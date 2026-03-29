Kép a Lottozo logójával ellátott tábláról a pécsi helyi irodán. A Lottozo Magyarország állami tulajdonú nemzeti lottótársasága.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 13. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. március 29. 16:07

Kihúzták a Hatoslottó 2026/13. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a jövő héten 380 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok. 

A Hatoslottón – nevének megfelelően – hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vasárnap délután lezajlott a Hatoslottó 13. játékheti első sorsolása. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket:

A Hatoslottó nyerőszámai a 13. játékhét vasárnapi sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:

7; 14; 15; 20; 30; 40.

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a jövő héten 380 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok. 

További nyeremények a hatoslottón:

  • 3 találat: 3140 Ft
  • 4 találat: 8 375 Ft
  • 5 találat: 334 255 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

