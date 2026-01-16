2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Stop drinking,Stop drinking conceptMan alkoholista szociális problémák ül az asztalnál elutasítja az alkohol mondj nemet függőség close-up
Egészség

„Alkoholizmusáról” vallott a Szomszédok Janka nénije: meglepő bejelentést tett Pásztor Erzsi

Pénzcentrum
2026. január 16. 15:15

A Story magazinban beszélt őszintén az alkoholhoz fűződő viszonyáról Pásztor Erzsi. A Kossuth-díjas színésznő elmondta, ma már tudatosan él, és az ünnepi alkalmakon is legfeljebb jelképesen koccint. Szilveszterkor például csak néhány korty pezsgőt ivott, mert számára már nem az ital jelenti az ünneplést.

Mint elmondta, életében fordulópontot jelentett, hogy második férje alkoholproblémákkal küzdött. Ez az időszak rádöbbentette arra, mennyire fontos a mértékletesség, és arra is, hogy az alkohol milyen romboló hatással lehet egy kapcsolatra. Ettől kezdve egyre inkább a józanság felé fordult.

Pásztor Erzsi a magazinnak arról is beszélt, hogy több mint negyven éve él egyedül, mégsem érzi magát magányosnak. Úgy fogalmazott, a boldogság nem attól függ, hogy van-e párkapcsolata, hanem attól, hogyan viszonyul önmagához és az életéhez.

A színésznő hangsúlyozta, a humort és az életörömöt ma is fontosnak tartja. Sajátos öniróniával nevezi magát az ország józan részegének, mert szereti az életet, a társaságot és az ünnepeket, de mindezt alkohol nélkül, tiszta fejjel éli meg.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #celeb #alkohol #boldogság #interjú #bulvár #alkoholfogyasztás #egészséges életmód #színésznő #alkoholizmus #mentális egészség

