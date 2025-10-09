2025. október 9. csütörtök Dénes
17 °C Budapest
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Astoria tér és szálloda a budapesti metrókijárattal, éjszakai fényekkel mozgó járművekkel, hosszú záridővel, élénk élénk színekkel, városi fényekkel.
Szórakozás

13 magyar hely kapott Michelin elismerést: ilyen még nem volt, itt a lista!

Pénzcentrum
2025. október 9. 11:14

A csillagok után most a szállodák kerültek reflektorfénybe: a Michelin először adta át a legjobb hoteleknek járó Michelin Key elismeréseket. A díjjal a vendéglátás új korszakába lépett, és Magyarország sem maradt ki a nemzetközi mezőnyből – több hazai szálloda is felkerült az első listára.

A Michelin Guide 125 éves történetében először mutatta be a hotelek nemzetközi értékelését, a Michelin Key minősítést, amely a szálláshelyek szolgáltatásainak és vendégélményének kiválóságát méri. Az új rendszerben világszerte 2457 hotel kapott egy, kettő vagy három kulcsot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A díjak célja, hogy – a z éttermi csillagok mintájára – kiemeljék azokat a hoteleket, amelyek különleges élményt kínálnak az utazóknak. Az értékelés öt nemzetközi szempont alapján történt, a dizájntól a vendéglátás minőségéig. Magyarországon összesen 13 szálláshelyet díjaztak:

két kulcsot kapott

  • a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és
  • a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel Budapest.

Egy kulccsal ismerték el:

  • Hotel Petit Bois - Adults Only, Balatonfüred        
  • Anantara New York Palace, Budapest
  • Dorothea Hotel Autograph Collection, Budapest
  • Hotel Clark Budapest                            
  • Kimpton Bem Budapest                      
  • Kozmo Hotel Suites & Spa, Budapest         
  • Párisi Udvar Hotel Budapest                           
  • Verno House, Budapest       
  • W Budapest   
  • Platán Manor, Tata  
  • BOTANIQ Castle of Tura       

125 évvel a létrejötte után, mint az igényes utazóknak szóló útmutató, a Michelin Guide ismét újradefiniálja a kiválóságot – ezúttal a vendéglátás világában. Ahogyan a Michelin-csillagok a világ legkivételesebb éttermeit ünneplik, a Michelin Keys most azokat a hoteleket díjazza, amelyek igazán emlékezetes tartózkodást kínálnak” – mondta Gwendal Poullennec, a Michelin Guide nemzetközi igazgatója.

A Michelin Key minősítést először tavaly vezették be néhány kiemelt desztinációban, mostanra azonban a világ minden régióját lefedte – Európától Ázsián és Afrikán át egészen Óceániáig. Európában több mint ezer hotel kapott elismerést; a legtöbbet Franciaország, Olaszország és Németország szerezte.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A három kulcsot elnyerő szálláshelyek között olyan ikonikus nevek szerepelnek, mint a De L’Europe Amsterdam, a Villa Nai 3.3 (Horvátország) vagy a Tierra Patagonia Hotel & Spa (Chile).

A kulcsminősítések mellett idén négy különleges díjat is kiosztottak, többek között az építészeti és dizájnteljesítményért, a wellness-programokért és a helyi közösségek bevonásáért.

Minden díjazott szálláshely megtalálható a Michelin Guide weboldalán, ahol a felhasználók közvetlenül is foglalhatnak.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #Budapest #turizmus #vendéglátás #hotel #magyarország #díj #szórakozás #michelin #elismerés #szálláshelyek #tata

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:14
11:00
10:45
10:32
09:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 9.
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
2025. október 9.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
2025. október 8.
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
1 hónapja
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
4
3 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
5
3 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóterhet nem viselő járandóság
ezen jövedelmek után nem kell az adót megfizetni, de ha más összevonandó adóköteles jövedelme is van a magánszemélynek, a többi jövedelmeivel együtt az adófizetési kötelezettség megállapításánál figyelembe kell venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 11:00
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 09:59
Gulyás Gergely bejelentése: újra kell tárgyalni a minimálbér-emelést, ez sok dolgozónak nem fog tetszeni
Agrárszektor  |  2025. október 9. 10:29
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését