Őszintén vallott testvéréről az Oasis fenegyereke: így talán még sosem beszélt egymásról a két Gallagher
Noel Gallagher először nyilatkozott pozitívan testvéréről, Liamről az Oasis világkörüli turnéja során, kiemelve, hogy nagyszerű érzés újra együtt zenélni vele a 15 éves szakítás után - írta meg a The Guardian.
Az Oasis 2024 augusztusában jelentette be újraegyesülését, 15 évvel azután, hogy 2009-ben feloszlottak, amikor Noel egy párizsi fesztivál utáni backstage-veszekedést követően kilépett a zenekarból, mondván, hogy "egyszerűen nem tudok tovább együtt dolgozni Liammel".
A testvérek éveken át nyilvánosan kritizálták egymást, és minden kibékülési pletykát elutasítottak, így az újraegyesülés kellemes meglepetésként érte a rajongókat. Az első cardiffi koncertjükön a közönség lelkesen fogadta, amikor a testvérek röviden megölelték egymást a fellépés végén.
A TalkSport műsorában Noel Gallagher kedden elmondta, hogy teljesen lenyűgözte a turné eddigi sikere. "Liam remekül teljesít. Büszke vagyok rá. Én nem tudnám úgy csinálni a stadionos dolgot, ahogy ő, ez nem az én stílusom. De el kell ismernem, nézem és azt gondolom: 'Szép munka, haver.' Fantasztikus volt."
"Nagyszerű újra együtt lenni Boneheaddel [Paul Arthurs] és Liammel, és újra ezt csinálni. Azt hiszem, amikor mindennek vége lesz, leülünk és átgondoljuk, de nagyszerű újra egy zenekarban lenni Liammel, elfelejtettem, milyen vicces is" - folytatta Noel.
A zenész bevallotta, hogy meglepte a rajongók reakciója az első cardiffi koncertjükön júliusban. "Nem beszélhetek mások nevében, de személy szerint durván alábecsültem, mibe keveredtem. Körülbelül öt perc után azt gondoltam: rendben, visszamehetnék az öltözőbe, és újrakezdhetném?"
"Játszottam már stadionokban korábban is, de nem szégyellem bevallani, hogy a második dal közepére kocsonyává váltak a lábaim. Hihetetlen élmény. Tényleg hihetetlen. Nehéz szavakba önteni."
Az Oasis eddig 17 koncertet adott az Egyesült Királyságban és Írországban, és folytatják világkörüli turnéjukat az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Japánban és Dél-Amerikában. Az Oasis Live '25 turné várhatóan novemberben ér véget Brazíliában.
Valóban nagyobb eséllyel nyerhetünk a Hatoslottón, vagy csak a nyeremények oszlanak meg, és ritkábban halmozódnak fel az igazán nagy összegek?
Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.
Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át.
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.
Kihúzták a Hatoslottó 33. heti játékának a számait. Egy szerencsés játékos majd 1,4 milliárd forintot nyert.
Állatkertek Éjszakája 2025: mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, mennyibe kerül az Állatkertek Éjszakája Miskolcon, milyen programokat hoz az Állatkertek Éjszakája Pécsen?
Na, vajon elvitte-e valaki a 475 millió forintos főnyereményt a 33. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Az Eurojackpot 33. heti sorsolásán egy magyar játékos majd 54 millió forintot nyert az 5+0-ás nyerőosztályban.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.
Az énekes felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe, így a koncertjei is más időpontban kerülnek megrendezésre.
Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak.
A magánszigetek világa nem mindig a nyugalom és a fényűzés színtere: néhányuk neve botrányok, bírósági ügyek és sötét történetek miatt égett be a köztudatba.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
