13 magyar hely kapott Michelin elismerést: ilyen még nem volt, itt a lista!

A csillagok után most a szállodák kerültek reflektorfénybe: a Michelin először adta át a legjobb hoteleknek járó Michelin Key elismeréseket. A díjjal a vendéglátás új korszakába lépett, és Magyarország sem maradt ki a nemzetközi mezőnyből – több hazai szálloda is felkerült az első listára.

A Michelin Guide 125 éves történetében először mutatta be a hotelek nemzetközi értékelését, a Michelin Key minősítést, amely a szálláshelyek szolgáltatásainak és vendégélményének kiválóságát méri. Az új rendszerben világszerte 2457 hotel kapott egy, kettő vagy három kulcsot.

A díjak célja, hogy – a z éttermi csillagok mintájára – kiemeljék azokat a hoteleket, amelyek különleges élményt kínálnak az utazóknak. Az értékelés öt nemzetközi szempont alapján történt, a dizájntól a vendéglátás minőségéig. Magyarországon összesen 13 szálláshelyet díjaztak:

két kulcsot kapott

a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és

a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel Budapest.

Egy kulccsal ismerték el:

Hotel Petit Bois - Adults Only, Balatonfüred

Anantara New York Palace, Budapest

Dorothea Hotel Autograph Collection, Budapest

Hotel Clark Budapest

Kimpton Bem Budapest

Kozmo Hotel Suites & Spa, Budapest

Párisi Udvar Hotel Budapest

Verno House, Budapest

W Budapest

Platán Manor, Tata

BOTANIQ Castle of Tura

„125 évvel a létrejötte után, mint az igényes utazóknak szóló útmutató, a Michelin Guide ismét újradefiniálja a kiválóságot – ezúttal a vendéglátás világában. Ahogyan a Michelin-csillagok a világ legkivételesebb éttermeit ünneplik, a Michelin Keys most azokat a hoteleket díjazza, amelyek igazán emlékezetes tartózkodást kínálnak” – mondta Gwendal Poullennec, a Michelin Guide nemzetközi igazgatója.

A Michelin Key minősítést először tavaly vezették be néhány kiemelt desztinációban, mostanra azonban a világ minden régióját lefedte – Európától Ázsián és Afrikán át egészen Óceániáig. Európában több mint ezer hotel kapott elismerést; a legtöbbet Franciaország, Olaszország és Németország szerezte.

A három kulcsot elnyerő szálláshelyek között olyan ikonikus nevek szerepelnek, mint a De L’Europe Amsterdam, a Villa Nai 3.3 (Horvátország) vagy a Tierra Patagonia Hotel & Spa (Chile).

A kulcsminősítések mellett idén négy különleges díjat is kiosztottak, többek között az építészeti és dizájnteljesítményért, a wellness-programokért és a helyi közösségek bevonásáért.

Minden díjazott szálláshely megtalálható a Michelin Guide weboldalán, ahol a felhasználók közvetlenül is foglalhatnak.