Esni fog, fekete felhő van, az esős évszakban sötét fekete.
Szórakozás

Rendkívüli! Most közölte a HungaroMet: "hidegcsepp" tör be az országba: íme a hétvégi időjárás

Pénzcentrum
2025. november 8. 17:02

Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás - közölte szombat délután a HungaroMet. Azt is hozzátették, hogy vasárnap nyugat felől egyre nagyobb területen süthet ki legalább pár órára a nap.

Egy kelet felől a kontinens belsejébe nyúló anticiklon Európa északi és déli peremére, valamint a nyugati országokba szorítja a változékony időjárást okozó ciklonokat és frontjaikat. A frontok mentén általában erősen felhős vagy borult, csapadékos az idő - a Földközi-tenger középső medencéje felett örvénylő mediterrán ciklon hatására Olaszországban és a Balkánon lokálisan jelentős, néhol 40 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékösszeget mértek.

A kontinens leghidegebb tájai a Skandináv-félszigeten találhatók, melyet kettészel egy hosszan elnyúló, nyugat-kelet irányú frontrendszer, aminek az északi oldalán sarkvidéki eredetű, fagyos légtömeg érkezik a térségbe. Ezzel szemben a magasnyomású légköri képződmény területén napos és rétegfelhős területek egyaránt megtalálhatók, alapvetően nyugodt, száraz az idő, és pénteken a maximum-hőmérséklet többnyire 9 és 15 fok között alakult.

Az anticiklon délnyugati peremén a magasban hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd estétől nyugat felől elkezd csökkenni a felhőtakaró, melynek hatására ott nagy területen köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, ami viszont a reggeli óráktól fokozatosan szakadozik, gomolyosodik. Vasárnap nyugat felől egyre nagyobb területen süthet ki legalább pár órára a nap.

Az ország keleti felén szombaton még többfelé, hajnalban már főként az északkeleti megyékben, majd vasárnap ott is egyre kevesebb helyen lehet esőre számítani. Másutt legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban vasárnap az ország északi, illetve keleti harmadán olykor feltámadhat a nyugatias szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 10 fok között alakul, de a nyugati, délnyugati tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 11 és 14 fok között várható, de Heves és Borsod északi részein ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
Címlapkép: Getty Images
