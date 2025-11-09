2025. november 9. vasárnap Tivadar
7 °C Budapest
A Hatoslottó 45. heti nyerőszámainak sorsolása a Duna TV vasárnap délutáni adásában 2025. november 9-én.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten

Pénzcentrum
2025. november 9. 16:08

Kihúzták a Hatoslottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 145 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 45. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

11; 15; 19; 23; 29; 39.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (46.) már 145 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 45. héten:

  • 5 találat: egyenként 315 940 forint
  • 4 találat: egyenként 7 245 forint
  • 3 találat: egyenként 2 830 forint
