Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 45. héten, csütörtökön

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül.

Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 50 millió forint.

A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten, csütörtökön:

4; 7; 25; 27; 38; 42.

A 45. játékhéten, csütörtökön született telitalálatos szelvény a Hatoslottón, egy szerencsés nyertes 58 076 180 forintot nyert. A vasárnapi sorsoláson így 60 millió forint lesz a várható főnyeremény.

Nyeremények:

5 találat: 233 315 forint

4 találat: 6 220 forint

3 találat: 2 515 forint

(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása 2025. 11. 06-án)

