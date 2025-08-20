Őszintén vallott testvéréről az Oasis fenegyereke: így talán még sosem beszélt egymásról a két Gallagher

Noel Gallagher először nyilatkozott pozitívan testvéréről, Liamről az Oasis világkörüli turnéja során, kiemelve, hogy nagyszerű érzés újra együtt zenélni vele a 15 éves szakítás után - írta meg a The Guardian.

Az Oasis 2024 augusztusában jelentette be újraegyesülését, 15 évvel azután, hogy 2009-ben feloszlottak, amikor Noel egy párizsi fesztivál utáni backstage-veszekedést követően kilépett a zenekarból, mondván, hogy "egyszerűen nem tudok tovább együtt dolgozni Liammel".

A testvérek éveken át nyilvánosan kritizálták egymást, és minden kibékülési pletykát elutasítottak, így az újraegyesülés kellemes meglepetésként érte a rajongókat. Az első cardiffi koncertjükön a közönség lelkesen fogadta, amikor a testvérek röviden megölelték egymást a fellépés végén.

A TalkSport műsorában Noel Gallagher kedden elmondta, hogy teljesen lenyűgözte a turné eddigi sikere. "Liam remekül teljesít. Büszke vagyok rá. Én nem tudnám úgy csinálni a stadionos dolgot, ahogy ő, ez nem az én stílusom. De el kell ismernem, nézem és azt gondolom: 'Szép munka, haver.' Fantasztikus volt."

"Nagyszerű újra együtt lenni Boneheaddel [Paul Arthurs] és Liammel, és újra ezt csinálni. Azt hiszem, amikor mindennek vége lesz, leülünk és átgondoljuk, de nagyszerű újra egy zenekarban lenni Liammel, elfelejtettem, milyen vicces is" - folytatta Noel.

A zenész bevallotta, hogy meglepte a rajongók reakciója az első cardiffi koncertjükön júliusban. "Nem beszélhetek mások nevében, de személy szerint durván alábecsültem, mibe keveredtem. Körülbelül öt perc után azt gondoltam: rendben, visszamehetnék az öltözőbe, és újrakezdhetném?"

"Játszottam már stadionokban korábban is, de nem szégyellem bevallani, hogy a második dal közepére kocsonyává váltak a lábaim. Hihetetlen élmény. Tényleg hihetetlen. Nehéz szavakba önteni."

Az Oasis eddig 17 koncertet adott az Egyesült Királyságban és Írországban, és folytatják világkörüli turnéjukat az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Japánban és Dél-Amerikában. Az Oasis Live '25 turné várhatóan novemberben ér véget Brazíliában.