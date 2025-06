Ezek a legjobb éttermek 2025-ben: itt a friss Dining Guide toplista

Június 16-án hétfőn este rendezték meg a Dining Guide Év Étterme Gálát, ahol kihirdették 2025 legjobbjait.

Az Év Étterme díjat idén az őriszentpéteri Pajta nyerte, míg a Best Of The Best címet továbbra is a Stand őrzi. Az Év Szerethető Étterme a Alelí Budapest lett, az Év Fenntartható Étterme díjat pedig a SALT érdemelte ki.

A Dining Guide – Chef Market Az Év Ifjú Séftehetsége díjat Tóth Keve séf számára nyújtották át, aki 2025-től a balatonszőlősi Casa Christa konyhájának irányításáért és az étlap finomhangolásáért felel. A Dining Guide – Caffé Perté Az Év Szervizembere díj nyertese Becker Gábor, a Kollázs Brasserie & Bar étteremvezető-helyettese és vezető sommelierje lett.

A Dining Guide – Magyar Bormarketing Ügynökség Az Év Sommelierje díjjal pedig Kiss Ferencet ismerte el, a Dorothea Hotelben található két ikonikus étterem, az Alelí és a BiBo Budapest vezető sommelierjét.