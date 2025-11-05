2025. november 5. szerda Imre
Mobiltelefon használata
Szórakozás

Megélhetési gondok miatt civil munkát vállalt Bróker Marcsi: ezt dolgozza most

Pénzcentrum
2025. november 5. 19:14

Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként, ezért civil állás után kellett néznie.

A színésznő elmondta, hogy már a sorozat meghallgatásai alatt is munkát keresett, és sikerült elhelyezkednie egy autókozmetikai szalonban. Amikor azonban megkapta a legendás karcagi csaló szerepét, minden megváltozott - írta a 24.hu.

"Nagyjából az esélytelenek nyugalmával vágtam neki a castingoknak. Amikor megtudtam, hogy én lettem a befutó, az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Nyilvánvalóan csodálatos feladatnak tartottam. Ugyanakkor hosszú évek tipródása után jutottam erre az elhatározásra, így örültem a civil állásnak. Ám a pálya nem engedett el, Bróker Marcsira nem lehetett nemet mondani" – idézte fel Bacskó, aki a forgatás kedvéért Budapestre költözött és megtapasztalta a professzionális munkakörülményeket.

A sorozat sikere és a karakter népszerűsége azonban nem oldotta meg a megélhetési gondjait. "Hazudnék, ha azt mondanám, nem csillant fel a remény, de nem ringattam magam hiú ábrándokba. Így kisebb volt a csalódás" – nyilatkozta, hozzátéve, hogy a forgatás befejezése óta, ami több mint egy éve történt, nem keresték új szerepajánlatokkal.

A színésznő helyzetét tovább nehezítette, hogy a Pécsi Harmadik Színház, ahol két évtizeden keresztül a társulat tagja volt, bezárt, másik munkahelye, a Tandem Színház pedig a fennmaradásért küzdött. Ezek a körülmények együttesen vezettek ahhoz a döntéshez, hogy kilépjen az egyesületből és civil állást vállaljon.

Bacskó azonban nem szakít teljesen a színészettel – hobbiként továbbra is az élete része marad. Bár kezdetben magát hibáztatta a kialakult helyzetért, később felismerte, hogy nem személyes kudarcról van szó, hanem rendszerszintű problémáról, amelyet egyedül nem tud megoldani.

"Inkább leszek felszabadult látszerész, mint szorongó színész" – fogalmazta meg jelenlegi álláspontját a színésznő.
Címlapkép: Getty Images
