Hatalmasat meneteltek a kedvenc magyar részvények: komoly figyelmeztetés érkezett a folytatásról

Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak. A BUX index 3184,25 ponttal, 2,64 százalékkal nőtt, így 123 872,29 ponton fejezte be a napot.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében arról írt, hogy a korábbi esés után szerdán felfelé korrigált az index. A csütörtöki kereskedés szerinte iránykereséssel indulhat, miközben a piac továbbra is érzékenyen reagál az Irán felől érkező hírekre, ezért hektikus mozgások sem zárhatók ki.

A vezető részvények közül az OTP Bank papírjainál 36 337 forintnál húzódik fontos támasz, míg 38 499 forintnál ellenállási szint látható. Az OTP árfolyama szerdán 1690 forinttal, 4,72 százalékkal emelkedett, így 37 490 forinton zárt. A részvények forgalma elérte a 38,1 milliárd forintot.

A Mol árfolyama a 3700 forintos ellenállási szint közelében mozog, miközben 3573 forintnál található a következő támasz. A részvény ára szerdán 14 forinttal, 0,38 százalékkal nőtt, így 3660 forinton fejezte be a kereskedést, 2,9 milliárd forintos forgalom mellett.

A Richter Gedeon papírjainál 11 440 forintnál látható támasz, míg 11 670 forintnál ellenállási szint. A részvények árfolyama szerdán 50 forinttal, 0,43 százalékkal emelkedett, így 11 640 forinton zártak. A forgalom 3,5 milliárd forint volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Magyar Telekom grafikonján továbbra is 2157 forintnál található ellenállás, míg 2089 forintnál húzódik a támaszszint. A részvény ára szerdán 20 forinttal, 0,94 százalékkal nőtt, így 2150 forinton zárt, a forgalom 1,7 milliárd forintot tett ki.