Nemcsak Presser Pici miatt lesz teltház: több mint 200 programmal nyitja a tavaszt az Agora-Savaria

Több mint kétszáz programot - közte koncerteket, színházi előadásokat, családi és gyermekprogramokat - kínál a következő két hónapban Szombathelyen az AGORA Savaria Nonprofit Kft. A tavaszi kulturális rendezvények sorát a héten egy sajtótájékoztatón ismertették a vasi vármegyeszékhelyen.

Horváth Soma, Szombathely kultúráért is felelős alpolgármestere elmondta: az önkormányzat szűkös forrásaiból kevesebbet fordíthatnak a kultúrára, mint a korábbi években. Ennek ellenére azon igyekeznek, hogy tavasszal és nyáron is minden hétvégén legyenek színvonalas kulturális rendezvények Szombathelyen, megőrizzék az értékeket. Felsorolása szerint ezek közé tartozik május 3-án a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő szombathelyi ISIS Big Band jubileumi koncertje, április 29-én a tánc világnapja városi megünneplése és április 15-én a hagyományos Gyermek Művészeti Fesztivál megtartása is.

Horváth Zoltán, az AGORA ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón kiemelte: a színházi produkciók közül kiemelkedik az az improvizációs gasztroszínházi előadás, amelyet FLÓDNI címmel láthat, "kóstolhat" a közönség. Ugyancsak komoly érdeklődésre számíthat szavai szerint a május 11-én a Válaszfalak című színdarab.

Kiss Andrea, az AGORA közösségi művelődési szakcsoportjának vezetője elmondta: április 3-án nyílik és április 27-ig lesz látható az AGORA Művelődési és Sportházban a Óperenciás meseillusztrációs pályázatra beküldött gyermekrajzokból válogatott kiállítás. Idén is lesz húsvéti játszóház és nem marad rendezvények nélkül május 25-én a gyermeknap sem, a szünidei napokon pedig a főtéren, a víztoronynál és az AGORA Művelődési és Sportházban is élménydús programokkal, köztük játékokkal, vetélkedővel várják a gyerekeket és gyermekes családokat.

Mayer Rudolf, a AGORA filmszínházi szakmacsoportjának vezetője elmondta: tovább folytatják a közönségtalálkozókkal kísért filmbemutatókat, április 7-én vetítik például a Küzdelem a végsőkig című dokumentumfilmet, amely a több kardvívó nemzedékből álló Gémesi családról szól, és amelynek vetítése után Gémesi Csanád kardvívóval és a film rendezőjével, Gémesi Gergővel találkozhat a közönség. Április 8-án vetítik közlése szerint a Magdolna című játékfilmet, amely előtt bevezetőt mond és a beszélgetést vezeti Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek. A film az 1945-ben mártírhalált szenvedett Bódi Mária Magdolnáról szól, akinek boldoggá avatási szertartása 2025 április 26-án lesz a Veszprém Arénánál.