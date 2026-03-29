A Hatoslottó nyerőszámai a 13. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/13. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a jövő héten 380 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

A Hatoslottón – nevének megfelelően – hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény.

Vasárnap délután lezajlott a Hatoslottó 13. játékheti első sorsolása. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket:

A Hatoslottó nyerőszámai a 13. játékhét vasárnapi sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:

7; 14; 15; 20; 30; 40.

További nyeremények a hatoslottón:

3 találat: 3140 Ft

4 találat: 8 375 Ft

5 találat: 334 255 Ft

