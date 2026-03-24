Tarr Béla filmjéről áradozott a Tarantino-filmek Oscar-díjas sztárja - spoiler: nem a Sátántangó az!

A kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott Tarr Béla Werckmeister harmóniák című alkotásáról. A világhírű színész egy filmes ajánlóban óriási inspirációnak nevezte a magyar rendező munkáját, amelyet egyúttal a filmművészet egyik csúcsteljesítményeként értékelt - jelentette a HVG.

A Becstelen brigantyk és a Django elszabadul sztárja, Christoph Waltz nemrég a Criterion Collection videósorozatában tűnt fel. Ebben a szériában ismert alkotók ajánlják kedvenc filmjeiket a közönségnek. A beszélgetés során Waltz Tarr Bélát a filmművészet egyik legnagyobb rendezőjeként mutatta be. Erre az interjúra a Könyves Magazin figyelt fel.

A Werckmeister harmóniákról és annak főhőséről, Valuskáról szólva a színész több részletet is kiemelt. A történet egy különc férfiról szól, aki újságot hord ki egy magyar városban. Eközben egy őrjöngő, lázadó tömeg teszi lehetetlenné a normális hétköznapokat. Waltz szerint rendkívül inspiráló az a békés és bölcs hozzáállás, amellyel a főszereplő ellenáll a körülötte zajló káosznak.

Tarr Béla klasszikusának alapjául Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regénye szolgált. A neves író tavaly irodalmi Nobel-díjat nyert.

