Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten

Kihúzták a Hatoslottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 145 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 45. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

11; 15; 19; 23; 29; 39.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (46.) már 145 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 45. héten:

5 találat: egyenként 315 940 forint

4 találat: egyenként 7 245 forint

3 találat: egyenként 2 830 forint

