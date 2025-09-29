Augusztrusra felpörgött turizmus: sokkal több lengyel és német érkezett az országba.
Komoly korlátozó javaslat került az asztalra: jöhet a korhatár a közösségi média használatában is?
Németországban egyre erősebben napirenden van a közösségi média használatának korhatárhoz kötése: a kormányzó CDU/CSU politikusai szerint a fiatalok agyát ugyanúgy károsíthatja a TikTok és az Instagram, mint a keménydrogok. Jens Spahn frakcióvezető szerint ezért akár 16 éves korhatár bevezetése is elképzelhető – hasonlóan az alkoholhoz és a dohányzáshoz –, bár a pártok között még nincs egyetértés a kérdésben.
Korhatár bevezetését fontolgatja a jobbközép, kormányzó Kereszténydemokrata Unió és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) a közösségi média használatára a fiatalok védelmében - mondta Jens Spahn frakcióvezető, a CDU politikusa a Neue Osnabrücker Zeitung című lapnak.
A Tiktok alkalmazás esetleges betiltására vonatkozó kérdésre Spahn azt mondta: még mérlegelik a lehetőségeket. "Az egyik lehetőség 16 éves korhatárának bevezetése lenne a közösségi média használatára" - fogalmazott a politikus. Agykutatók szerint az Instagram és a Tiktok nagyjából ugyanúgy hat az agy jutalmazási rendszerére, mint a heroin.
Aki már megpróbálta elvenni egy tizenkét éves gyerektől a okostelefonját, miközben az a TikTokon böngészett, az tudja, mik azok az elvonási tünetek
- mondta Spahn.
A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat. És ha a TikTok még keményebb drogként hat, akkor tennünk kell valamit" - mondta a frakcióvezető.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A közösségi média használata Magyarországon ugyan nincs korlátozva, az iskolai mobilhasználat betiltása viszont nagy port kavart itthon, amikor bevezették. A témában Zacher Gábor is megszólalt annak idején a Pénzcentrumnak:
Az unió és az Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciós szerződésükben megállapodtak abban, hogy megerősítik a gyermekek és fiatalok védelmét a digitális világban. Az elmúlt hónapokban különböző pártok politikusai nyilatkoztak a közösségi médiában esetleg alkalmazandó korhatárról.
Markus Söder, a CSU vezetője elutasította azt. Thorsten Frei (CDU), a kancellári hivatal vezetője szerint az ilyen előírások nehezen végrehajthatók. A Zöldek vezetője, Franziska Brantner viszont a 16 év alatti gyerekek és fiatalok számára a közösségi média tilalmát szorgalmazta.
Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.
Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Max (korábban HBO Max) több csomaggal és kedvezménnyel elérhető. Összefoglaltuk az árakat, a lehetőségeket és azt is, hogyan mondható le az előfizetés.
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.
Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort.
Megkezdték az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
A srácok a YouTube-on paródiáikkal és saját dalaikkal váltak népszerűvé, most pedig először mutatják meg élőben magukat.
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 7 milliárd forint.
A 18 évvel ezelőtti RTL-es tehetségkutatóban ízes magyarsággal mesélő csantavéri fiú megnyerte a műsort.
Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Újabb telefonos csalási kísérlet terjed, amelyben 500 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetik az áldozatokat,
Templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.
Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő,
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára.
Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.