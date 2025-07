Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Zámbó Jimmy, kétszeres EMeRTon-díjas énekes, akit sokan még most is csak a „Király” néven emlegetnek, az 1990-es évek egyik legsikeresebb előadóművésze volt Magyarországon. Bár Jimmy már rég nincs köztünk, most is hatalmas a rajongótábora nem csak kortársai, hanem a fiatalok között is. Ha te is szívesen meghallgatsz egy-egy Zámbó Jimmy számot, sőt mi több, ha a Király legnagyobb rajongói közé tartozol, töltsd ki mai kvízünket és mutasd meg nekünk, mit tudsz róla!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Vérbeli Zámbó Jimmy rajongó vagy? Mit tudsz a Király életéről, legjobb zenéiről? 1/10 kérdés Milyen néven született Zámbó Jimmy? Zámbó Lajos Zámbó Béla Zámbó Péter Zámbó Imre Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik dalával nyerte meg Zámbó Jimmy a nemzetközi Interpop Fesztivál szerzői és előadói díját? Szeress úgy is, ha rossz vagyok Egy jó asszony mindent megbocsájt Valahol bús dal szól Nézz le rám, ó Istenem Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik budapesti városrészben vett házat Zámbó Jimmy, miután befutott? Kőbánya Terézváros Csepel Zugló Következő kérdés 4/10 kérdés Mi volt a címe Zámbó Jimmy első albumának? Dalban mondom el Mit akarsz a boldogságtól? Fogadj örökbe Csak egy vallomás Következő kérdés 5/10 kérdés Hány alkalommal adott adott telt házas koncertet a Budapest Sportcsarnokban Zámbó Jimmy? 4 6 1 2 Következő kérdés 6/10 kérdés Hány gyermeke született Zámbó Jimmynek? 2 1 4 3 Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen hangszeren játszott Zámbó Jimmy a galgahévízi presszóban? trombita furulya gitár zongora Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik magyar előadóművésszel szemben rántott fegyvert Zámbó Jimmy egy 1998-as miskolci fellépést követően? Nagy Grófó Lagzi Lajcsi MC Hawer Pataky Attila Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen "Jimmy1"-es rendszámú autómodellel járt A Király? fehér Audi A8 arany Jeep Grand Cherokee fekete Mercedes S500 kék BMW 7 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik év január 2-án hunyt el Zámbó Jimmy? 2001 2008 2004 1998 Eredmények

