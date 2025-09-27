Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten pénteken

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/39. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat ezúttal sem született.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 39. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 39. játékhéten, pénteken:

12; 24; 26; 35; 48; 1; 2.

A legmagasabb magyar nyeremény az V. nyerőosztályban született: 8 hazai játékos kb. 134 000 forintot vihet haza a 4+1 találatos szelvényükkel.

A következő, 40. heti sorsoláson, kedden 18 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 7 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 292 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: MTI/MTVA

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon