Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Hatalmasat meneteltek a kedvenc magyar részvények: komoly figyelmeztetés érkezett a folytatásról
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak. A BUX index 3184,25 ponttal, 2,64 százalékkal nőtt, így 123 872,29 ponton fejezte be a napot.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében arról írt, hogy a korábbi esés után szerdán felfelé korrigált az index. A csütörtöki kereskedés szerinte iránykereséssel indulhat, miközben a piac továbbra is érzékenyen reagál az Irán felől érkező hírekre, ezért hektikus mozgások sem zárhatók ki.
A vezető részvények közül az OTP Bank papírjainál 36 337 forintnál húzódik fontos támasz, míg 38 499 forintnál ellenállási szint látható. Az OTP árfolyama szerdán 1690 forinttal, 4,72 százalékkal emelkedett, így 37 490 forinton zárt. A részvények forgalma elérte a 38,1 milliárd forintot.
A Mol árfolyama a 3700 forintos ellenállási szint közelében mozog, miközben 3573 forintnál található a következő támasz. A részvény ára szerdán 14 forinttal, 0,38 százalékkal nőtt, így 3660 forinton fejezte be a kereskedést, 2,9 milliárd forintos forgalom mellett.
A Richter Gedeon papírjainál 11 440 forintnál látható támasz, míg 11 670 forintnál ellenállási szint. A részvények árfolyama szerdán 50 forinttal, 0,43 százalékkal emelkedett, így 11 640 forinton zártak. A forgalom 3,5 milliárd forint volt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Magyar Telekom grafikonján továbbra is 2157 forintnál található ellenállás, míg 2089 forintnál húzódik a támaszszint. A részvény ára szerdán 20 forinttal, 0,94 százalékkal nőtt, így 2150 forinton zárt, a forgalom 1,7 milliárd forintot tett ki.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Megszólalt az elemző a brutális rali után: olyat lépett a hazai piac, amire a külföldiek is felkapták a fejüket
A részvénypiac forgalma 47,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok mind erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újra stratégiai kérdéssé vált a nukleáris energia Európában. Klímamentő megoldás vagy kockázatos függőség? Utánajártunk!
Kiderült, mire készül a 4iG: elképesztő összeget öntenek egy külföldi ország technológiai fejlesztésébe
A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg.
Elindult a „háború" déli szomszédunkkal: betelt a pohár a MOL-nál, feljelentette a horvát olajvállalatot
A MOL-csoport és szlovák leányvállalata, a Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a horvát Adria-vezetéket üzemeltető JANAF ellen.
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
A re-commerce már nem csupán alternatíva, hanem a teljes retail-ökoszisztéma egyik legizgalmasabb növekedési területe.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.