közel 65 ezres tömeg bejutása még ideális körülmények között is 5-6 órát vehet igénybe, ezért azt tanácsolta, hogy mindenki minél korábban érkezzen a helyszínre. Vitézy Dávid szombaton újabb bejegyzésben is felhívta a figyelmet arra, hogy a MÁV-csoport és a BKK sűrített menetrenddel készül.

A H5-ös HÉV délután gyakrabban közlekedik a Filatorigát megállóig, ahonnan néhány perc sétával érhető el a K-híd, míg a Szentlélek tér felől a H-hídon keresztül is megközelíthető a rendezvény. Emellett a Nyugati pályaudvar és az Óbudai-sziget között külön OTI-buszjáratok szállítják az utasokat 13:30 és hajnali 1 óra között.

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A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: még az ötpercenként közlekedő HÉV-ekkel sem lehet egyszerre ekkora tömeget a szigetre juttatni, ezért azt kérte a koncertre érkezőktől, hogy tervezzék meg előre az utazásukat, induljanak el időben, és legyenek türelmesek egymással.