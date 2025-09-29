Komoly korlátozó javaslat került az asztalra: jöhet a korhatár a közösségi média használatában is?

Németországban egyre erősebben napirenden van a közösségi média használatának korhatárhoz kötése: a kormányzó CDU/CSU politikusai szerint a fiatalok agyát ugyanúgy károsíthatja a TikTok és az Instagram, mint a keménydrogok. Jens Spahn frakcióvezető szerint ezért akár 16 éves korhatár bevezetése is elképzelhető – hasonlóan az alkoholhoz és a dohányzáshoz –, bár a pártok között még nincs egyetértés a kérdésben.

Korhatár bevezetését fontolgatja a jobbközép, kormányzó Kereszténydemokrata Unió és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) a közösségi média használatára a fiatalok védelmében - mondta Jens Spahn frakcióvezető, a CDU politikusa a Neue Osnabrücker Zeitung című lapnak.

A Tiktok alkalmazás esetleges betiltására vonatkozó kérdésre Spahn azt mondta: még mérlegelik a lehetőségeket. "Az egyik lehetőség 16 éves korhatárának bevezetése lenne a közösségi média használatára" - fogalmazott a politikus. Agykutatók szerint az Instagram és a Tiktok nagyjából ugyanúgy hat az agy jutalmazási rendszerére, mint a heroin.

Aki már megpróbálta elvenni egy tizenkét éves gyerektől a okostelefonját, miközben az a TikTokon böngészett, az tudja, mik azok az elvonási tünetek

- mondta Spahn.

A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat. És ha a TikTok még keményebb drogként hat, akkor tennünk kell valamit" - mondta a frakcióvezető.

A közösségi média használata Magyarországon ugyan nincs korlátozva, az iskolai mobilhasználat betiltása viszont nagy port kavart itthon, amikor bevezették. A témában Zacher Gábor is megszólalt annak idején a Pénzcentrumnak:

Az unió és az Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciós szerződésükben megállapodtak abban, hogy megerősítik a gyermekek és fiatalok védelmét a digitális világban. Az elmúlt hónapokban különböző pártok politikusai nyilatkoztak a közösségi médiában esetleg alkalmazandó korhatárról.

Markus Söder, a CSU vezetője elutasította azt. Thorsten Frei (CDU), a kancellári hivatal vezetője szerint az ilyen előírások nehezen végrehajthatók. A Zöldek vezetője, Franziska Brantner viszont a 16 év alatti gyerekek és fiatalok számára a közösségi média tilalmát szorgalmazta.