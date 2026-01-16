Mesés nyereményükről vallottak a Csillag Születik győztesei: erre költik a többmilliós álomgázsit

A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.

Kristóf Béla elmondta a Story magazinnak, hogy a családban már korábban is beszéltek arról, mire lehetne fordítani egy esetleges nyereményt, de számukra nem ez volt az elsődleges szempont. Úgy fogalmazott, a legfontosabb cél az, hogy Rebeka számára valódi szakmai pálya épüljön fel. Szerinte már a döntőbe jutás is komoly eredmény volt, a győzelem pedig olyan kiindulópontot ad, amely hosszabb távon is lehetőségeket nyit meg.

A nyeremény felhasználását tudatosan tervezik. Egy részét Rebeka fejlődésére fordítják, képzésekre és szakmai lehetőségekre, amelyek segíthetik az énekesi karrierjét. Emellett a család anyagi terhei is csökkenhetnek, mivel korábban vásároltak egy kisebb lakást, amelynek törlesztése még folyamatban van. A nyeremény ezen a területen is könnyebbséget jelenthet.

Rebeka elárulta, példaképei között olyan nagyívű előadók szerepelnek, mint Whitney Houston és Lara Fabian. A következő időszakban tudatos építkezést tervez, célja, hogy technikailag és előadóként is fejlődjön, és megmutassa, hogy a Csillag Születik megnyerése csak az első lépés volt.

A család szerint a pénznél is fontosabb az a támogatás, amelyet a műsor során a közönségtől kaptak. Úgy látják, ez az elismerés adja a legerősebb alapot a folytatáshoz.