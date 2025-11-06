2025. november 6. csütörtök Lénárd
5 °C Budapest
hatoslottó, szerencsejáték, sorsolás, lottó
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 45. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. november 6. 20:53

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül.

Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 50 millió forint.

A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten, csütörtökön:

4; 7; 25; 27; 38; 42.

A 45. játékhéten, csütörtökön született telitalálatos szelvény a Hatoslottón, egy szerencsés nyertes 58 076 180 forintot nyert. A vasárnapi sorsoláson így 60 millió forint lesz a várható főnyeremény.

Nyeremények:

  • 5 találat: 233 315 forint
  • 4 találat: 6 220 forint
  • 3 találat: 2 515 forint
(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása 2025. 11. 06-án)

