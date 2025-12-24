Szörnyű tragédia: holtan találták az edzőtáborban a sílövőt, mindenki csak találgat

Elhunyt Sivert Guttorm Bakken norvég sílövő, akit holtan találtak olaszországi szállodai szobájában. A 27 éves sportoló halálának oka egyelőre ismeretlen - tudósított a The Guardian.

A Norvég Sílövő Szövetség közleménye szerint Bakkent az olaszországi Lavazéban találták meg. Az olasz hatóságok megerősítették a sportoló halálhírét a Nemzetközi Sílövő Szövetségnek (IBU).

"Az IBU mélyen megrendült és elszomorodott Sivert Bakken hirtelen halálának tragikus híre miatt" - nyilatkozta Olle Dahlin, a szervezet elnöke. Hozzátette: "Sivert visszatérése a sílövészethez egy nehéz időszak után hatalmas öröm volt a sílövő család minden tagja számára, és kitartásának, elszántságának inspiráló példája."

Bakken 2022-ben nyerte első világkupa-versenyét az oslói Holmenkollen 15 kilométeres tömegrajtos versenyén. Sikeres 2021-2022-es szezonja után szívproblémák miatt kényszerült szünetre, de hosszú visszatérési folyamat után az elmúlt hetekben ismét Norvégiát képviselte a sílövő világkupában.

A sportoló a hétvégén még részt vett a franciaországi Le Grand Bornand világkupa-versenyén, és az idei szezon összetett rangsorában a 13. helyen állt. A norvég közszolgálati műsorszóró, az NRK szerint Bakken magaslati edzőtáborba utazott Lavazéba.

Csapattársa, Sturla Holm Laegreid az Instagramon búcsúzott tőle: "Egyike voltál a legkeményebbeknek. Képes voltál kievickélni a legrosszabb helyzetekből is. Ahol mindenki más feladta volna, te tovább küzdöttél. Sivert, példakép voltál, inspiráció, olyan elszántsággal, amiről mi többiek csak álmodhattunk."