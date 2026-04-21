Indul a SZEN 2026 Győrben: négy nap, tele koncertekkel, bulikkal és hazai sztárfellépőkkel az egyetem campusán – Desh-től Dzsúdlóig mindenki jön.
Hivatalos! Fű alatt csökkent a lottó ára Magyarországon: ez a játék érintett
A visszaerősödött forint hatására csökentette az Eurojackpot árát a Szerencsejáték Zrt. Amíg korábban 820 forintért lehetett játszani mezőnként, addig jelenleg 800 forintba kerül egy játék. Volt sokkal magasabban az Eurojackpot költsége: a rekordinfláció és az extrém forintgyengülés idején 880 forintba került egy játék. A 800 forintos szintet is régen láthatták a szerencsevadászok, 2022 márciusában.
Már rég nem láthattuk annyire ereje teljében a forintot, mint az utóbbi hetekben, az euró árfolyam rendkívül kedvező. A forint-euró árfolyam pedig nemcsak azt határozza meg a mindennapi élet szintjén, hogy most érdemes a nyaraláshoz eurót váltani (akár euróba fektetni), vagy mennyiért rendelhetünk a külföldi webáruházakból. Az euró ára az élet számos más területén is megjelenthet, például a lottózás terén.
A Szerencsjáték Zrt. honlapján található tájékoztatás szerint az Eurojackpot esetében egy alapjáték ára hozzávetőlegesen 2 eurónak megfelelő összeg forintban. (Az árszint a cikkünk megjelenésének pillanatában érvényes euróárfolyam alapján kevéssel 362 forint felett jár, tehát nagyjából 725 forint lenne.) Az árat viszont az MNB által meghatározott euró-forint árfolyam heti átlaga alapján határozzák meg sávos rendszerben. "A sávos rendszer biztosítja, hogy az árváltozás ne legyen gyakori" - írták.
Tehát ha forint erősödik az euróhoz képest, az árcsökkenést, ha gyengül, az áremelkedést hoz az Eurojackpoton. A múlt héten még 820 forint volt egy alapjáték az Eurojackpoton, most azonban már csak 800 forint. Ez tehát a forint erősödésének tudható be.
Az Eurojackpoton jelenleg 10,2 milliárd forint, (28 millió €) a tét. 5+2 találatos, vagyis telitalálatos szelvény nem volt Magyarországon már 350 sorsolás óta, vagyis több mint 3 éve.
Ugyan az Eurojackpoton rég nem volt a magyaroknak szerencséje, múlt szombaton valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 2026. 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,7 milliárd forint talált gazdára.
A kihúzott nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők voltak: 9, 23, 45, 71 és 84. A szabályok szerint a nyertesnek 90 napja van jelentkezni a Szerencsejáték Zrt.-nél. A nyereményt nem készpénzben adják át: a több milliárd forintos összeget banki átutalással fizetik ki, az ehhez szükséges egyeztetések után - csak magyarországi bankszámlára utalnak. A folyamat során a nyertes igénybe vehet pénzügyi és jogi tanácsadást is, amit a társaság biztosít a nagynyertesek számára.
-
-
-
