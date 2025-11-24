Durva, mire készül az egyik streamingszolgáltató: év végére jött a nagy bejelentés

A SkyShowtime-nál exkluzív karácsonyi meglepetésként az idei év legtöbbet emlegetett sikerfilmjei közül érkeznek újdonságok, amelyeket vadonatúj sorozatok és visszatérő kedvencek egész sora követ - ezt közölte a cég ma délelőtt.

Hamarosan olyan hollywoodi kasszasikerek válnak elérhetővé a platformon, mint az Ethan Huntot alakító Tom Cruise főszereplésével készült akciófilm, a Mission: Impossible - A végső leszámolás, amely december 17-én debütál; a legendás kalandfilm lélegzetelállító élőszereplős remake-je, az Így neveld a sárkányodat január 12-én landol a kínálatban, a család kedvenc törpikéi, A Hupikék Törpikék február 26-án költöznek be az otthonainkba, a Csupasz pisztoly című akció-vígjáték Liam Neesonnal és Pamela Andersonnal a főszerepben február 19-től streamelhető.

Emellett egyedül a SkyShowtime kínálatában lesz megtekinthető az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan legújabb Yellowstone spin-offja, az Y: Marshals (Marshals: Egy Yellowstone történet), amely a szövetségi rendőrbírónak állt Kayce Dutton (Luke Grimes) történetét bontja ki.

A hamarosan érkező sorozat a már beharangozott és izgatottan várt Sheridan-újdonságok sorát bővíti, amelyek között olyan alkotások szerepelnek, mint a Dutton Ranch (munkacím), amelyben Kelly Reilly és Cole Hauser alakítja Beth Duttont és Rip Wheelert, de fontos szerephez jut Ed Harris és az ötszörös Oscar-jelölt Annette Bening is, valamint a The Madison, főszerepben a Golden Globe®-díjas Michelle Pfeifferrel és Kurt Russell-lel.

A népszerű sorozatok rajongóinak sem kell tovább várakozniuk: érkeznek a parádés szereposztású és díjnyertes színészekkel készült új évadok. A Golden Globe-díjas Michael C. Hall visszatér a Dexter: Resurrection (Dexter: Feltámadás) második évadában, az Oscar-díjas Zoe Saldaña és Nicole Kidman szövetséget köt a sikeres kém-thriller, a Lioness harmadik évadában, Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren pedig Guy Ritchie világméretű szervezett bűnözést bemutató sorozatában, a MobLandben (Gengsztervilág) tér vissza.

Az Oscar-díjra jelölt Michael Fassbender és Jeffrey Wright, valamint Jodie Turner-Smith és a Golden Globe -díjas Richard Gere remekel a The Agency: Central Intelligence (Az ügynökség: Központi Hírszerzés) című kémthriller második évadában, az Oscar-díjra jelölt Sylvester Stallone pedig ismét emlékezetes alakítást nyújt Dwight Manfredi, vagyis az Ezredes szerepében a Tulsa King nagy várakozással övezett negyedik évadában.

Ella Purnell visszatér Rhiannon Lewis, a gyilkos indulatú szürke kisegér történetét bemutató fekete humorú thriller, a Sweetpea (Aranyom) második évadában, a pszichológiai horror és a felnőttéválás-történetek műfajait egyesítő dráma, a Yellowjackets pedig a negyedik évaddal folytatódik. A rajongók hamarosan újra találkozhatnak a U.S.S. Enterprise legénységével a Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Furcsa új világok) negyedik évadában, valamint a vadonatúj Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Csillagflotta Akadémia) című sorozatban, amelynek főbb szerepeiben az Oscar-díjas Holly Hunter és az Oscar-jelölt Paul Giamatti láthatók, és amelyben megismerkedhetünk a csillagflotta fiatal kadétjaival.

A SkyShowtime platformjára emellett számos kiváló új és exkluzív sorozat is érkezik, köztük a kulturális különbségeket feszegető dráma-vígjáték, az All In, valamint egy látványos drámasorozat, az Amadeus, amelynek főszereplői a BAFTA®-díjas és Emmy®-díjra jelölt Will Sharpe és a BAFTA- és Golden Globe-díjra jelölt Paul Bettany. Az előfizetők hamarosan olyan izgalmas kémthrillereket streamelhetnek, mint az Emilia Clarke és Haley Lu Richardson főszereplésével készült PONIES és a Simu Liu nevével fémjelzett The Copenhagen Test.

Az érkező sorozatok sokszínű kínálatában olyan alkotások is találhatók, mint a The Death of Bunny Munro című lebilincselő dráma, amelynek főszereplője a BAFTA- és Emmy-díjra jelölt Matt Smith; az Under Salt Marsh, egy feszültséggel teli bűnügyi dráma, a Yellowstone-ból ismert Kelly Reilly főszereplésével, és a The ‘Burbs című horrorvígjáték, amelynek főszereplője és vezető producere Keke Palmer. A népszerű sikerműsorok rajongói örömmel fedezhetik fel a kínálatban a Gomorrah - The Origins című olasz bűnügyi előzménytörténetet is.

A SkyShowtime helyi gyártású alkotásainak sorát gyarapítja a Joanna Hedman megkapó sikerregényéből készült érzelmes, hatrészes svéd drámasorozat, a The Trio; az izgalmas, nyolc epizódból álló spanyol thriller, a The Tribute, amelyet ugyanaz a kreatív gárda készített, akikhez az idei év egyik sikersorozata, A bűn árnyalatai is fűződik, valamint egy vadonatúj lengyel sorozat, a Pionek (munkacím), a több díjra is jelölt Śleboda folytatása.



A SkyShowtime az előfizetők számára a SkyShowtime-alkalmazáson keresztül érhető el Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV-n, Google Chromecaston, LG és Samsung okostévéken, Amazon Fire TV-n (egyes piacokon) és a Prime Video felületén, illetve az interneten is.

A SkyShowtime jelenlegi promóciós ajánlata szerint az új ügyfelek hat hónapig havi 1999 Ft-os áron fizethetnek elő a Standard csomagra, illetve hat hónapig havi 2590 Ft-os áron a Prémium csomagra. A SkyShowtime egyes piacokon bizonyos televíziós szolgáltatókon keresztül is elérhető.