Budapest, 2019. március 23.Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése elõtt, az Ötöslottó és a Joker élõközvetítése elõtt a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án.MTI/Mónus Márton
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. héten

Pénzcentrum
2025. október 4. 19:20

Kihúzták szombaton este az Ötöslottó nyerőszámait a 40. játékhéten. Lássuk, volt-e ismét telitalálat, elvitték-e a több mint másfél milliárdos főnyereményt?

Kihúzták az Ötöslottó 40. heti nyerőszámait, a sorsolást pedig most is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Lássuk a nyerőszámokat, a nyereményeket: vajon elvitték-e a több mint másfél milliárd forintos főnyereményt? Görgess lejjebb, és megtudod!

Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. játékhéten a következők:

7; 8; 39; 41; 49 

Ezen a héten volt telitalálat az Ötöslottón, egy szerencsés játékos 1 milliárd 521 millió forintot nyert. Gratulálunk!

Így a következő, 41. játékhéten 190 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 2 találatos: 2 860 Ft
  • 3 találatos: 26 990 Ft
  • 4 találatos: 2 374 850 Ft

A Joker nyerőszámai a következők:

4 9 6 8 2 6

Ezen a játékhéten (40.) volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 41 779 740 forintot nyert! A következő sorsoláson 31 millió forintot lehet nyerni ezen a játékon.

További nyeremények: 

  • 2 találatos: 4 532 db, 2 500 Ft
  • 3 találatos: 415 db, 25 000 Ft
  • 4 találatos: 40 db, 250 000 Ft
  • 5 találatos: 5 db, 2 500 000 Ft

