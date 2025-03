Nem semmi sorozatokkal támad 2025-ben a Disney+: erre már régóta vártak a nézők

A Disney+ számos kihagyhatatlan tartalmat kínál 2025-ben is, köztük az FX Alien: Föld (Alien: Earth), és A mackó (The Bear), a Disney Studios Mufasa: Az oroszlánkirály (Mufasa: The Lion King) és a Lucasfilm Andor (Andor) sorozatának második évadát.

A Disney+ közzétette a 2025-ben megjelenő tartalmak listáját. A címek között szerepel az FX várva várt sorozata, az Alien: Föld (Alien: Earth), az FX új minisorozata, a Dying for Sex Michelle Williams és Jenny Slate főszereplésével, és a sztárokkal teli brit saját gyártású sorozata. Ékezik még a Lucasfilm Andor 2. évada is, nem beszélve a kritikusok által elismert és többszörös Emmy®-díjas visszatérő sorozatokról, mint az FX: A mackó (The Bear), és a Gyilkos a házban (Only Murders in the Building). Ezen kívül a National Geographic által gyártott, sokak által várt sorozatok is érkeznek, mint a Határtalanul Chris Hemsworth-szel (Limitless With Chris Hemsworth), az Underdogs, Ocean with David Attenborough és Stanley Tucci főszereplésével a Tucci in Italy.

ÁLTALÁNOS SZÓRAKOZTATÁS

A Disney+ általános szórakoztató kínálata 2025-ben tovább bővül számos várva várt tartalommal. Érkezik az FX Alien: Föld - a Noah Hawley által készített sci-fi horrorsorozat Sydney Chandler, Alex Lawther és Timothy Olyphant főszereplésével; az Ellen Pompeo, Mark Duplass és Imogen Faith Reid főszereplésével készült Good American Family drámasorozat, amelyet egy házaspár felkavaró története ihlette, akik örökbe fogadnak a törpenövés egy ritka formájával küzdő lányt; és az FX Dying for Sex című sorozata, amely egy nő halálos rákdiagnózisát és az azt követő szokatlan történetet meséli el Michelle Williams főszereplésével. Nem sokára felkerül a Disney+-ra, a The Stolen Girl - egy ötrészes pszichológiai dráma Denise Gough, Holliday Grainger és Ambika Mod főszereplésével. A 2025-ös listához számos rajongók által kedvelt sorozat folytatása is csatlakozik, köztük az FX Emmy®-díjas A mackó 4. évada, a Percy Jackson és az olimposziak (Percy Jackson and the Olympians) 2. évada, a Disney Branded Television Phineas és Ferb (Phineas and Ferb) új évada, a Gyilkos a házban 5. évada és a Will Trent 3. évada.

MARVEL TELEVISION ÉS MARVEL ANIMATION

2025-ben a Disney+ már bemutatta a Marvel Animation A barátságos és közkedvelt Pókember (Your Friendly Neighbourhood Spider-Man) és a Marvel Television Daredevil: Újjászületés (Daredevil: Born Again) című új sorozatát, Charlie Cox és Vincent D'Onofrio főszereplésével. Dominique Williams visszatér a zseniális feltaláló, Riri Williams szerepében a Marvel Television Ironheart sorozatában - a Disney+-on júniustól látható saját gyártású élőszereplős sorozat a Fekete Párduc 2. (Black Panther: Wakanda Forever) eseményei után játszódik. A Wonder Man Yahya Abdul-Mateen II főszereplésével, mint Simon Williams és Sir Ben Kingsley-vel, mint Trevor Slattery pedig szintén még idén debütál.

LUCASFILM

Az elismert thriller, Andor is visszatér a régóta várt befejezéssel április 23-án. A 2. évad tizenkét epizódja Cassian Andor és a kialakuló lázadó szövetség történetét meséli el abban a csúcspontot jelentő négy évben, amely a Halálcsillag felfedezéséhez és a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet (Rogue One: A Star Wars Story) eseményeihez vezet.

NATIONAL GEOGRAPHIC

A National Geographic változatos, sztárokkal teli sorozatokkal jelentkezik, köztük a Határtalanul Chris Hemsworth-szel új évadával, amelyben Hemsworth feltárja a legújabb tudományos nézeteket, és megfejti a világ legjobban őrzött titkait a jobb élet eléréséhez; Ezt ne próbáld ki! – Halálos mutatványok David Blaine-nel, amelyben a világhírű, kiemelkedő állóképességi teljesítményeiről ismert bűvész, David Blaine a mágia segítségével fedezi fel a világot; és az új doku-sorozat, a Tucci in Italy, amelyben Stanley Tucci, az Emmy®-díjas és Golden Globe®- díjas színész felfedezi Olaszország egyes régiónak jellegzetes ízeit, és bemutatja az ország sokoldalúságát az útja során megismert emberek segítségével. Érkezik még a National Geographic és a világ vezető természettudósa, Sir David Attenborough első közös munkája, az Ocean with David Attenborough dokumentumfilm, amely lélegzetelállító utazásra viszi a nézőket, amely megmutatja, hogy az óceánnál nincs létfontosságúbb hely a túlélésünk szempontjából, tele van élettel, csodával és meglepetéssel.

A National Geographic Emmy-díjas sorozatának legújabb része, a Secrets of the Penguins a világ legtávolabbi sarkaiba kalauzolja el a nézőket, hogy először láthassák a pingvinek viselkedését filmre véve. A háromrészes sorozatot Bertie Gregory, a National Geographic felfedezője, Emmy® - és BAFTA® -díjas filmrendező készítette, producere a National Geographic felfedezője és az Oscar-díjas James Cameron, narrátora pedig Blake Lively (Another Simple Favor). Emellett bemutatják az Underdogs dokusorozatot is, melynek producere és narrátora Ryan Reynolds, aki a természet meg nem énekelt hőseit, a különcöket, a csodabogarakat és a legcsúnyább (vagy talán csak meg nem értett?) állatait mutatja be.