A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
Senki nem látta jönni: meglepő bejelentést tett Zacher Gábor!
Zacher Gábor, a nemrég nyugdíjba vonult, de továbbra is aktívan dolgozó orvos új szerepben mutatkozik be: az Országos Mentőszolgálat Alapítvány jószolgálati nagyköveteként fog tevékenykedni.
Bár Zacher Gábor hivatalosan nyugdíjba vonult, továbbra is aktív szerepet vállal az egészségügyben. Orvosi és mentőorvosi tevékenysége mellett hamarosan megjelenik harmadik könyve, a Zacher 3.0, most pedig újabb jelentős feladatot vállalt: az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) jószolgálati nagykövete lett - közölte a Blikk.
– Számomra nem is volt kérdés, elfogadom-e a felkérést – mondja Zacher Gábor. – A mentők és az egészségügy világa mindig is a mindennapjaim része volt, és örömmel vállalok minden olyan szerepet, amellyel akár közvetett módon is segíthetek a betegeknek. A mentőalapítvány munkáját évek óta figyelemmel kísérem és nagyra tartom, az pedig külön öröm, hogy az alelnök, dr. Czakler Éva régi kollégám és barátom.
Az OMSZA közleménye szerint az együttműködés fő célja a társadalom egészségügyi és egészségvédelmi témákban történő edukációja, valamint a civil és vállalati támogatói kör bővítése. Ezáltal az alapítvány továbbra is korszerű eszközökkel és programokkal támogathatja a mentőszolgálat munkáját.
Dr. Czakler Éva mentőorvos, az OMSZA kuratóriumának alelnöke elismerően nyilatkozott az új nagykövetről: – Zacher doktor személye hiteles és inspiráló – nemcsak orvosként, hanem közszereplőként is képes megszólítani az embereket olyan témákban, amelyek a mindennapi egészségkultúrát, az elsősegélynyújtást vagy éppen a civil összefogás fontosságát érintik.
A nagyköveti együttműködés első jelentős közös kezdeményezése egy adventi jótékonysági kampány lesz, amely az ünnepi időszakban a mentők mindennapi, kiemelkedő munkájára kívánja felhívni a figyelmet.
A Gordon Ramsay Restaurants Global és a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection stratégiai együttműködést jelentett be.
Sebestyén Balázs reggeli műsorában reagált arra, hogy a rendőrség házkutatást tartott ByeAlex otthonában.
A kérelmező mindössze 50 ezer forintra becsült, ismeretlen művész által készített képként tüntette fel a művet az exportengedély igénylésekor.
Megszállta a rendőrség ByeAlex otthonát: durva drogügybe keveredett az énekes, van akiket őrizetbe is vettek
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlex énekes és zenekara tagjainak otthonában. A nyomozás során kábítószert találtak.
Döntött a parlament: betiltják a 16 év alattiak közösségi média használatát, hatalmas a felháborodás
Ausztrália december 10-től betiltja a 16 év alattiak közösségi média használatát, amire a platformok már készülnek.
Kedden jelenik meg A magyar nemzet biztonsága, Krasznahorkai László új regénye a Magvető Kiadónál.
A film világpremierjére a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában került sor.
Több tévécsatorna megszűnése vagy elérhetőségének korlátozása várható a közeljövőben.
Jövő héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol süt a nap, 11...
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
A budapesti vendéglátásban egyre nehezebb kiszámíthatóan működni: a turizmus ingadozik, a munkaerőpiac szűk, az alapanyagárak emelkednek,
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
