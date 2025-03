Elképesztő sorozatokkal támad a Disney+ áprilisban: vigyázz, ezekre könnyen rákattanhatsz

A Disney+ a Disney, a Pixar, a Marvel, a Star Wars, a National Geographic és még sok más tévés sorozatot és filmeket gyártó vállalatnak ad otthont, csak úgy, mint a saját gyártású Disney+ tartalmaknak.

A Disney+ áprilisban is izgalmas és változatos kínálattal vár, a lebilincselő true crime-tól kezdve, az izgalmas sci-fin át egészen a lenyűgöző természetfilmekig.

Az erőteljes történetmesélés rajongói belevethetik magukat az FX Studio „Szex mindhalálig” (FX’s Dying for Sex) című produkciójába. Amíg az „Elrabolt lányban” (The Stolen Girl) egy izgalmas rejtély bontakozik ki, addig az „Andor” (Andor) 2. évada a Star Wars-univerzumban zajló hatalmas lázadással tér vissza. A Föld napja alkalmából a National Geographic bemutatja „A pingvinek titkait”, Disneynature pedig a „Galapagos örzőit” (Disney Nature’s Guardians of the Galapagos) és „A Galapagos-szigetek oroszlánfókáit” (Disney Nature’s Sea Lions of the Galapagos). Akár drámához, akár akcióhoz vagy kalandhoz van kedved, a Disney+-on minden hangulathoz találsz valamit!

ANDOR 2. ÉVAD

Premier: Április 23. 3 epizóddal indul

A Lucasfilm Emmy-díjra jelölt thrillere, az „Andor” április 23-án tér vissza a várva várt befejezéssel. A második évadban közeledik a háború, Cassian pedig a Lázadók Szövetségének kulcsszereplőjévé válik. Ahogy növekszik a tét, úgy mélyülnek el az árulások, az áldozatok és az ellentétes szándékok. A sorozat a „Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet” előtt játszódik öt évvel, és betekintést nyújt abba, hogyan válik Cassian egy cinikus senkiből igazi lázadó kalandorrá.

SZEX MINDHALÁLIG

Premier: Április 4. Minden epizód elérhető

A „Szex mindhalálig” című FX-sorozatot Molly Kochan valós története ihlette. Miután Mollyt 4. stádiumú áttétes mellrákkal diagnosztizálják, úgy dönt, hogy elhagyja férjét, Steve-et, és elkezdi felfedezni szexuális vágyainak teljes spektrumát. Ehhez a bátorságot és a támogatást legjobb barátnője, Nikki biztosítja, aki a végsőkig mellette marad.

AZ ELRABOLT LÁNY

Premier: Április 16. Minden epizód elérhető

Egy látszólag hétköznapi döntés a feje tetejére állítja Elisa, a kétgyermekes anyuka világát, amikor kilencéves lánya, Lucia kéri, hogy engedje el egy pizsamapartira új legjobb barátnőjéhez. Elisa megismerkedik Josie édesanyjával, Rebeccával, akinek bájos természete megnyugtatja. Az este azonban rémálom fordulatot vesz.

A PINGVINEK TITKAI

Premier: Április 21.

A National Geographic „Pingvinek vándorlása” című filmjének 20. évfordulója alkalmából készült „Pingvinek titkai” sorozat bemutatja a különböző pingvinfajok elképesztő alkalmazkodását és közösségi életét. A BAFTA- és Emmy-díjas vadvilági operatőr, Bertie Gregory két évig forgatta ezt a lélegzetelállító sorozatot.

SNEAKERHÁBORÚK: ADIDAS VS. PUMA

Premier: Április 2. Minden epizód elérhető

A sorozat bemutatja az Adidas és a Puma közötti több évtizedes rivalizálást, amely testvéri konfliktusból indult, majd világszintű versennyé nőtte ki magát. A Dassler testvérek története mellett a sorozat feltárja, hogyan alakították át a sportcipőipart.

KI VAGY, DOKI? 2. ÉVAD

Premier: Április 12. Hetente új epizódok

Doki találkozik Belinda Chandrával, ám egy titokzatos erő megakadályozza visszatérésüket a Földre. A TARDIS-csapat eddigi legnagyobb kihívása elé néz.

Mi várható még áprilisban?