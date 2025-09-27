2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Nyíregyháza, 2024. április 10.A nyíregyházi Posta Lottózó az átadás napján, 2024. április 10-én. A Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Posta Zrt. húsz új Posta Lottózót nyit országszerte.MTI/Balázs Attila
Szórakozás

Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten pénteken

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 08:02

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/39. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat ezúttal sem született.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 39. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 39. játékhéten, pénteken:

12; 24; 26; 35; 48;  1; 2.

A legmagasabb magyar nyeremény az V. nyerőosztályban született: 8 hazai játékos kb. 134 000 forintot vihet haza a 4+1 találatos szelvényükkel. 

A következő, 40. heti sorsoláson, kedden 18 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 7 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 292 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

Címlapkép: MTI/MTVA

