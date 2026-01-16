Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját

Fél évig tartó rehabilitáció után térhet vissza a színpadra Peller Károly, akit szerdán műtöttek a siófoki kórházban elszakadt biceps-ínja miatt. A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,

Peller Károly hétvégi közösségimédia-bejegyzése után most részletesen is beszámolt sérüléséről és aktuális állapotáról. A story.hu megkeresésére, már hazafelé tartva a kórházból nyilatkozott a szerda reggeli műtétről és az előtte álló rehabilitációs folyamatról.

A beavatkozás során implantátum beültetésével rögzítették az elszakadt biceps-ínát. Egy implantátumot ültettek a karomba, azzal rögzítették a bicepszemet. Átfúrták a csontot, felvágták a karomat, úgyhogy most fájdalomcsillapítókon élek. Tíz nap múlva kell visszamennem kontrollvizsgálatra, és ha minden rendben lesz, leveszik a gipszet, kapok helyette egy könnyített merevítőt. Ezután szépen lassan elkezdhetem a gyógytornát. Azt mondták az orvosok, hogy nagyjából fél év lesz, mire teljesen felépülök, és ismét terhelhető lesz a karom – részletezte a színész.

A sérülés jelentős hatással van Peller színházi munkájára, jelenleg ugyanis több produkcióban is játszik. A visszatérés időpontja az egyes szerepek fizikai követelményeitől függ majd. Folyamatosan egyeztetek a színházakkal arról, melyik darabba mikor tudok visszatérni. Nyilván az olyan szerepeknél, mint a Macskafogóban, ahol végig ugyanazt a jelmezt viselem, hamarabb munkába tudok állni. De ahol tízpercenként át kell öltöznöm, azt valószínűleg még jó ideig nem fogom tudni megcsinálni. Majdnem minden darabban kettős szereposztásban játszom, úgyhogy legalább a helyettesítésem megoldódott. Amiben pedig nincs váltótársam, azt egyelőre elhalasztják – mondta.

A színész-rendezőt váratlanul érte, mennyire súlyos a sérülése, és milyen hosszú kényszerpihenőre kényszerül. Ugyanakkor igyekszik pozitívan tekinteni az előtte álló időszakra, mert úgy érzi, szüksége volt már némi feltöltődésre a folyamatos színpadi munka után.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka