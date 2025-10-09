Megkezdődött a tatai Öreg-tó szokásos őszi vízszintcsökkentése, ám az idei évben a megszokott menetrendtől eltérően, lassabb ütemben folyik a vízleeresztés.
13 magyar hely kapott Michelin elismerést: ilyen még nem volt, itt a lista!
A csillagok után most a szállodák kerültek reflektorfénybe: a Michelin először adta át a legjobb hoteleknek járó Michelin Key elismeréseket. A díjjal a vendéglátás új korszakába lépett, és Magyarország sem maradt ki a nemzetközi mezőnyből – több hazai szálloda is felkerült az első listára.
A Michelin Guide 125 éves történetében először mutatta be a hotelek nemzetközi értékelését, a Michelin Key minősítést, amely a szálláshelyek szolgáltatásainak és vendégélményének kiválóságát méri. Az új rendszerben világszerte 2457 hotel kapott egy, kettő vagy három kulcsot.
A díjak célja, hogy – a z éttermi csillagok mintájára – kiemeljék azokat a hoteleket, amelyek különleges élményt kínálnak az utazóknak. Az értékelés öt nemzetközi szempont alapján történt, a dizájntól a vendéglátás minőségéig. Magyarországon összesen 13 szálláshelyet díjaztak:
két kulcsot kapott
- a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és
- a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel Budapest.
Egy kulccsal ismerték el:
- Hotel Petit Bois - Adults Only, Balatonfüred
- Anantara New York Palace, Budapest
- Dorothea Hotel Autograph Collection, Budapest
- Hotel Clark Budapest
- Kimpton Bem Budapest
- Kozmo Hotel Suites & Spa, Budapest
- Párisi Udvar Hotel Budapest
- Verno House, Budapest
- W Budapest
- Platán Manor, Tata
- BOTANIQ Castle of Tura
„125 évvel a létrejötte után, mint az igényes utazóknak szóló útmutató, a Michelin Guide ismét újradefiniálja a kiválóságot – ezúttal a vendéglátás világában. Ahogyan a Michelin-csillagok a világ legkivételesebb éttermeit ünneplik, a Michelin Keys most azokat a hoteleket díjazza, amelyek igazán emlékezetes tartózkodást kínálnak” – mondta Gwendal Poullennec, a Michelin Guide nemzetközi igazgatója.
A Michelin Key minősítést először tavaly vezették be néhány kiemelt desztinációban, mostanra azonban a világ minden régióját lefedte – Európától Ázsián és Afrikán át egészen Óceániáig. Európában több mint ezer hotel kapott elismerést; a legtöbbet Franciaország, Olaszország és Németország szerezte.
A három kulcsot elnyerő szálláshelyek között olyan ikonikus nevek szerepelnek, mint a De L’Europe Amsterdam, a Villa Nai 3.3 (Horvátország) vagy a Tierra Patagonia Hotel & Spa (Chile).
A kulcsminősítések mellett idén négy különleges díjat is kiosztottak, többek között az építészeti és dizájnteljesítményért, a wellness-programokért és a helyi közösségek bevonásáért.
Minden díjazott szálláshely megtalálható a Michelin Guide weboldalán, ahol a felhasználók közvetlenül is foglalhatnak.
