Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
Kihúzták a Hatoslottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 145 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 45. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
11; 15; 19; 23; 29; 39.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (46.) már 145 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
További nyeremények a hatos lottón a 45. héten:
- 5 találat: egyenként 315 940 forint
- 4 találat: egyenként 7 245 forint
- 3 találat: egyenként 2 830 forint
Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját
Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte az Eurojackpot főnyereményét, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
