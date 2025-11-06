Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 45. héten, csütörtökön

Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az RTL+ prémium szolgáltatás hatalmas siker.
A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül.
Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 50 millió forint.
A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten, csütörtökön:
4; 7; 25; 27; 38; 42.
A 45. játékhéten, csütörtökön született telitalálatos szelvény a Hatoslottón, egy szerencsés nyertes 58 076 180 forintot nyert. A vasárnapi sorsoláson így 60 millió forint lesz a várható főnyeremény.
Nyeremények:
- 5 találat: 233 315 forint
- 4 találat: 6 220 forint
- 3 találat: 2 515 forint
(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása 2025. 11. 06-án)
