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Dolga volt, otthagyta négy kisgyerekét a budai játszótéren az anya: azt mondta, maradjanak, ameddig akarnak
Négy magára hagyott, felügyelet nélkül lévő gyermeket – köztük egy alig kétéves kicsit – találtak késő este egy újbudai játszótéren. A rendőrök és a polgárőrök biztonságban hazaszállították őket, miután telefonon sikerült elérniük az édesanyjukat.
Múlt szombaton este tíz óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint a XI. kerületi Bartók Béla úton négy gyermek tartózkodik egyedül. Az Újbuda Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint a helyszínre érkező járőrök és polgárőrök megbizonyosodtak a bejelentés valódiságáról, és valóban felnőtt kísérő nélkül találtak rá a testvérekre.
A gyermekek megadták a hatóságoknak az édesanyjuk telefonszámát, akit a rendőrök azonnal felhívtak. Az anya a telefonbeszélgetést követően elindult haza, miközben a rendőrök és a polgárőrök hazavitték a kicsiket, a biciklijeikkel és egy kismotorral együtt.
A testvéreket végül az otthonukban, épségben adták át a megérkező édesanyának. Az egyesület tájékoztatása szerint a rendőrség a szükséges további hivatalos intézkedéseket még aznap este megfontolta és megtette az ügyben.
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