Az Eurojackpot nyerőszámai a 18. játékhéten, pénteken 2026-ban

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/18. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született. Három külföldi játékos 681 ezer euróval – nagyjából 248 millió forinttal – lett gazdagabb. Magyarországon a 4+1-es találat volt a legmagasabb ezen a héten, amiért fejenként 86 880 forintot fizettek.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 18. játékhéten, pénteken:

10; 11; 13; 16; 27; 5 ; 7 .

A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 3 külföldi játékos egyenként 681 460 eurót, vagyis nagyjából 247 millió 600 ezer forintot nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 86 880 forint volt, amely 4+1 találatért járt – ezt 18 játékos érte el.

Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 353 sorsolás óta! Így a következő sorsoláson, kedden már 23,3 milliárd forint lesz a tét.

