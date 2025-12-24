2025. december 24. szerda Ádám, Éva
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy hengeres égő fehér gyertya párhuzamos vonalas textúrával közelről egy konceptuális képen, votív imákhoz vagy egy parti ünnepséghez.
Sport

Szörnyű tragédia: holtan találták az edzőtáborban a sílövőt, mindenki csak találgat

Pénzcentrum
2025. december 24. 11:32

Elhunyt Sivert Guttorm Bakken norvég sílövő, akit holtan találtak olaszországi szállodai szobájában. A 27 éves sportoló halálának oka egyelőre ismeretlen - tudósított a The Guardian.

A Norvég Sílövő Szövetség közleménye szerint Bakkent az olaszországi Lavazéban találták meg. Az olasz hatóságok megerősítették a sportoló halálhírét a Nemzetközi Sílövő Szövetségnek (IBU).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az IBU mélyen megrendült és elszomorodott Sivert Bakken hirtelen halálának tragikus híre miatt" - nyilatkozta Olle Dahlin, a szervezet elnöke. Hozzátette: "Sivert visszatérése a sílövészethez egy nehéz időszak után hatalmas öröm volt a sílövő család minden tagja számára, és kitartásának, elszántságának inspiráló példája."

Bakken 2022-ben nyerte első világkupa-versenyét az oslói Holmenkollen 15 kilométeres tömegrajtos versenyén. Sikeres 2021-2022-es szezonja után szívproblémák miatt kényszerült szünetre, de hosszú visszatérési folyamat után az elmúlt hetekben ismét Norvégiát képviselte a sílövő világkupában.

A sportoló a hétvégén még részt vett a franciaországi Le Grand Bornand világkupa-versenyén, és az idei szezon összetett rangsorában a 13. helyen állt. A norvég közszolgálati műsorszóró, az NRK szerint Bakken magaslati edzőtáborba utazott Lavazéba.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Csapattársa, Sturla Holm Laegreid az Instagramon búcsúzott tőle: "Egyike voltál a legkeményebbeknek. Képes voltál kievickélni a legrosszabb helyzetekből is. Ahol mindenki más feladta volna, te tovább küzdöttél. Sivert, példakép voltál, inspiráció, olyan elszántsággal, amiről mi többiek csak álmodhattunk."
Címlapkép: Getty Images
#sport #olaszország #norvégia #elhunyt #tragédia #szívbetegség #sportoló #visszatérés #halálhír #világkupa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:31
12:04
11:32
11:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 24.
Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 24.
Vigyázz, mit posztolsz karácsonykor: a NAV résen van - Ilyen borítékot küldhetnek és abban nem pénz lesz
2025. december 24.
Népszerű trópusi csemege teremhet dögivel a magyar földeken: ellenálóbb a búzánál, kukoricánál, napraforgónál is
2025. december 23.
Hihetetlen az ok, de nagyon komoly boltbezárási hullám jöhet Magyarországon: sokak kedvenc helye tűnhet el
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 24. szerda
Ádám, Éva
52. hét
December 24.
Szenteste
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
2
2 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
3
1 napja
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
4
1 hete
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
5
2 hete
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 24. 11:06
Nagyon súlyos veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor: ezt rengetegen elrontják ilyenkor
Pénzcentrum  |  2025. december 24. 10:30
Újabb robbanás Moszkvában: egyre durvább a helyzet, messze még a béke esélye is
Agrárszektor  |  2025. december 24. 12:34
Teljesen átalakultak a magyar karácsonyi ételek: mégis, mi folyik itt?