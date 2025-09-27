A 18 évvel ezelőtti RTL-es tehetségkutatóban ízes magyarsággal mesélő csantavéri fiú megnyerte a műsort.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten pénteken
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/39. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat ezúttal sem született.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 39. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 39. játékhéten, pénteken:
12; 24; 26; 35; 48; 1; 2.
A legmagasabb magyar nyeremény az V. nyerőosztályban született: 8 hazai játékos kb. 134 000 forintot vihet haza a 4+1 találatos szelvényükkel.
A következő, 40. heti sorsoláson, kedden 18 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 7 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.
5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 292 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.
Címlapkép: MTI/MTVA
