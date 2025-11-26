A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten 2025-ben

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/48. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (49.) 70 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 48. heti nyerőszámait és a nyereményeket is

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 48. héten 2025-ben:

2; 7; 11; 13; 18; 21; 34

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 48. héten 2025-ben:

6; 9; 17; 22; 25; 28; 34

Egy telitalálatos szelvény született ezen a héten, nyereménye 67 067 970 Ft forint!

További nyeremények a Skandináv lottón a 48. héten:

6 találat: 178 260 Ft

5 találat: 4 785 Ft

4 találat: 1 985 Ft

