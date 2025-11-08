Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival. Azt nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd.
Rendkívüli! Most közölte a HungaroMet: "hidegcsepp" tör be az országba: íme a hétvégi időjárás
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás - közölte szombat délután a HungaroMet. Azt is hozzátették, hogy vasárnap nyugat felől egyre nagyobb területen süthet ki legalább pár órára a nap.
Egy kelet felől a kontinens belsejébe nyúló anticiklon Európa északi és déli peremére, valamint a nyugati országokba szorítja a változékony időjárást okozó ciklonokat és frontjaikat. A frontok mentén általában erősen felhős vagy borult, csapadékos az idő - a Földközi-tenger középső medencéje felett örvénylő mediterrán ciklon hatására Olaszországban és a Balkánon lokálisan jelentős, néhol 40 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékösszeget mértek.
A kontinens leghidegebb tájai a Skandináv-félszigeten találhatók, melyet kettészel egy hosszan elnyúló, nyugat-kelet irányú frontrendszer, aminek az északi oldalán sarkvidéki eredetű, fagyos légtömeg érkezik a térségbe. Ezzel szemben a magasnyomású légköri képződmény területén napos és rétegfelhős területek egyaránt megtalálhatók, alapvetően nyugodt, száraz az idő, és pénteken a maximum-hőmérséklet többnyire 9 és 15 fok között alakult.
Az anticiklon délnyugati peremén a magasban hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig
Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd estétől nyugat felől elkezd csökkenni a felhőtakaró, melynek hatására ott nagy területen köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, ami viszont a reggeli óráktól fokozatosan szakadozik, gomolyosodik. Vasárnap nyugat felől egyre nagyobb területen süthet ki legalább pár órára a nap.
Az ország keleti felén szombaton még többfelé, hajnalban már főként az északkeleti megyékben, majd vasárnap ott is egyre kevesebb helyen lehet esőre számítani. Másutt legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban vasárnap az ország északi, illetve keleti harmadán olykor feltámadhat a nyugatias szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 10 fok között alakul, de a nyugati, délnyugati tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 11 és 14 fok között várható, de Heves és Borsod északi részein ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt.
Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az RTL+ prémium szolgáltatás hatalmas siker.
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek
III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként.
A Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga egy évvel ezelőtt előadás közben sztrókot kapott, ami egyik pillanatról a másikra lebénította.
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól - most az is kiderült, mennyiért.
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.
A népszerű zenei esemény pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn közzétett tizenegy perces aftermovie végén került bejelentésre.
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk idén novemberben: gigantikus szuperhold és két hullócsillagos éjszaka is lesz
November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül.
Durva börtön várhat a magyar tinik kedvenc hazai énekesére: súlyosak a vádak, ebből nehéz lesz kikecmeregni
Súlyos következmények várhatnak T. Dannyre, ugyanis a hatóságok kábítószer-birtoklás ügyében indítottak eljárást ellene.
Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket.
A fesztivál jövője továbbra is törékeny, ezért megnéztük, milyen hasonló kaliberű nyári zenei fesztiválok várják a magyarokat a környező országokban.