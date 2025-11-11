2025. november 11. kedd Márton
Seattle, USA - 2022. július 24.: A Google South Lake Union főhadiszállásának bejárata naplementében.
Gazdaság

Európába költözik a Google ereje – soha nem látott beruházás indul Németországban

Pénzcentrum
2025. november 11. 14:43

Az Alphabethez tartozó Google több milliárd eurós beruházást tervez Németországban, amellyel tovább növelné európai infrastruktúráját. A cél az adatközponti kapacitás bővítése és a kontinens digitális jövőjének megerősítése, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Iparági források szerint a Google hatalmas beruházásra készül Németországban, amelynek középpontjában az adatközponti infrastruktúra fejlesztése áll.

A projekt részeként új adatközpont épülhet Frankfurt közelében, Dietzenbachban, emellett a vállalat hanaui telephelyének bővítése is napirenden van.

A Google nem kommentálta a beruházás pontos összegét, de korábban már jelezte: hosszú távon több milliárd eurót kíván befektetni Németországban.

A vállalat célja, hogy fejlesztéseivel erősítse Európa digitális kapacitását, támogassa a mesterséges intelligencia alkalmazását és a klímasemleges technológiai átállást.
Címlapkép: Getty Images
