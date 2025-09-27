2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Los Angeles, USA - 2014. január 17: Jimmy Kimmel Hollywood Boulevardon található Hollywood Walk of Fame csillaga, amelyet 2013-ban a televíziós szakmában elért eredményeiért kapott.
Szórakozás

Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát – több millióan nézték a műsort

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 21:33

Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort. A több száz helyi állomást működtető Nexstar és Sinclair médiavállalat pénteken közölte: újra műsorra tűzik a Jimmy Kimmel Live-ot.

A Sinclair közleménye szerint figyelembe vették a nézők, hirdetők és közösségi vezetők visszajelzéseit, és az ABC-vel közösen továbbra is széles közönség számára kívánnak tartalmat kínálni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ABC még szeptember közepén függesztette fel Kimmel műsorát, miután a műsorvezető egyik adásában azt állította: a MAGA-konzervatívok politikai tőkét próbálnak kovácsolni Charlie Kirk meggyilkolásából. A kijelentés nagy visszhangot váltott ki, a Disney – az ABC anyavállalata – pedig a felfüggesztést az ország feszült belpolitikai helyzetével indokolta.

Bár az országos ABC-csatornák már keddtől visszatették a műsort, a Sinclair és a Nexstar még néhány napig fenntartotta a tiltást. Végül többnapos egyeztetés után döntöttek a visszatérés mellett.

A lépés nézettségi rekordot hozott: az előzetes adatok szerint csaknem 6,3 millió néző kapcsolt a Jimmy Kimmel Live keddi adására, ami a felfüggesztés utáni egyik legmagasabb számnak számít.
Címlapkép: Getty Images
