Európába költözik a Google ereje – soha nem látott beruházás indul Németországban

Az Alphabethez tartozó Google több milliárd eurós beruházást tervez Németországban, amellyel tovább növelné európai infrastruktúráját. A cél az adatközponti kapacitás bővítése és a kontinens digitális jövőjének megerősítése, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Iparági források szerint a Google hatalmas beruházásra készül Németországban, amelynek középpontjában az adatközponti infrastruktúra fejlesztése áll.

A projekt részeként új adatközpont épülhet Frankfurt közelében, Dietzenbachban, emellett a vállalat hanaui telephelyének bővítése is napirenden van.

A Google nem kommentálta a beruházás pontos összegét, de korábban már jelezte: hosszú távon több milliárd eurót kíván befektetni Németországban.

A vállalat célja, hogy fejlesztéseivel erősítse Európa digitális kapacitását, támogassa a mesterséges intelligencia alkalmazását és a klímasemleges technológiai átállást.