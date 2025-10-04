Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. héten

Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.
Kihúzták az Ötöslottó 40. heti nyerőszámait
Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. játékhéten a következők:
7; 8; 39; 41; 49
Ezen a héten volt telitalálat az Ötöslottón, egy szerencsés játékos 1 milliárd 521 millió forintot nyert. Gratulálunk!
Így a következő, 41. játékhéten 190 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 2 találatos: 2 860 Ft
- 3 találatos: 26 990 Ft
- 4 találatos: 2 374 850 Ft
A Joker nyerőszámai a következők:
4 9 6 8 2 6
Ezen a játékhéten (40.) volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 41 779 740 forintot nyert! A következő sorsoláson 31 millió forintot lehet nyerni ezen a játékon.
További nyeremények:
- 2 találatos: 4 532 db, 2 500 Ft
- 3 találatos: 415 db, 25 000 Ft
- 4 találatos: 40 db, 250 000 Ft
- 5 találatos: 5 db, 2 500 000 Ft
címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
