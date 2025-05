Kifakadt a Manchester United edzője az elbukott El-döntő után: "Nem tudok mit felmutatni, nem tudok mit mondani"

A Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim továbbra is biztos benne, hogy ő a megfelelő ember a posztra, annak ellenére, hogy csapata kikapott az Európa-liga döntőjében, és lemaradt minden európai kupaszereplésről. A portugál szakember úgy fogalmazott: ha a vezetőség másképp gondolja, kész másnap kártérítés nélkül távozni. Amorim szerint a klubnak most új tervre van szüksége, a jövőben pedig a Premier League-szereplés javítása lesz a fő cél.

A Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim azt mondta, továbbra is biztos abban, hogy ő a megfelelő ember a posztra a klub csütörtöki, katasztrofális Európa-liga döntője után a Tottenham Hotspur ellen. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: ha az elnökség másképp gondolja, kész azonnal távozni mindenféle kártérítés nélkül.

Amorim és csapata abban reménykedett, hogy menthetnek valamit a siralmas szezonból, amelynek végén az utolsó forduló előtt csak a 16. helyen állnak a Premier League-ben, és sokkal előrébb nem is végezhetnek. Ehelyett Brennan Johnson első félidőben szerzett góljával 1–0-ra nyert a Spurs, így ők kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligájába, a Manchester United pedig lemaradt minden európai kupaszereplésről.

Most nem fogom magam megvédeni, ez nem az én stílusom. Nem tudok mit felmutatni a szurkolóknak, nem tudok mit mondani, hogy 'ezért fogunk javulni', vagy hogy 'ez és ez a problémám', egyszerűen nem fogok ilyeneket mondani. Most csak a hit marad. Ha a vezetőség vagy a szurkolók úgy érzik, nem én vagyok a megfelelő ember, már másnap távozom, kártérítés nélkül

– mondta Amorim az újságíróknak. A Bajnokok Ligájáról való lemaradás pénzügyi szempontból is fájdalmas: a társtulajdonos Jim Ratcliffe korábbi becslése szerint a BL-szereplés 80–100 millió font bevételt jelenthetett volna közvetítésekből, jegyeladásokból és kereskedelmi forrásokból.

Nehéz egy ilyen klubnak, mint a miénk, hogy kimaradjon a Bajnokok Ligájából, de most egy másfajta tervvel kell továbbmennünk, még az átigazolási piacon is. Ugyanakkor ez több időt jelent: több idő gondolkodni, dolgozni a héten, és jobbnak lenni a Premier League-ben. Ez lesz a fókuszunk

– mondta Amorim. A portugál edző tisztában van vele, hogy a következő szezonban nagy nyomás lesz rajta:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Tudom, hogy nehéz lesz, tudom, hogy angol csapattól kaptunk ki, és tudom, hogy a szurkolók türelme gyorsan elfogyhat. De garantálom, hogy nem adom fel, nem fogok elmenni, nagyon magabiztos vagyok.

A Manchester United játéka főként az első félidőben tűnt passzívnak, mintha inkább a vereségtől féltek volna, mintsem a győzelemre törekedtek volna – ez vezetett a Tottenham góljához is. A második játékrészben jobban teljesítettek, Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho és Luke Shaw is közel járt az egyenlítéshez, de mindannyiszor bravúros védés akadályozta meg a gólt.

„Mindig őszinte voltam veletek. Ma nem játszottunk tökéletesen, de jobbak voltunk, mint az ellenfél. A második félidőben mindent megpróbáltunk: a szélekre vittük a középhátvédeket, beadásokat küldtünk, betörtünk a tizenhatosba. Ma egyszerűen nem jött össze

- mondta a portugál edző, akinek kinevezése óta többen megkérdőjelezték, hogy visszalépett-e a csapat az elődjéhez, Erik ten Haghoz képest, akit október végén menesztettek. „Nem értek egyet azzal, hogy visszafelé haladunk – reagált Amorim. – Volt néhány rossz eredményünk, de több területen is fejlődtünk. Több meccsen is versenyképesek voltunk, még ha nem is tudtunk gólt szerezni. Tudom, hogy fiatal vagyok, de ha azokat a helyzeteket, amiket a második félidőben kialakítottunk, értékesítjük, most teljesen más hangulatú sajtótájékoztatón lennénk.”