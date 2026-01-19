Az Urbex-fotók szerint a sánc rozsdás acélgerendái között ma fák nőttek, a lépcsők és járófelületek omladoznak – pedig 30-40 évvel ezelőtt még a sportág hazai...
Busójárás 2026 Mohács: csónakos átkelés a Dunán, farsangi felvonulás és máglyagyújtás + Videó
Már csak néhány hét, és február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson: a Mohácsi Busójárás 2026-ra több tízezer látogatót várnak a Duna-parti városba. A farsangi fesztivál programjai között szerepel a farsangi felvonulás, a csónakos Dunai átkelés, a télűző máglyagyújtás, néptánc- és folklórműsorok, valamint családi és gyermekprogramok – minden fontos információ, teljes program és látnivaló egy helyen.
A Mohácsi Busójárás Magyarország egyik legnépszerűbb vidéki fesztiválja, ahol évszázadok óta búcsúztatják a telet és köszöntik a tavaszt. Idén február 12-17. között ismét a Duna-parti városba érkeznek a látogatók: a szervezők több százezres érdeklődésre számítanak, különösen a hétvégi napokon.
A farsang hagyományos jellegzetességei nem változtak: a résztvevők borzas busójelmezben, vászongatyában, faragott álarcban, tarisznyával, buzogánnyal, öles kereplővel és kolompokkal vonulnak fel az utcákon. A maszkos alakok a tél végének elűzését, a tavasz köszöntését jelképezik, miközben a látogatók színes folklórműsorokkal, táncházzal, busócsoport-bemutatókkal és családi programokkal találkozhatnak.
Az elmúlt években a fesztivál népszerűsége robbanásszerűen nőtt: míg korábban harminc-negyvenezer ember látogatta a rendezvényt, az utóbbi években a látogatók száma már meghaladta a százezret. A Busójárás azonban nemcsak a turisták, hanem a helyiek körében is kiemelkedően népszerű: Mohácson szinte minden családból valaki beöltözik, és a hagyományokat a helyi iskolai tanterv is átadja a fiataloknak.
A fesztivál programjai idén is látványosak: a farsangi felvonulás, a csónakos Dunai átkelés és a máglyagyújtás a Széchenyi téren a legkiemelkedőbb események. Emellett néptánc- és zeneműsorok, busóálarc-faragó műhelyek és interaktív programok várják az érdeklődőket, így mindenki testközelből élheti át a hagyományt és a helyi kultúrát.
Busójárás 2026: íme teljes program
Február 12. (csütörtök) Kisfarsang
- 09.30 „Maszkot ölt apraja, nagyja” – Busójárás nyitórendezvénye az Ifjúsági Centrumban Közreműködik a Mohács Térségi Általános Iskola Széchenyi Iskolája, a Mohács Térségi Óvodaközpont Rókus Óvodája és Eötvös Óvodája
- 12.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
- 14.30 Kersics Anka emléktáblájának megkoszorúzása a Sokackörben (Táncsics M. u. 34.) (közreműködik a Komšiluk együttes)
- 14.45 Farsangi felvonulás a Sokackörtől (Táncsics utca – Szabadság utca – Széchenyi tér)
- 15.00 A város utcáin és terein gyermek jankelék és kisbusók szabad farsangolása
- 15.15 Gyermek néptánccsoportok és busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon
- 16.00 Busójárási eszközök bemutatója a Széchenyi téren
- 17.00 Hagyomány és Lélek – A Kalkán család négy nemzedékének busómaszkjai c. időszaki kiállítás megnyitója a Kanizsai Dorottya Múzeumban
- 19.00 Délszláv táncház a piactéren Glasovi zenek
Február 13. (péntek)
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- 10.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
- 10.30 A Busóudvarban “A mi mohácsunk” című rajzpályázat kiállításmegnyitója
- 13.00 Trábert József Területi Német Népdaléneklési Verseny a Mohácsi Német Önkormányzat és a Park utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda közös rendezésében, Helyszín: Német Nemzetiségi Ház (Kossuth L. u. 51.)
- 15.15 Néptánccsoportok és zenekarok bemutatkozása a Széchenyi téri színpadon
- 15.15 Néptánccsoportok, busócsoportok és zenekarok bemutatkozása a Deák téri színpadon
- 17.00 „Maszkok, busókellékek és egyéb népművészeti tárgyak” – busómaszk-faragók és más népművészeti tárgyalkotók munkáiból kiállítás – megnyitó a Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Házban – Közreműködik: Orašje zenekar
- 18.00 Zora zenekar koncertje a Deák téren
- 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Misija zenekarral
Február 14. (szombat)
- 09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
- 09.00-12.00 A hagyományos mohácsi sokac viseletdarabok készítésének műhelytitkai Darabos Antalné Maca néni közreműködésével (workshop) a Kanizsai Dorottya Múzeumban
- 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon
- 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon
- 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán
- 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok a Busóudvar színpadán
- 10.00 „Mohácsi ízek” látványfőzés a Busóudvarban
- 10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas)
- 10.45 Magyar táncház a Széchenyi téren, kísér: Szemző Angéla és zenekara
- 11.00 A Szerb templom udvarában ismerkedés a szerb gasztronómiával a Vragolani busócsoport közreműködésével
- 14.00-18.00 óráig „Veselje sa Bušama” – „Vigasság a busókkal” farsangi játékok, szekérdíszítés, sokac bab látványfőzés és ételkóstoltatás a Síp utcában
- 16.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar
- 18.00 Poklade zenekar koncertje a Deák téren
- 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Zora zenekarral
Február 15.– Farsangvasárnap
- 09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
- 09.00 Nyitott udvar – betekintés a „Télűzők” busócsoport farsangi készülődésébe (Vörösmarty u. 7/b. Barics Halbolt)
- 09.00-11.00 Betekintés a szigetből átkelő csoportok készülődésébe a Dunai Átkelés és a Nagy Durranás busócsoportokkal – gyülekező a szigeti oldali révnél
- 09.00-12.00 Látványfaragás a Kanizsai Dorottya Múzeumban Udvardi Krisztián maszkfaragóval
- 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon
- 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon
- 10.00 Zenekarok, néptánccsoportok bemutatói a Busóudvar színpadán
- 10.00 Tamburazenekarok és néptánccsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán
- 10.00-12.00 Nyitott udvar, avagy készülődés a Bödönhajós csoporttal (Bajcsy-Zs. u. 54.)
- 10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas)
- 10.30 Találkozás a Télűzők busócsoporttal a Busóudvarban
- 11.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar
- 12.00 Találkozás a Kolompos busócsoporttal és ételkóstoltatás a Szerb templom udvarában
- 12.30 Busók csónakos átkelése a Dunán a Sokacrévbe
- 14.00 Busófelvonulás Kóló tér – Tomori utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér – Színház utca útvonalon
- 16.00 Busócsoportok érkezése a Selyemgyár Kulturális Negyedbe
- 16.00 Szabad farsangolás a busókkal a belvárosban
- 16.30 Farsangi koporsó vízrebocsátása a Bödönhajós busócsoport közreműködésével a kompkikötőnél
- 17.30 Máglyagyújtás és tánc a busókkal a Széchenyi téren
- 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Kolo zenekarral
Február 16. (hétfő)
- 10.00-13.00 Interaktív farsangi gyermekfoglalkozás a Kanizsai Dorottya Múzeumban (Részvétel díj: 2000 Ft/gyermek, felnőtt kísérők számára a program ingyenes.)
- Február 17. – Húshagyókedd, Farsangtemetés
10.00-14.00 Busó Iskola bemutatja: Kreatív busóálarc készítés kicsiknek és nagyoknak a Busóudvarban (belépődíjas)
- 13.00-17.00 Busós kézműves játszóház régi és új alkotófeladatokkal, a Pándy Kálmán Otthon szervezésében, a Busóudvarban (belépődíjas)
- 14.00 Busócsoportok gyülekezője a Kóló téren
- 14.30 Busócsoportok felvonulása a Kóló tér – Bakács utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér útvonalon
- 15.30 Találkozás a Rodbina busócsoporttal a Busóudvarban
- 16.00 Szabad farsangolás a város utcáin
- 16.00 „Busókép” és „Sokaclánykép” a Városháza lépcsőjén
- 17.30 Máglyagyújtás, koporsóégetés a Buso Club közreműködésével a Széchenyi téren
- 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Planina zenekarral
Sokakat izgat a kérdés, hogy a meteorológusok által jósolt szibériai hideg meghozza-e idén a Balaton-átcsúszást. Most kiderült, mire lehet számítani az elkövetkező napokban.
Életveszélybe került két gyerek is Szobnál, miután a befagyott Ipoly jegére merészkedtek, de beszakadt alattuk a jég.
Közel egy évtized után újra nádat vágnak Balatonfüreden – a fagyos januári napok sem állították meg a part menti munkát.
Hazai kutatók kimutatták, hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer jelentős szerepet játszik abban, hogy a Balatonba ne kerüljenek gyógyszerhatóanyagok.
Unod a megszokott halételeket, halászleveket? Öltöztesd új köntösbe a halat: máris mutatjuk, hogyan készül a legfinomabb halgombócleves harcsából, jó sok zöldséggel!
Itt vannak a nagykőrösi vásár 2026-os időpontjai: nyilvános a vásárnaptár, mikor lesz vásár Nagykőrös mellett
A nagykőrösi vásár 2026-ban is várja az árusokat és vásárlókat, nézelődőket februártól a hónap minden utolsó vasárnapján.
Ritka vendégre bukkantak a Tisza-tóban: egy áramláskedvelő paducot fogtak a Poroszlói-medencében. A felfedezés reményt ad a tó élővilágának megőrzésére is.
Ezek a legerősebb kénes gyógyvizek Magyarországon: csodás hatásuk miatt 2026-ban mindenki ide vágyik
Tudtad? Magyarországon olyan kénes gyógyvízű fürdőhelyek találhatók, amelyek Európa-szerte is ritkaságnak számítanak? Összegyűjtöttük hát a legjelentősebb kénes gyógyvizű helyeket!
Január 17-én Pécs a zene fővárosává válik: kilenc helyszínen, közel 200 produkcióval, ingyenes koncertekkel és nemzetközi fellépőkkel várja a fesztiválozókat a Made in Pécs.
Figyelem! A rendkívüli időjárás miatt bezárt az Aggteleki Nemzeti Park - a barlangok sem látogathatóak
Az ónos eső és a hideg időjárás miatt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága ideiglenesen zárva tartja a barlangokat, bemutatóhelyeket és az információs irodát.
Íme 2026 év vadvirága és hüllője: az Alföld titkos csodája és a klímaváltozás vesztese is főszerepet kapott
Két, a magyar tájhoz szorosan kötődő, mégis egyre sérülékeny élőlény került a figyelem középpontjába 2026-ban: íme, bemutatjuk az év vadvirágát és az az év hüllőjét!
A rendkívül erős jégzajlás miatt teljes hajózási zárlat lépett életbe a Tiszán, ahol több szakaszon már összefüggő jégtakaró és hatalmas jégtáblák torlódnak a víz felszínén.
Egy rendkívül megrázó, ugyanakkor szerencsés kimenetelű bűncselekmény történt nemrég Szombathelyen, amelyet a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság is megosztott hivatalos Facebook-oldalán.
Pápa belvárosának kedvelt étterme új gazdát keres: több mint három évtized után most te is a tulajdonosa lehetsz a kulthelynek.
Országszerte jégpályák sora várja a korcsolyázókat meghosszabbított nyitva tartással, éjszakai programokkal és egyedi aktivitásokkal szombaton. Hozzuk is a vidéki lehetőségeket!
A látvány egyszerre törékeny és lenyűgöző: ezek az alkotások csak addig léteznek, amíg a fagy engedi.
A fejlesztés ugyan csúszik, és a tervekhez képest szűkebb tartalommal valósul meg, de a városvezetés szerint így is látványos átalakulás várható
Egy újabb természetes partszakasz tűnhet el csupán egy beruházó anyagi érdekei miatt Szigliget és az egész Balaton kárára.