Megkezdték az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát – több millióan nézték a műsort
Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort. A több száz helyi állomást működtető Nexstar és Sinclair médiavállalat pénteken közölte: újra műsorra tűzik a Jimmy Kimmel Live-ot.
A Sinclair közleménye szerint figyelembe vették a nézők, hirdetők és közösségi vezetők visszajelzéseit, és az ABC-vel közösen továbbra is széles közönség számára kívánnak tartalmat kínálni.
Az ABC még szeptember közepén függesztette fel Kimmel műsorát, miután a műsorvezető egyik adásában azt állította: a MAGA-konzervatívok politikai tőkét próbálnak kovácsolni Charlie Kirk meggyilkolásából. A kijelentés nagy visszhangot váltott ki, a Disney – az ABC anyavállalata – pedig a felfüggesztést az ország feszült belpolitikai helyzetével indokolta.
Bár az országos ABC-csatornák már keddtől visszatették a műsort, a Sinclair és a Nexstar még néhány napig fenntartotta a tiltást. Végül többnapos egyeztetés után döntöttek a visszatérés mellett.
A lépés nézettségi rekordot hozott: az előzetes adatok szerint csaknem 6,3 millió néző kapcsolt a Jimmy Kimmel Live keddi adására, ami a felfüggesztés utáni egyik legmagasabb számnak számít.
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 7 milliárd forint.
A 18 évvel ezelőtti RTL-es tehetségkutatóban ízes magyarsággal mesélő csantavéri fiú megnyerte a műsort.
Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Újabb telefonos csalási kísérlet terjed, amelyben 500 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetik az áldozatokat,
Templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.
Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő,
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára.
Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.
Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény.
Három teltházat már biztosan csinálnak a videós testvérek a Dome-ban, ma bejelentették a negyedik koncertet is.
A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
