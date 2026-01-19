2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-6 °C Budapest
Mohacs, Magyarország, 2017. február 28: Ismeretlen emberek maszkos résztvevők a mohácsi busójáráson, ez a tavaszköszöntő karnevál (Az UNESCO szellemi kulturális öröksége).
Busójárás 2026 Mohács: csónakos átkelés a Dunán, farsangi felvonulás és máglyagyújtás + Videó

2026. január 19. 17:45

Már csak néhány hét, és február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson: a Mohácsi Busójárás 2026-ra több tízezer látogatót várnak a Duna-parti városba. A farsangi fesztivál programjai között szerepel a farsangi felvonulás, a csónakos Dunai átkelés, a télűző máglyagyújtás, néptánc- és folklórműsorok, valamint családi és gyermekprogramok – minden fontos információ, teljes program és látnivaló egy helyen.

A Mohácsi Busójárás Magyarország egyik legnépszerűbb vidéki fesztiválja, ahol évszázadok óta búcsúztatják a telet és köszöntik a tavaszt. Idén február 12-17. között ismét a Duna-parti városba érkeznek a látogatók: a szervezők több százezres érdeklődésre számítanak, különösen a hétvégi napokon.

A farsang hagyományos jellegzetességei nem változtak: a résztvevők borzas busójelmezben, vászongatyában, faragott álarcban, tarisznyával, buzogánnyal, öles kereplővel és kolompokkal vonulnak fel az utcákon. A maszkos alakok a tél végének elűzését, a tavasz köszöntését jelképezik, miközben a látogatók színes folklórműsorokkal, táncházzal, busócsoport-bemutatókkal és családi programokkal találkozhatnak.

Az elmúlt években a fesztivál népszerűsége robbanásszerűen nőtt: míg korábban harminc-negyvenezer ember látogatta a rendezvényt, az utóbbi években a látogatók száma már meghaladta a százezret. A Busójárás azonban nemcsak a turisták, hanem a helyiek körében is kiemelkedően népszerű: Mohácson szinte minden családból valaki beöltözik, és a hagyományokat a helyi iskolai tanterv is átadja a fiataloknak.

A fesztivál programjai idén is látványosak: a farsangi felvonulás, a csónakos Dunai átkelés és a máglyagyújtás a Széchenyi téren a legkiemelkedőbb események. Emellett néptánc- és zeneműsorok, busóálarc-faragó műhelyek és interaktív programok várják az érdeklődőket, így mindenki testközelből élheti át a hagyományt és a helyi kultúrát.

Busójárás 2026: íme teljes program

Február 12. (csütörtök) Kisfarsang

  • 09.30 „Maszkot ölt apraja, nagyja” – Busójárás nyitórendezvénye az Ifjúsági Centrumban Közreműködik a Mohács Térségi Általános Iskola Széchenyi Iskolája, a Mohács Térségi Óvodaközpont Rókus Óvodája és Eötvös Óvodája
  • 12.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
  • 14.30 Kersics Anka emléktáblájának megkoszorúzása  a Sokackörben (Táncsics M. u. 34.) (közreműködik a Komšiluk együttes)
  • 14.45 Farsangi felvonulás a Sokackörtől (Táncsics utca – Szabadság utca – Széchenyi tér)
  • 15.00 A város utcáin és terein gyermek jankelék és kisbusók szabad farsangolása
  • 15.15 Gyermek néptánccsoportok és busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon
  • 16.00 Busójárási eszközök bemutatója a Széchenyi téren
  • 17.00 Hagyomány és Lélek – A Kalkán család négy nemzedékének busómaszkjai c. időszaki kiállítás megnyitója a Kanizsai Dorottya Múzeumban
  • 19.00 Délszláv táncház a piactéren Glasovi zenek

Február 13. (péntek)

  • 10.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
  • 10.30 A Busóudvarban “A mi mohácsunk” című rajzpályázat kiállításmegnyitója 
  • 13.00 Trábert József Területi Német Népdaléneklési Verseny a Mohácsi Német Önkormányzat és a Park utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda közös rendezésében, Helyszín: Német Nemzetiségi Ház (Kossuth L. u. 51.)
  • 15.15 Néptánccsoportok és zenekarok bemutatkozása a Széchenyi téri színpadon
  • 15.15 Néptánccsoportok, busócsoportok és zenekarok bemutatkozása a Deák téri színpadon
  • 17.00 „Maszkok, busókellékek és egyéb népművészeti tárgyak” – busómaszk-faragók és más népművészeti tárgyalkotók munkáiból kiállítás – megnyitó a Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Házban – Közreműködik: Orašje zenekar
  • 18.00 Zora zenekar koncertje a Deák téren 
  • 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Misija zenekarral

Február 14. (szombat)

  • 09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
  • 09.00-12.00 A hagyományos mohácsi sokac viseletdarabok készítésének műhelytitkai Darabos Antalné Maca néni közreműködésével (workshop) a Kanizsai Dorottya Múzeumban
  • 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon
  • 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon
  • 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán
  • 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok a Busóudvar színpadán
  • 10.00 „Mohácsi ízek” látványfőzés a Busóudvarban 
  • 10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas)
  • 10.45 Magyar táncház a Széchenyi téren, kísér: Szemző Angéla és zenekara 
  • 11.00 A Szerb templom udvarában ismerkedés a szerb gasztronómiával a Vragolani busócsoport közreműködésével
  • 14.00-18.00 óráig „Veselje sa Bušama” – „Vigasság a busókkal” farsangi játékok, szekérdíszítés, sokac bab látványfőzés és ételkóstoltatás a Síp utcában
  • 16.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar
  • 18.00 Poklade zenekar koncertje a Deák téren
  • 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Zora zenekarral

Február 15.– Farsangvasárnap

  • 09.00 Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
  • 09.00 Nyitott udvar – betekintés a „Télűzők” busócsoport farsangi készülődésébe (Vörösmarty u. 7/b. Barics Halbolt) 
  • 09.00-11.00 Betekintés a szigetből átkelő csoportok készülődésébe a Dunai Átkelés és a Nagy Durranás busócsoportokkal – gyülekező a szigeti oldali révnél
  • 09.00-12.00 Látványfaragás a Kanizsai Dorottya Múzeumban Udvardi Krisztián maszkfaragóval
  • 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon 
  • 10.00 Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Deák téri színpadon
  • 10.00 Zenekarok, néptánccsoportok bemutatói a Busóudvar színpadán
  • 10.00 Tamburazenekarok és néptánccsoportok bemutatói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán
  • 10.00-12.00 Nyitott udvar, avagy készülődés a Bödönhajós csoporttal (Bajcsy-Zs. u. 54.)
  • 10.00-16.00 Kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas)
  • 10.30 Találkozás a Télűzők busócsoporttal a Busóudvarban
  • 11.30 Délszláv táncház a Széchenyi téren, kísér: Misija Tamburazenekar 
  • 12.00 Találkozás a Kolompos busócsoporttal és ételkóstoltatás a Szerb templom udvarában
  • 12.30 Busók csónakos átkelése a Dunán a Sokacrévbe
  • 14.00 Busófelvonulás Kóló tér – Tomori utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér – Színház utca útvonalon
  • 16.00 Busócsoportok érkezése a Selyemgyár Kulturális Negyedbe
  • 16.00 Szabad farsangolás a busókkal a belvárosban
  • 16.30 Farsangi koporsó vízrebocsátása a Bödönhajós busócsoport közreműködésével a kompkikötőnél
  • 17.30 Máglyagyújtás és tánc a busókkal a Széchenyi téren
  • 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Kolo zenekarral

Február 16. (hétfő)

  • 10.00-13.00 Interaktív farsangi gyermekfoglalkozás a Kanizsai Dorottya Múzeumban (Részvétel díj: 2000 Ft/gyermek, felnőtt kísérők számára a program ingyenes.)
  • Február 17. – Húshagyókedd, Farsangtemetés
    10.00-14.00 Busó Iskola bemutatja: Kreatív busóálarc készítés kicsiknek és nagyoknak a Busóudvarban (belépődíjas)
  • 13.00-17.00 Busós kézműves játszóház régi és új alkotófeladatokkal, a Pándy Kálmán Otthon szervezésében, a Busóudvarban (belépődíjas)
  • 14.00 Busócsoportok gyülekezője a Kóló téren 
  • 14.30 Busócsoportok felvonulása a Kóló tér – Bakács utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér útvonalon
  • 15.30 Találkozás a Rodbina busócsoporttal a Busóudvarban
  • 16.00 Szabad farsangolás a város utcáin 
  • 16.00 „Busókép” és „Sokaclánykép” a Városháza lépcsőjén
  • 17.30 Máglyagyújtás, koporsóégetés a Buso Club közreműködésével a Széchenyi téren 
  • 19.00 Délszláv táncház a piactéren a Planina zenekarral
Címlapkép: Getty Images
