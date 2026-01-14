2026. január 14. szerda Bódog
Szórakozás

76 éves korában elhunyt a magyar szinkronlegenda: 2800 filmben és sorozatban hallhattuk a hangját

Pénzcentrum
2026. január 14. 11:05

76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja. Hangja generációk számára vált ismerőssé, több mint 2800 filmben, sorozatban és animációs alkotásban hallhattuk. Nevéhez olyan kultikus produkciók kötődnek, mint az „E.T. – A földönkívüli”, a „Titanic”, a „Harry Potter” vagy a „Jóbarátok”. Legutolsó szinkronmunkája a 2020-as „Sodródás” című film volt.

76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik meghatározó alakja, aki többek között a Szomszédokban is szerepelt. Bár 2020-ban vonult vissza a szakmától, hangja generációk számára vált ismerőssé, és számos film, sorozat és animációs alkotás életébe csempészett emlékezetes pillanatokat. Pályafutása során több mint 2800 produkcióban működött közre, narrációival és karakterhangjaival egyaránt nyomot hagyott a magyar közönségben.

Orosz István neve szinte egybeforrt a szinkronizált kultikus alkotásokkal. Hangját hallhattuk többek között az „E.T. – A földönkívüli”, a „Rambo”, a „Szárnyas fejvadász”, az „Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag”, a „Titanic” és a „Harry Potter” filmekben, valamint számos sorozatban, így a „Magnum”, a „Miami Vice”, az „X-akták”, a „Monk” és a „Jóbarátok” epizódjaiban. Szinkronmunkái között rajzfilmek, dokumentumfilmek, videojátékok és nagyszabású történelmi filmek is megtalálhatók, bizonyítva sokoldalúságát és elismertségét a szakmában. Legutolsó munkája a 2020-as „Sodródás” című film volt.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #halál #film #sorozat #színész #haláleset #kultúra #szórakozás #filmek

