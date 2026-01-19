Busójárás 2026 Mohács: csónakos átkelés a Dunán, farsangi felvonulás és máglyagyújtás + Videó

Már csak néhány hét, és február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson: a Mohácsi Busójárás 2026-ra több tízezer látogatót várnak a Duna-parti városba. A farsangi fesztivál programjai között szerepel a farsangi felvonulás, a csónakos Dunai átkelés, a télűző máglyagyújtás, néptánc- és folklórműsorok, valamint családi és gyermekprogramok – minden fontos információ, teljes program és látnivaló egy helyen.

A Mohácsi Busójárás Magyarország egyik legnépszerűbb vidéki fesztiválja, ahol évszázadok óta búcsúztatják a telet és köszöntik a tavaszt. Idén február 12-17. között ismét a Duna-parti városba érkeznek a látogatók: a szervezők több százezres érdeklődésre számítanak, különösen a hétvégi napokon.

A farsang hagyományos jellegzetességei nem változtak: a résztvevők borzas busójelmezben, vászongatyában, faragott álarcban, tarisznyával, buzogánnyal, öles kereplővel és kolompokkal vonulnak fel az utcákon. A maszkos alakok a tél végének elűzését, a tavasz köszöntését jelképezik, miközben a látogatók színes folklórműsorokkal, táncházzal, busócsoport-bemutatókkal és családi programokkal találkozhatnak.

Az elmúlt években a fesztivál népszerűsége robbanásszerűen nőtt: míg korábban harminc-negyvenezer ember látogatta a rendezvényt, az utóbbi években a látogatók száma már meghaladta a százezret. A Busójárás azonban nemcsak a turisták, hanem a helyiek körében is kiemelkedően népszerű: Mohácson szinte minden családból valaki beöltözik, és a hagyományokat a helyi iskolai tanterv is átadja a fiataloknak.

A fesztivál programjai idén is látványosak: a farsangi felvonulás, a csónakos Dunai átkelés és a máglyagyújtás a Széchenyi téren a legkiemelkedőbb események. Emellett néptánc- és zeneműsorok, busóálarc-faragó műhelyek és interaktív programok várják az érdeklődőket, így mindenki testközelből élheti át a hagyományt és a helyi kultúrát.

Ami a busót busóvá teszi... A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort viseltek. A bundát az öv vagy marhakötél fogta össze derekukon, erre akasztották a marhakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc.

Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol tartsák az utca népét, főleg a gyerekeket a busóktól. Hamuval, liszttel, ma már csak ronggyal vagy fűrészporral töltött zsákjukkal püfölik a csúfolódó gyerekhadat. A lefátyolozott arcú nőket és a lakodalmas viseletbe öltözött férfiakat, továbbá a karneváli jelmezű alakokat maskarának nevezik Mohácson.

Régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó és „bao-bao!”-t ordítozó busócsoportok tulajdonképpeni célja az volt, hogy házról-házra járva kifejezze jókívánságait, elvégezze varázslatait és részesüljön azokban az étel-ital adományokban, amiket sehol sem tagadtak meg tőlük.

Busójárás 2026: íme teljes program

Február 12. (csütörtök) Kisfarsang

09.30 „Maszkot ölt apraja, nagyja” – Busójárás nyitórendezvénye az Ifjúsági Centrumban Közreműködik a Mohács Térségi Általános Iskola Széchenyi Iskolája, a Mohács Térségi Óvodaközpont Rókus Óvodája és Eötvös Óvodája

12.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban

14.30 Kersics Anka emléktáblájának megkoszorúzása a Sokackörben (Táncsics M. u. 34.) (közreműködik a Komšiluk együttes)

14.45 Farsangi felvonulás a Sokackörtől (Táncsics utca – Szabadság utca – Széchenyi tér)

15.00 A város utcáin és terein gyermek jankelék és kisbusók szabad farsangolása

15.15 Gyermek néptánccsoportok és busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon

16.00 Busójárási eszközök bemutatója a Széchenyi téren

17.00 Hagyomány és Lélek – A Kalkán család négy nemzedékének busómaszkjai c. időszaki kiállítás megnyitója a Kanizsai Dorottya Múzeumban

19.00 Délszláv táncház a piactéren Glasovi zenek

Február 13. (péntek)

10.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban

10.30 A Busóudvarban “A mi mohácsunk” című rajzpályázat kiállításmegnyitója

13.00 Trábert József Területi Német Népdaléneklési Verseny a Mohácsi Német Önkormányzat és a Park utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda közös rendezésében, Helyszín: Német Nemzetiségi Ház (Kossuth L. u. 51.)

15.15 Néptánccsoportok és zenekarok bemutatkozása a Széchenyi téri színpadon

15.15 Néptánccsoportok, busócsoportok és zenekarok bemutatkozása a Deák téri színpadon

17.00 „Maszkok, busókellékek és egyéb népművészeti tárgyak” – busómaszk-faragók és más népművészeti tárgyalkotók munkáiból kiállítás – megnyitó a Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Házban – Közreműködik: Orašje zenekar

18.00 Zora zenekar koncertje a Deák téren

19.00 Délszláv táncház a piactéren a Misija zenekarral

Február 14. (szombat)

09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban

09.00-12.00 A hagyományos mohácsi sokac viseletdarabok készítésének műhelytitkai Darabos Antalné Maca néni közreműködésével (workshop) a Kanizsai Dorottya Múzeumban

10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon

10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon

10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán

10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok a Busóudvar színpadán

10.00 „Mohácsi ízek” látványfőzés a Busóudvarban

10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas)

10.45 Magyar táncház a Széchenyi téren, kísér: Szemző Angéla és zenekara

11.00 A Szerb templom udvarában ismerkedés a szerb gasztronómiával a Vragolani busócsoport közreműködésével

14.00-18.00 óráig „Veselje sa Bušama” – „Vigasság a busókkal” farsangi játékok, szekérdíszítés, sokac bab látványfőzés és ételkóstoltatás a Síp utcában

16.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar

18.00 Poklade zenekar koncertje a Deák téren

19.00 Délszláv táncház a piactéren a Zora zenekarral

Február 15.– Farsangvasárnap

09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban

09.00 Nyitott udvar – betekintés a „Télűzők” busócsoport farsangi készülődésébe (Vörösmarty u. 7/b. Barics Halbolt)

09.00-11.00 Betekintés a szigetből átkelő csoportok készülődésébe a Dunai Átkelés és a Nagy Durranás busócsoportokkal – gyülekező a szigeti oldali révnél

09.00-12.00 Látványfaragás a Kanizsai Dorottya Múzeumban Udvardi Krisztián maszkfaragóval

10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon

10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon

10.00 Zenekarok, néptánccsoportok bemutatói a Busóudvar színpadán

10.00 Tamburazenekarok és néptánccsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán

10.00-12.00 Nyitott udvar, avagy készülődés a Bödönhajós csoporttal (Bajcsy-Zs. u. 54.)

10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas)

10.30 Találkozás a Télűzők busócsoporttal a Busóudvarban

11.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar

12.00 Találkozás a Kolompos busócsoporttal és ételkóstoltatás a Szerb templom udvarában

12.30 Busók csónakos átkelése a Dunán a Sokacrévbe

14.00 Busófelvonulás Kóló tér – Tomori utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér – Színház utca útvonalon

16.00 Busócsoportok érkezése a Selyemgyár Kulturális Negyedbe

16.00 Szabad farsangolás a busókkal a belvárosban

16.30 Farsangi koporsó vízrebocsátása a Bödönhajós busócsoport közreműködésével a kompkikötőnél

17.30 Máglyagyújtás és tánc a busókkal a Széchenyi téren

19.00 Délszláv táncház a piactéren a Kolo zenekarral

Február 16. (hétfő)