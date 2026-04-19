Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a lottó-anomáliáról: így lehetséges, hogy a választás óta mindenhol volt telitalálat

Pénzcentrum
2026. április 19. 13:54

Ritka, de nem példa nélküli, hogy egyetlen héten belül az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt – közölte a Szerencsejáték Zrt. A lottótársaság a közösségi médiában terjedő találgatásokra reagálva egyúttal leszögezte: a sorsolások eredménye manipulálhatatlan, a folyamat pedig szigorúan ellenőrzött - közölte a 24.hu lérdésére az állami cég.

Sokakban kérdéseket vetett fel a közelmúltban történt eset, amikor egyetlen hét leforgása alatt az összes hazai lottójáték főnyereménye gazdára talált. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint egy ilyen esemény bekövetkezésének valószínűsége alacsony, ugyanakkor erősen függ a játékkedvtől is.

Ezen a héten kivételes szerencseszéria söpört végig az országon: minden hazai lottósorsoláson született telitalálat.

Minél magasabb a halmozódó nyeremény, annál többen adnak fel szelvényt, ami értelemszerűen növeli a telitalálatok esélyét.

A jelenlegi forgalmi adatokkal számolva nagyjából 1:400-hoz a valószínűsége egy ilyen nyereményesőnek.

Ez azt jelenti, hogy a mostanihoz hasonló helyzet átlagosan nyolcévente ismétlődhet meg.

Bár a jelenség szokatlan, a hazai lottó történetében nem ez volt az első ilyen alkalom. Korábban 2000-ben és 2018-ban is előfordult már, hogy ugyanazon a héten több számsorsjátékon is született telitalálat. Arra pedig az elmúlt években többször is volt példa – köztük 2023-ban, 2024-ben és 2025 elején –, hogy egymást követő hetekben vitték el a különböző játékok főnyereményeit.

A rendkívüli nyereményhullám miatt a közösségi médiában különféle elméletek jelentek meg a sorsolások megbízhatóságával kapcsolatban. A vállalat ezeket a feltételezéseket határozottan visszautasította. Kiemelték, hogy a sorsolások minden esetben hatósági ellenőrzés mellett, közjegyző jelenlétében és hitelesített eszközökkel történnek. A működésüket független szervek is rendszeresen vizsgálják. A nyertes számokat kizárólag a véletlen dönti el, így az eredményeket semmilyen módon nem lehet befolyásolni.

