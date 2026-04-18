Döbbenet az európai szuperlottó pénteki sorsolásán: rengeteg magyar foghatja a fejét, centikre voltak a milliárdoktól

Kihúzták az Eurojackpot 16. heti pénteki nyerőszámait. Két magyar ébredt milliomosként, összesen több mint 16 ezer honfitársunknaqk volt szerencséje a szuperlottón.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/16. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 15. játékhéten, pénteken:

16; 31; 35; 43; 44. 2; 9

A péntek esti sorsoláson egész Európában nem született telitalálat, de még a II. nyerőosztályban sem járt senki. A legmagasabb nyereményt a III. nyerőosztályban (5+0 találat) érték el, ahol 3 játékos nyert 140 millió forintnyi eurót.

A legnagyobb hazai nyeremény a 4+2 találatos nyerőosztályban született, ahol ketten nyertek majdnem 2,4 millió forintot. Összesen több mint 16 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény (Jackpot) viszont nem volt Magyarországon már 350 sorsolás óta. A következő sorsoláson, kedden 28 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 10 milliárd forint lesz a tét.

