2025. november 26. szerda Virág
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG - 2015. JÚLIUS 13: Lottózó és Szerencsejáték Szolgálat Budapesten, Magyarországon.
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten 2025-ben

Pénzcentrum
2025. november 26. 21:28

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/48. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (49.) 70 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 48. heti nyerőszámait és a nyereményeket is

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 48. héten 2025-ben:

2; 7; 11; 13; 18; 21; 34

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 48. héten 2025-ben:

6; 9; 17; 22; 25; 28; 34

Egy telitalálatos szelvény született ezen a héten, nyereménye 67 067 970 Ft forint!

További nyeremények a Skandináv lottón a 48. héten:

6 találat: 178 260 Ft
5 találat: 4 785 Ft
4 találat: 1 985 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #lottónyertes #szórakozás #nyerőszám #lottóhúzás #lottónyeremény #lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:59
21:28
20:59
20:44
20:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
4 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:58
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:05
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet!
Agrárszektor  |  2025. november 26. 19:32
Ezt sok magyartól bekérheti az Államkincstár: vigyázz, téged is kereshetnek