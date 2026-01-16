A kilencvenéves geológus magas lázzal betegedett meg, és attól tartott, hogy tüdőgyulladása van.
„Alkoholizmusáról” vallott a Szomszédok Janka nénije: meglepő bejelentést tett Pásztor Erzsi
A Story magazinban beszélt őszintén az alkoholhoz fűződő viszonyáról Pásztor Erzsi. A Kossuth-díjas színésznő elmondta, ma már tudatosan él, és az ünnepi alkalmakon is legfeljebb jelképesen koccint. Szilveszterkor például csak néhány korty pezsgőt ivott, mert számára már nem az ital jelenti az ünneplést.
Mint elmondta, életében fordulópontot jelentett, hogy második férje alkoholproblémákkal küzdött. Ez az időszak rádöbbentette arra, mennyire fontos a mértékletesség, és arra is, hogy az alkohol milyen romboló hatással lehet egy kapcsolatra. Ettől kezdve egyre inkább a józanság felé fordult.
Pásztor Erzsi a magazinnak arról is beszélt, hogy több mint negyven éve él egyedül, mégsem érzi magát magányosnak. Úgy fogalmazott, a boldogság nem attól függ, hogy van-e párkapcsolata, hanem attól, hogyan viszonyul önmagához és az életéhez.
A színésznő hangsúlyozta, a humort és az életörömöt ma is fontosnak tartja. Sajátos öniróniával nevezi magát az ország józan részegének, mert szereti az életet, a társaságot és az ünnepeket, de mindezt alkohol nélkül, tiszta fejjel éli meg.
Ha megtanuljuk hosszabb ideig kitartani ezt a pózt, erősebbek lehetünk, javulhat a memóriánk, és egészségesebb maradhat az agyunk.
Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel.
Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás
A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
Hol él a legtöbb 100 év feletti ember? Vajon miért Japán vezeti a rangsort? És hogyan alakul a várható élettartam Európában? Mutatjuk!
Január elején az egészségügyben dolgozó nyugdíjasok többsége a munkabére mellett ismét megkapta a nyugdíját is, miután a kormány év végén enyhítette a korábbi szigorú szabályozást.
A Pénzcentrum idén is elkészítette azt a körképet, amelyből kiderül, mennyit kérnek el magánúton azokért a műtétekért, amelyekre jelenleg leghosszabb a várólista.
Jelentős emelkedést tapasztaltak az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás és elesés miatti sürgős esetek számában.
A táplálkozási ajánlások célja, hogy segítsék a lakosság egészségének megőrzését és javítását.
A hely célja, hogy a fiatalok végre valóban semmittevéssel tölthessék az idejüket.
Az Országos Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ újabb 16 ezer adag 3Fluart nevű, influenza elleni vakcinát bocsátott térítésmentesen a veszélyeztetett lakosok rendelkezésére.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
Ausztria 2026-tól teljesen eltörölte a menstruációs termékek áfáját, így a tamponok és betétek 0%-os adókulccsal kerülnek a boltokba.
Gyilkosság a Morrison's 2-ben: elképesztő, mit posztolt a tettes, ezt a bíróságon is figyelembe vehetik
Egy tíz évvel ezelőtt megosztott filmes jelenet hátborzongató párhuzamba került a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedéssel.
Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.
Magyarok tömegei szedik így a vitaminokat, étrend-kiegészítőket: ezt a dolgot nagyon benézik, súlyos árat fizetnek
A multivitaminok esetében nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen tápanyagokat és milyen mennyiségben kell tartalmazniuk.
Durva pazarlás az egészségügyben: 400 ezer darab orvosi eszköz mehet kárba - a rendelők, kórházak nem kérnek belőlük
A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható.
A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.
A fogyókúrás injekciókat abbahagyó páciensek átlagosan négyszer gyorsabban híznak vissza, mint akik hagyományos diétával és testmozgással próbálnak fogyni.
Még a csökkenő lakosságszám mellett is egyre több ellátandó jut a még dolgozó háziorvosokra.