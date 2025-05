Letaglózó bosszúdráma a 2025-ös Arany Pálmán: ez a film az idei cannes-i nyertes, te megnéznéd?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az iráni rendező, Jafar Panahi bosszúdrámája, az 'It Was Just an Accident' nyerte el a Cannes-i Filmfesztivál fődíját, a Arany Pálmát - tudósított az euronews.

Az Arany Pálma-díjat Cate Blanchett adta át Panahinak, akit három évvel ezelőtt Iránban bebörtönöztek, és éhségsztrájkba kezdett. Több mint 15 éve titokban forgat filmeket hazájában, köztük a nappalijában készült 'This Is Not a Film'-et és a teljes egészében egy autóban játszódó 'Taxi'-t. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A közönség hangos álló ovációval fogadta a rendezőt. Panahi hitetlenkedve emelte fel karjait, majd megtapsolta csapatát és a körülötte lévőket. A színpadon Juliette Binoche, a cannes-i zsűri elnöke üdvözölte őt, aki 2010-ben, Panahi házi őrizete idején egyszer már felemelte a rendező nevét a fesztiválon. Amikor Panahi színpadra lépett, kijelentette, hogy számára a hazájában való szabadság a legfontosabb. "Egyesítsük erőinket. Senki sem mondhatja meg nekünk, milyen ruhát viseljünk, mit tegyünk vagy mit ne tegyünk. A film egy társadalom. Senki sem jogosult megmondani, mit kellene vagy nem kellene tennünk" - mondta a rendező, majd hozzátette: "Folytassuk a reménykedést." Szabadságért való kiáltása ellenére Panahi korábban kijelentette, hogy nem neki való az emigráció. Tervei szerint vasárnap visszarepül Teheránba. A fesztivál záróünnepsége nem sokkal azután zajlott, hogy szombaton jelentős áramkimaradás sújtotta Délkelet-Franciaországot, amit a rendőrség szerint gyújtogatás okozhatott. Cannes-ban az áramellátást éppen a vörös szőnyeges érkezések előtt néhány órával sikerült helyreállítani.

Címlapkép: Getty Images

