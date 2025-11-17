2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Long exposure of a multi-stage rocket launch taken just before dawn.
Tech

Megvan a pontos dátum: ekkor ér földközelbe a rejtélyes 3I/ATLAS, végre minden kiderülhet

Pénzcentrum
2025. november 17. 20:15

A rejtélyes 3I/ATLAS üstökös jövő hónapban közelíti meg a Földet, ami lehetőséget ad a tudósoknak, hogy végre megállapítsák a titokzatos égitest valódi természetét - írja a Daily Star.

A világszerte tudósokat foglalkoztató 3I/ATLAS, amelyet egyesek "űrhajóként" is emlegetnek, 2025 decemberében éri el legközelebbi pontját bolygónkhoz. Avi Loeb, a Harvard Egyetem professzora szerint ez az esemény végre lehetővé teszi, hogy kiderítsék, mi is valójában ez a csillagközi objektum.

Loeb professzor a Medium blogján november 11-én közzétett bejegyzésében pontosan megjelölte a közelítés dátumát: "A következő hetekben érkező adatáradat - amely a 2025. december 19-i földközelséghez vezet - lehetővé teszi majd, hogy meghatározzuk a természetét."

Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget. Loeb professzor szerint ez óriási porszemcsék, jégdarabok, vagy akár fejlett hajtóművek következménye is lehet.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezek a lehetséges okok a 3I/ATLAS rejtélyes jelensége mögött

"Egy természetes üstökös esetében ez összefügghet a körülbelül 100 mikrométer sugarú óriási porszemcsék kibocsátásával. Ezek a részecskék milliószor nagyobb tömegűek, mint a tipikus mikrométer méretű por, amely a leghatékonyabban szórja a napfényt" - magyarázta a professzor.

Loeb hozzátette: "Egy másik lehetőség, hogy a napfény szórását nem hőálló porszemcsék, hanem jégdarabok okozzák, amelyek elpárolognak, mielőtt megfordulhatnának és hagyományos üstököscsóvát képezhetnének. Végül ott van az a spekulatívabb lehetőség, hogy az anti-csóva technológiai hajtóművek eredménye."

A professzor szerint a jövőbeli spektroszkópiai adatok segíthetnek megkülönböztetni a természetes gázkibocsátást, amely másodpercenként néhány száz méteres sebességet eredményez, és a mesterséges sugarak által létrehozott, másodpercenként több kilométeres sebességet.
Címlapkép: Getty Images
#tech #tudomány #ufo #kutató #űrkutatás #felfedezés #csillagászat #bolygó #üstökös #3iatlas #objektum #égitest

