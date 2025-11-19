Olyan égi tüneményt lehet majd látni az égbolton, amire évtizedenként egyszer kerül sor: érdemes lesz felnézni

A következő hetekben olyan látvány várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani, ugyanis a Szaturnusz különleges gyűrűrendszere majdnem teljesen éléről, egy pengevékony egyenesként fog látszódni - tudatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerdán az MTI-vel.

A gyűrűk november 24-én mindössze -0,5 fokos dőlésszögben látszanak majd, vagyis pár hétig szinte éléről tekinthető rá a Naprendszer egyik legszebb égitestére. A jelenség csak távcsővel figyelhető meg, a vékony gyűrű azonban kivételes alkalmat nyújt a Szaturnusz holdjainak és a bolygókorong egészének észlelésére is - olvasható a közleményben.

Mint írták, a bolygó ismertetőjegyének számító gyűrűrendszer az elmúlt években lassan egyre laposabb szögben dőlt a Föld felé, így egyre "vékonyabbnak" látszott a távcsövekben és a fotókon. Ennek oka a bolygó 27 fokos tengelyferdesége, ami miatt a Szaturnusz keringése során hol felülről, hol alulról, bizonyos időszakokban pedig szinte tökéletesen éléről lehet látni a gyűrűt - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint november 24-én a dőlésszög mindössze -0,5 fokos lesz, ez pedig olyan csekély mértékű, hogy távcsőben a gyűrű csak egy halvány, pengevékony élként látszik majd a bolygó két oldalán, az egyenlítő mentén. Mivel a gyűrű egy igen vékony árnyékot vet a bolyóra, a bolygó egyenlítője mellett egy fekete vonal húzódik majd, ami megkönnyíti a gyűrű észrevételét.

Emlékeztettek: a Szaturnusz gyűrűje 2025. március 23-án látszódott pontosan éléről, ezt azonban nem lehetett megfigyelni, mert a Szaturnusz az égen a Nap közelében járt. A most novemberi igen vékony gyűrű viszont kiváló körülmények között megfigyelhető, hiszen a bolygó kifejezetten kedvező pozícióban lesz az esti égen: 19 óra 20 perc körül delel, ekkor 38 fok magasan lesz a déli látóhatár felett, és a holdmentes égbolt is megkönnyíti a megtalálását - hívták fel a figyelmet.

Kiemelték: a bolygó fényesebb, állandó fénnyel világító narancssárgás csillagnak látszik, az égitest vékony gyűrűjét csak állványos csillagászati távcsővel, legalább 70-100-szoros nagyítástól lehet majd megfigyelni.

A gyűrűs bolygó látványa ilyenkor valódi paradoxon, hiszen a Szaturnusz - mely épp a gyűrűjétől különleges - most egészen vékony gyűrűvel látható. Az esemény ritka, mivel megközelítőleg másfél évtizedenként következik csak be. A leglaposabb bolygó mindkét féltekéje ilyenkor egyszerre figyelhető meg, mert a gyűrű most nem takarja ki az egyik féltekét - írták.

Az összegzés szerint a gyűrűk fényvisszaverése ilyenkor minimális, így a holdak sokkal könnyebben megfigyelhetők. Nagyobb távcsővel a Szaturnusz kitakarásával lefotózhatók olyan apró, a gyűrűhöz nagyon közel keringő holdak is, mint az Epimetheus, Janus és Prometheus.

Kis távcső használata esetén elképzelhető, hogy a gyűrű nem is láható, csak az elliptikus Szaturnusz korong, közepes és nagyobb távcsővel azonban lehetőség nyílik a vékony gyűrű és a gyűrűárnyék megpillantására - hangsúlyozták.

Mint írták, a Szaturnusz mindkét féltekéjét kiválóan meg lehet figyelni, az északi és déli félteke színe jelenleg kissé eltér egymástól. A holdak megpillantására is különösen jó lehetőség nyílik, asztrofotós felszereléssel pedig igazán egyedi Szaturnusz felvételek készíthetők - tették hozzá.

A jelenségről és annak megfigyeléséről, valamint az obszervatórium november 22-én és november 23-én az esemény megfigyelésére szervezett programjairól részletesen a www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu weboldalon lehet tájékozódni - áll az összegzésben.