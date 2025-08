Kész, vége! Ennyi volt a legendás sorozat, soha többet egy részt sem forgatnak belőle

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A HBO bejelentette, hogy az 'And Just Like That', a Szex és New York folytatása a harmadik évad után véget ér. Michael Patrick King showrunner szerint az utolsó epizód megírása közben vált világossá számára, hogy ez lehet a megfelelő pont a lezárásra.

A sorozat, amely Carrie Bradshaw jellegzetes szófordulatáról kapta a címét, az eredeti négy karakter közül három romantikus életét követi nyomon, ahogy az ötvenes éveikben élnek New Yorkban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A kétrészes finálé még nem került adásba. King elmondta, hogy a stáb azért várt a bejelentéssel, mert nem akarták, hogy a "végső" szó beárnyékolja az évad nézésének élményét - írta meg a BBC. Sarah Jessica Parker, aki Bradshaw-t alakítja, közösségi oldalán megosztotta, hogy a karakter "27 éven át uralta szakmai szívverésemet", de most "ez a fejezet lezárul". Hozzátette, hogy a sorozat "csupa öröm, kaland és a legnemesebb értelemben vett kemény munka volt a legkiválóbb tehetségek mellett". Kristin Davis, aki Charlotte York szerepét játssza, mindössze annyit írt: "Mélységesen szomorú vagyok." A franchise, amely eredetileg Candace Bushnell rovatain és könyvein alapult, már korábban is két mozifilmet és egy előzménysorozatot ihletett, mielőtt az And Just Like That képernyőre került volna. King egyértelművé tette, hogy "a Szex és New York univerzumának folyamatos történetmesélése véget ér", ami arra utal, hogy további spin-off vagy folytatás nem várható. A Samba TV adatai szerint az And Just Like That nézettsége fokozatosan csökkent a három évad során. Az első epizódot 1,1 millió amerikai háztartásban nézték, míg a legutóbbi már kevesebb mint felét érte el ennek a számnak. A folytatást számos kritika érte, különösen a szereplőgárda diverzifikálására tett kísérletek miatt. Az Elle magazin szerint ez "laposra sikeredett", míg a The Guardian "erőltetett túlkompenzációnak" nevezte. A nézők több cselekménybeli következetlenséget is felfedeztek, például az egyik főszereplő apja látszólag kétszer is meghalt a sorozatban. A rajongók vegyes érzelmekkel fogadták a sorozat befejezését. Egyikük azt írta: "Azt akartam, hogy ez a műsor addig fusson, amíg az összes szereplő idősotthonba nem kerül", míg egy másik megjegyezte: "Nem akarjuk, hogy véget érjen. Azt akarjuk, hogy jobb legyen."

Címlapkép: Getty Images

