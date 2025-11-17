2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Senki nem látta jönni: meglepő bejelentést tett Zacher Gábor!

Pénzcentrum
2025. november 17. 09:54

Zacher Gábor, a nemrég nyugdíjba vonult, de továbbra is aktívan dolgozó orvos új szerepben mutatkozik be: az Országos Mentőszolgálat Alapítvány jószolgálati nagyköveteként fog tevékenykedni.  

Bár Zacher Gábor hivatalosan nyugdíjba vonult, továbbra is aktív szerepet vállal az egészségügyben. Orvosi és mentőorvosi tevékenysége mellett hamarosan megjelenik harmadik könyve, a Zacher 3.0, most pedig újabb jelentős feladatot vállalt: az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) jószolgálati nagykövete lett - közölte a Blikk.

– Számomra nem is volt kérdés, elfogadom-e a felkérést – mondja Zacher Gábor. – A mentők és az egészségügy világa mindig is a mindennapjaim része volt, és örömmel vállalok minden olyan szerepet, amellyel akár közvetett módon is segíthetek a betegeknek. A mentőalapítvány munkáját évek óta figyelemmel kísérem és nagyra tartom, az pedig külön öröm, hogy az alelnök, dr. Czakler Éva régi kollégám és barátom.

Az OMSZA közleménye szerint az együttműködés fő célja a társadalom egészségügyi és egészségvédelmi témákban történő edukációja, valamint a civil és vállalati támogatói kör bővítése. Ezáltal az alapítvány továbbra is korszerű eszközökkel és programokkal támogathatja a mentőszolgálat munkáját.

Dr. Czakler Éva mentőorvos, az OMSZA kuratóriumának alelnöke elismerően nyilatkozott az új nagykövetről: – Zacher doktor személye hiteles és inspiráló – nemcsak orvosként, hanem közszereplőként is képes megszólítani az embereket olyan témákban, amelyek a mindennapi egészségkultúrát, az elsősegélynyújtást vagy éppen a civil összefogás fontosságát érintik.

A nagyköveti együttműködés első jelentős közös kezdeményezése egy adventi jótékonysági kampány lesz, amely az ünnepi időszakban a mentők mindennapi, kiemelkedő munkájára kívánja felhívni a figyelmet.
Címlapkép: Getty Images
10:04
09:54
09:44
09:30
09:11
