A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.
Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját
Fél évig tartó rehabilitáció után térhet vissza a színpadra Peller Károly, akit szerdán műtöttek a siófoki kórházban elszakadt biceps-ínja miatt. A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,
Peller Károly hétvégi közösségimédia-bejegyzése után most részletesen is beszámolt sérüléséről és aktuális állapotáról. A story.hu megkeresésére, már hazafelé tartva a kórházból nyilatkozott a szerda reggeli műtétről és az előtte álló rehabilitációs folyamatról.
A beavatkozás során implantátum beültetésével rögzítették az elszakadt biceps-ínát. Egy implantátumot ültettek a karomba, azzal rögzítették a bicepszemet. Átfúrták a csontot, felvágták a karomat, úgyhogy most fájdalomcsillapítókon élek. Tíz nap múlva kell visszamennem kontrollvizsgálatra, és ha minden rendben lesz, leveszik a gipszet, kapok helyette egy könnyített merevítőt. Ezután szépen lassan elkezdhetem a gyógytornát. Azt mondták az orvosok, hogy nagyjából fél év lesz, mire teljesen felépülök, és ismét terhelhető lesz a karom – részletezte a színész.
A sérülés jelentős hatással van Peller színházi munkájára, jelenleg ugyanis több produkcióban is játszik. A visszatérés időpontja az egyes szerepek fizikai követelményeitől függ majd. Folyamatosan egyeztetek a színházakkal arról, melyik darabba mikor tudok visszatérni. Nyilván az olyan szerepeknél, mint a Macskafogóban, ahol végig ugyanazt a jelmezt viselem, hamarabb munkába tudok állni. De ahol tízpercenként át kell öltöznöm, azt valószínűleg még jó ideig nem fogom tudni megcsinálni. Majdnem minden darabban kettős szereposztásban játszom, úgyhogy legalább a helyettesítésem megoldódott. Amiben pedig nincs váltótársam, azt egyelőre elhalasztják – mondta.
A színész-rendezőt váratlanul érte, mennyire súlyos a sérülése, és milyen hosszú kényszerpihenőre kényszerül. Ugyanakkor igyekszik pozitívan tekinteni az előtte álló időszakra, mert úgy érzi, szüksége volt már némi feltöltődésre a folyamatos színpadi munka után.
Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.
A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.
A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai.
A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
A legnagyobb spílerek továbbra is a sportfogadók, a legnagyobb nyertesek pedig a lottójátékosok és sorsjegykedvelők.
A 3. játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a Skandináv lottó jackpotját, amely több mint 290 milliót hozott számára a konyhára. Mutajuk a nyerőszámokat és a...
A 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik.
A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?
Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral
Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.
Na, vajon elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt a 2. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt.
Hatalmas bejelentést tett Gerendai Károly: rövidebb lesz az idei Sziget Fesztivál - ennyi napig fog tartani
A súlyosan veszteséges fesztivált átvevő Gerendai elárulta, milyen hosszú lesz a 2026-os Sziget Fesztivál.