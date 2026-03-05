2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Budapest
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Gazdaság

Hatalmasat meneteltek a kedvenc magyar részvények: komoly figyelmeztetés érkezett a folytatásról

Pénzcentrum
2026. március 5. 08:53

Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak. A BUX index 3184,25 ponttal, 2,64 százalékkal nőtt, így 123 872,29 ponton fejezte be a napot.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében arról írt, hogy a korábbi esés után szerdán felfelé korrigált az index. A csütörtöki kereskedés szerinte iránykereséssel indulhat, miközben a piac továbbra is érzékenyen reagál az Irán felől érkező hírekre, ezért hektikus mozgások sem zárhatók ki.

A vezető részvények közül az OTP Bank papírjainál 36 337 forintnál húzódik fontos támasz, míg 38 499 forintnál ellenállási szint látható. Az OTP árfolyama szerdán 1690 forinttal, 4,72 százalékkal emelkedett, így 37 490 forinton zárt. A részvények forgalma elérte a 38,1 milliárd forintot.

A Mol árfolyama a 3700 forintos ellenállási szint közelében mozog, miközben 3573 forintnál található a következő támasz. A részvény ára szerdán 14 forinttal, 0,38 százalékkal nőtt, így 3660 forinton fejezte be a kereskedést, 2,9 milliárd forintos forgalom mellett.

A Richter Gedeon papírjainál 11 440 forintnál látható támasz, míg 11 670 forintnál ellenállási szint. A részvények árfolyama szerdán 50 forinttal, 0,43 százalékkal emelkedett, így 11 640 forinton zártak. A forgalom 3,5 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom grafikonján továbbra is 2157 forintnál található ellenállás, míg 2089 forintnál húzódik a támaszszint. A részvény ára szerdán 20 forinttal, 0,94 százalékkal nőtt, így 2150 forinton zárt, a forgalom 1,7 milliárd forintot tett ki.
Címlapkép: Getty Images
